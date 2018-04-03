Съезд выступил за стабильность отраслевого законодательства

26 февраля в Москве прошел IV Съезд работников рыбохозяйственного комплекса России, организаторами выступили Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров и ЦК Российского профсоюза работников рыбного хозяйства при поддержке Росрыболовства. Делегаты съезда подчеркнули ведущую роль базового принципа отечественного рыболовства – долгосрочного предоставления права на добычу – в формировании современного облика отрасли и выступили за сохранение этих правил для дальнейшего поступательного развития.

Рыбаки против поворота к аукционам

Для обсуждения проблем, накопившихся в рыбохозяйственном комплексе за те шесть лет, которые прошли после III съезда, в столицу прибыло свыше 330 делегатов со всех рыбопромысловых бассейнов страны. На съезде присутствовали руководители профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации, зампредседателя правительства Аркадий Дворкович, глава Росрыболовства Илья Шестаков, губернатор Архангельской области Игорь Орлов, представители руководства Федеральной таможенной службы и Россельхознадзора.

Основной лозунг IV съезда обозначил исторический принцип как «главное завоевание рыбопромышленной отрасли» – и эту идею в той или иной форме выражало абсолютное большинство делегатов. Выступавшие говорили о результатах, которых отрасль добилась за десять лет относительной стабильности отраслевого законодательства. Эти итоги подтверждают экономическую эффективность долгосрочного предоставления прав на добычу на основании истории промысла.

С цифрами спорить трудно: уловы водных биоресурсов с момента закрепления долей квот неуклонно росли и в прошлом году стали рекордным для отрасли за последние 25 лет. При этом если в 2007 году каждая тонна вылова обеспечивала только 2,9 тыс. рублей поступлений в бюджеты всех уровней, то в 2017 году этот показатель превысил 10 тыс. рублей. Отраслевые инвестиции за тот же период выросли почти десятикратно.

На внутреннем рынке объем рыбной продукции отечественного производства благополучно достиг уровня, заложенного в Доктрине продовольственной безопасности, – свыше 80%. А почувствовавших себя увереннее рыбаков государство даже призвало на помощь судостроителям. «В 2007 году на российских верфях не строилось ни одного рыбопромыслового судна, в 2017 году ведется строительство нескольких, а у верфей солидный пакет заказов от рыбопромышленных предприятий», – привел пример президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Именно поэтому попытка пересмотра базового принципа закона о рыболовстве, в чем участники съезда прямо обвинили владельцев «Русской рыбопромышленной компании», возмутила рыбацкое сообщество. Возврат к аукционам по продаже долей квот, пусть даже пока только по крабам, по мнению рыбаков, грозит свести на нет все достижения отрасли и отбросить ее на много лет назад.

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков напомнил, что только за счет доверия рыбаков к историческому принципу удалось кардинально изменить ситуацию в таком проблемном сегменте, как крабовый промысел. Однако побочным эффектом стало появление желающих любым способом заполучить эти квоты, даже если придется полностью перекроить закон.

Делегаты съезда обратились к вице-премьеру Аркадию Дворковичу, указав, что такое грубое вмешательство с использованием лоббистких возможностей инициаторов крабовых аукционов ставит под вопрос планы дальнейших инвестиций, в том числе по обновлению флота через инвестиционные квоты. По словам генерального директора «СЗРК-Мурманск» Владимира Журавлева, во многих проектах по строительству судов и рыбоперерабатывающих фабрик поручителями по кредитам выступили именно краболовные компании.

«Дискуссия об аукционах, на наш взгляд, закончилась 15 лет назад. И возобновлять эту дискуссию все рыбацкое сообщество за исключением одной компании – «Русской рыбопромышленной компании» – считает нецелесообразным, – согласился он с дальневосточными коллегами. – Мы не хотим обратно в 1990-е, это мнение всех профессиональных рыбаков».

О важности сохранения исторического принципа с трибуны съезда заявили отраслевые ассоциации и предприятия Дальневосточного, Северного, Западного, Азово-Черноморского и Волжско-Каспийского бассейнов. Рыбаков поддержали депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, руководители судостроительных заводов и губернаторы приморских регионов.

«Проблема в том, что крупная рыбопромышленная компания противопоставила себя всей остальной отрасли и пытается поменять под себя правила игры, используя свой административный ресурс. Это создает атмосферу нервозности, снижает доверие предприятий к действиям регулятора, вызывает сомнения в объективном и непредвзятом характере этих действий», – выразил общее мнение Герман Зверев.

Аркадий Дворкович хоть и заверил рыбаков, что согласен с основополагающей ролью исторического принципа, избегал четко высказываться по поводу крабовых аукционов. «Я убежден в том, что те, кто обеспечил значительные инвестиции, те, кто вложил деньги в соответствующие виды деятельности, должны иметь преимущество в любом случае. Выполнение своих обязательств и инвестиции нужно поддерживать», – туманно сформулировал свою позицию зампред правительства.

Тем не менее вице-премьер сообщил, что Росрыболовству и Минсельхозу поручено представить все расчеты и аргументы «в отношении тех предложений, действительно кулуарных скорее, не публичных, которые прозвучали в отношении аукционов». Эти расчеты, по словам Аркадия Дворковича, будут вынесены на рассмотрение правкомиссии.

Перезакрепление квот – главная задача

Другой ключевой темой на съезде стало предстоящее перезаключение договоров о закреплении долей на 15-летний срок. В правилах распределения квот, утвержденных постановлениями правительства, многие предприятия увидели реальную угрозу остаться за бортом этого процесса.

«Алгоритм рассмотрения заявки о перезаключении договоров оставляет на усмотрение чиновника толкование принципа универсального правопреемства. Это грозит тем, что заявки предприятий, которые проходили процедуры реорганизации, а это по меньшей мере треть общероссийского вылова, могут быть не приняты», – озвучил опасения рыбаков Герман Зверев.

Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев отметил, что текст правил содержит неоднозначные формулировки – в частности в перечне оснований для отказа в закреплении доли квоты на новый период. «Мы считаем, что необходимо устранить эту неточность в таком важном для отрасли документе», – подчеркнул он.

По словам Аркадия Дворковича, Минсельхоз и Росрыболовство «в самые ближайшие дни завершат работу над всеми документами». Вице-премьер выразил надежду, что этот процесс пройдет спокойно, а любые разногласия, разночтения и неточности в документах будут регулироваться максимально оперативно, «с тем чтобы в конце периода распределения квот не было ни у кого каких-то существенных вопросов, все признали этот процесс справедливым, понятным и прозрачным».

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков признал, что есть ряд трудностей, связанных с выявлением проблем, допущенных при оформлении договоров в 2009 году. «Это нулевые доли квот, сблокированные доли квот, сроки окончания действия договоров и, конечно, договоры, заключенные субъектами РФ в нарушение норм действующего законодательства. Могу вас заверить, что по всем этим вопросам решения найдены и мы занимаемся устранением действующих расхождений», – доложил он, пообещав урегулировать все вопросы до 1 апреля.

Отметим, что на момент выхода этой публикации спорные основания для отказа в закреплении долей квот были исключены из законодательства.

Чтобы повысить прозрачность процедуры, Росрыболовству было предложено привлечь к участию в работе по определению долей квот и перезаключению договоров на 2019–2034 годы шестерых делегатов съезда в качестве экспертов. После голосования в этот список вошли председатель правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, президент Союза рыбопромышленников Запада Сергей Маслов, председатель правления Калининградского областного союза рыболовецких колхозов Олег Твердохлеб и председатель Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Сергей Тимошенко.

Барьеры не соответствуют рискам

Много внимания участники съезда уделили теме административных барьеров. Герман Зверев рассказал, что в последние годы рыбацкому сообществу удалось наладить конструктивный диалог с некоторыми ведомствами – Генпрокуратурой, Пограничной службой и Россельхознадзором. В то же время ФАС, Минпромторг или ФНС не горят желанием развивать взаимодействие с рыбаками.

Впрочем, судя по докладам из регионов, за время, прошедшее с предыдущего съезда, административный пресс на предприятия если и снизился, то незначительно. Определенные надежды бизнес связывает с реформой контрольно-надзорной деятельности и внедрением риск-ориентированного подхода, но менталитет сотрудников контролирующих органов меняется крайне медленно.

В числе актуальных вопросов, требующих решения, делегаты назвали отмену требования о прохождении контрольных точек; неясный правовой статус продукции из сырья, добытого в открытой части Мирового океана; возможность транзитного прохода через Первый Курильский пролив; осуществление перегрузов в море без обязательного присутствия инспекторов ГМИ и т.д.

По словам Максима Козлова, до сих пор отмечается перекос в отношении контролирующих органов к рыбакам, когда вместо того чтобы ловить браконьеров, инспекторы предпочитают приходить с проверками на суда и береговые заводы. В связи с этим Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области выдвинула предложение разграничить функции госконтроля по охране ВБР и по надзору за пользователями и передать их разным ведомствам.

В регионах вызывает тревогу и меняющийся со следующего года формат прибрежного рыболовства. На привлекательность повышающего коэффициента местные власти не очень-то рассчитывают, поэтому призывают изменить правила рыболовства в сторону максимального упрощения проверочных процедур для рыбаков, доставляющих сырье для берега.

Как отметил зампред правительства Камчатского края Владимир Галицын, необходимо разрешить рыбакам, доставляющим добытые ВБР на берег без переработки и перегрузов в море, вести учет видового и весового состава уловов по итогам выгрузки. В поддержку этой инициативы на съезде высказались не только дальневосточники, но и предприятия Астраханской и Калининградской областей.

