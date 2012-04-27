27 апреля 2012 года

Добычу окуня в Хакасии планируется увеличить вдвое

В Республике Хакасия состоялись общественные слушания по материалам, обосновывающим объемы ОДУ во внутренних водоемах. На 2013 г. по всем водным объектам региона предварительно одобрен вылов в объеме более 900 тонн.

В ходе общественных слушаний, прошедших 25 апреля, сотрудники Научно-исследовательского института экологии рыбохозяйственных водоемов (ФГБНУ «НИИЭРВ) представили прогнозы с обоснованными величинами возможного вылова и общих допустимых уловов ВБР, планируемых к освоению на территории Хакасии в следующем году.

Как сообщили РИА Fishnews.ru в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия, в целом объемы возможного вылова водных биоресурсов определены на уровне 2012 г. Был увеличен лишь возможный объем вылова окуня в Саяно-Шушенском водохранилище – с 30 до 60 тонн. Кроме того, по сравнению с текущим годом снижен объем возможного вылова за счет яиц артемии в соленых озерах региона – с 47 тонн до 10 тонн.

Таким образом, предварительные объемы квот вылова водных биоресурсов на 2013 г. по всем водным объектам республики определены в объеме 903,4 тонны. Озвученные данные были одобрены участниками общественных слушаний.

РИА Fishnews.ru