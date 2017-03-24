24 марта 2017 года

Андрей Тетеркин: Ждать принятия подзаконных актов мы не можем

На полное формирование законодательной базы по инвестквотам требуется много времени, а флот Дальнему Востоку нужен уже сейчас, подчеркивает гендиректор «Русской рыбопромышленной компании» Андрей Тетеркин. РРПК решила строить головное судно серии, не дожидаясь выхода всех документов.

Изменения в закон о рыболовстве, вводящие новый вид квот, были приняты еще в июле прошлого года, однако подзаконные акты до сих пор рассматриваются в правительстве. «Мы были первой компанией, поддержавшей инициативу Росрыболовства по инвестиционным квотам, и последовательно отстаивали позиции рыбаков в отношениях с государством по этому вопросу, хорошо понимая, что работа будет долгой, - отметил генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Андрей Тетеркин в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства». - Фактически речь идет о введении в законодательство нового понятия – «инвестиционной квоты» – и полного досконального прописывания всех процедур и механизмов, касающихся работы с ним».

Параллельно РРПК разрабатывала новый проект траулера – современного, с достаточным ледовым классом и оснащенного высокоэффективным оборудованием, сейчас завершаются переговоры с верфями по строительству. «Ждать принятия всех подзаконных актов мы не можем – флот Дальнему Востоку нужен даже не сегодня, а еще вчера. Он стареет, стремительно подходит к порогу массового выбытия, да и по показателям производственной эффективности мы заметно отстаем от ведущих рыболовных стран», - подчеркнул Андрей Тетеркин.

По его словам, компания уже приняла решение: начинать строить головное судно до окончательного формирования законодательной базы.

Для своих нужд РРПК планирует построить восемь крупнотоннажных траулеров. «За счет своей высокой производительности они смогут обеспечить освоение квоты даже с учетом потенциального выбытия из нашего флота старых судов. Это серьезный инвестиционный проект, и он будет реализован», - заявил собеседник «Fishnews – Новости рыболовства».

Если будут приняты все необходимые решения и законодательство заработает, компания будет рассматривать вариант строительства всех восьми судов на российских верфях с учетом требований по локализации производства в России, если нет – новый флот РРПК будет создаваться по схеме «1+7». «В этом случае в строительстве первого судна на иностранной верфи будет участвовать сформированная на нашей стороне проектная команда, состоящая в том числе и из представителей российской судостроительной отрасли. При оценочной стоимости одного траулера в 70-80 млн долларов мы должны быть уверены, что специалисты, которые возьмутся за постройку наших судов, будут иметь достаточную квалификацию», - рассказал Андрей Тетеркин.

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