Делегаты съезда говорили и о проблемах организации промысла на внутренних водоемах, об избыточных требованиях и непонимании специфики деятельности, с которыми сталкиваются предприятия аквакультуры. Это касается как вопросов формирования рыбоводных участков, в том числе морских, так и научного обеспечения работы рыбоводных хозяйств.

Науке и спасателям не обойтись без судов

Особую тревогу у рыбаков вызывает состояние отраслевой науки. Финансирование подведомственных Росрыболовству научных институтов абсолютно не соответствует объему задач, которые им приходится решать, – к такому выводу пришли участники съезда.

Представители всех приморских регионов – от Дальнего Востока до Калининграда – настаивали на необходимости существенно увеличить объем средств, выделяемых на рыбохозяйственную науку, в том числе для расширения морских исследований. Особый акцент делегаты сделали на строительстве современных научно-исследовательских судов.

Не добавляет оптимизма и ситуация с безопасностью мореплавания: за последние пять лет при аварийных ситуациях безвозвратно потеряно 12 судов, погибло и пропало без вести 187 человек. По словам капитан-директора «Океанрыбфлота» Сергея Кислова, на весь Дальний Восток осталось всего четыре спасательных судна, а в этом году в разгар минтаевой путины в районе промысла дежурил и вовсе один-единственный спасатель «Преданный».

Удаленность районов работы флота приводит к тому, что в критических ситуациях морякам все чаще приходится рассчитывать только на собственные силы да на помощь коллег, если те вдруг окажутся рядом. На этом фоне вариант со сменой ведомственной принадлежности судов аварийно-спасательного флота и передачей их Минтрансу рыбаков категорически не устраивает. Делегаты съезда предложили правительству увеличить финансирование строительства и модернизации спасательных судов в целях гарантированного обеспечения безопасности мореплавания на промысле.

Кадры и ответственность работодателей

Как близкое к критическому, охарактеризовали некоторые докладчики положение дел в системе подготовки кадров для рыбопромыслового флота. Особенно это заметно на Северном бассейне, где после потери Мурманского государственного технического университета отраслевых вузов не осталось. В связи с этим съезд рекомендовал Росрыболовству принять меры для сохранения профильных образовательных организаций в своем ведении и сформировать на севере филиал Калининградского государственного технического университета.

Помимо претензий к устаревшим стандартам образования и в целом качеству подготовки молодых специалистов, председатель Российского профсоюза работников рыбного хозяйства Владимир Круглов обратил внимание на отсутствие внятной политики в этой сфере у государства и потенциальных работодателей.

Трудоустройством выпускников, в том числе обучавшихся за счет бюджета, целенаправленно никто не занимается. В результате они уходят в торговый флот или в другие сферы экономики. Но нельзя игнорировать и социальные аспекты работы рыбаков. «Цена труда в отрасли сильно занижена», – уверен профсоюзный лидер, в то же время вопросы охраны труда и безопасности на рабочем месте почти не контролируются.

Согласно опубликованному 20 февраля докладу Экспертного института социальных исследований, в настоящее время в рыбном хозяйстве занято более 270 тыс. человек, вместе со смежными сферами оно создает около 1 млн рабочих мест. При этом в рыбной отрасли до сих пор нет объединения работодателей и не подписано отраслевое соглашение – базовый документ, который устанавливает требования к социально-трудовым отношениям, к коллективным договорам, к минимальной заработной плате и требованиям по охране труда.

Шаги для исправления ситуации были предприняты непосредственно на площадке съезда. Руководители ВАРПЭ и Российского профсоюза работников рыбного хозяйства договорились о начале переговоров по заключению отраслевого соглашения. Для этого потребуется создать общероссийское объединение работодателей рыбохозяйственного комплекса. По словам Германа Зверева, подготовительные процедуры планируется завершить уже в ближайшие полтора месяца.

«После этого в течение четырех-пяти месяцев будет идти работа над трехсторонним соглашением, которое подпишут Росрыболовство, объединение работодателей и ЦК Российского профсоюза работников рыбного хозяйства», – добавил он. Соглашение будет рассчитано на период 2019–2021 годы.

Надежда на президента

По итогам съезда делегаты приняли обращение к президенту с просьбой установить на 2018–2024 годы мораторий на изменение базовых принципов закона о рыболовстве и поручить правительству обеспечить перезаключение договоров о закреплении долей квот в полном объеме и без изъятий для рыбопромышленных предприятий страны. Кроме того, участники съезда попросили Владимира Путина лично принять группу представителей от работников рыбохозяйственного комплекса для информирования о положении дел в отрасли.

Анна ЛИМ, Маргарита КРЮЧКОВА,

Журнал « Fishnews – Новости рыболовства»

Апрель 2018 г.