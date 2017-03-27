27 марта 2017 года

Прудовое рыбоводство ставит новые задачи

Для дальнейшего развития аквакультуры необходимо, в частности, восстановление субсидий по краткосрочным кредитам, отметили на заседании совета Росрыбхоза.

В подмосковном Голицыне прошло ежегодное заседание совета Ассоциации «ГКО Росрыбхоз». К участию в мероприятии были приглашены представители Госдумы, Минсельхоза, Росрыболовства, