Добычу окуня в Хакасии планируется увеличить вдвое

27 апреля 2012 года
Вопросы строительства рыбопромысловых судов на отечественных верфях, пути финансирования и меры господдержки 26 апреля обсуждались на совещании в Росрыболовстве.
Материалы, обосновывающие ОДУ или характеризующие состояние популяции крабов, должны быть максимально доступны для широкого круга заинтересованных лиц, убежден президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.
26 апреля 2012 года
В Камчатском крае прошли общественные слушания материалов, обосновывающих общий допустимый улов водных биоресурсов на 2013 г. По целому ряду объектов наблюдается снижение лимитов вылова.
25 апреля 2012 года
На заседании Дальневосточного научно-промыслового совета, состоявшемся 24 апреля, подведены итоги промысла минтая в Охотском море в зимне-весенний сезон и озвучены планы по добыче тихоокеанских лососей.
23 апреля 2012 года
Система установления общего допустимого улова крабов остается недостаточно прозрачной. Пример тому – ситуация с лимитами по вылову стригуна опилио.
19 апреля 2012 года
Во Владивостоке прошли общественные слушания по прогнозу общего допустимого улова водных биоресурсов в Дальневосточном бассейне на 2013 г. Ученые представили данные по промысловым видам ВБР с оценкой воздействия добычи на окружающую среду.
01 августа 2017 года
Ранее предприятия в сфере товарной аквакультуры выпали из зоны действия постановления, позволяющего сельскохозяйственникам получать льготные кредиты. Теперь этот пробел устранен.
Китайская сторона подтвердила, что актуализирует списки российских производителей рыбной муки, когда получит результаты июньской инспекции, сообщили в Россельхознадзоре. Обсуждались и другие вопросы поставок продукции из водных биоресурсов.
Улучшить показатели рыбной отрасли Республики Саха (Якутии) позволит решение вопросов логистики и восстановление ледникового хозяйства на промысловых участках, считают в правительстве региона.
Российская и китайская делегации выпустили в пограничные воды Амура калугу и амурского осетра. Всего в этом году в реку планируется переселить 400 тыс. экземпляров молоди ценных рыб.
Правительство внесло изменения в список районов и видов водных биоресурсов, для которых допускается осуществлять производство продукции на судах и перегрузку в ходе прибрежного рыболовства. Перечень дополнили по Южно-Курильской зоне.
Новый технический регламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» подготовлен лучшими специалистами пяти стран и поможет защитить потребителя от небезопасной продукции, считают в Евразийской экономической комиссии.
В рамках выставки оборудования и технологий для выращивания, добычи и переработки рыбы и морепродуктов Fishtech в Москве 11 сентября состоится международная конференция по аквакультуре.
Власти Карелии обсудили с представителями рыбодобывающих предприятий вопросы переработки на территории республики водорослей и других объектов прибрежного рыболовства.
Минсельхоз установил суточные нормы добычи для любительской рыбалки в Западно-Сибирском бассейне. Это лимиты для лова в Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областях, ХМАО и ЯНАО, Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Республике Алтай, Алтайском, Красноярском краях, Тыве и Хакасии.
Правительство Камчатского края и корейская Ассоциация рыболовецких кооперативов «Сухёп» подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области рыболовства.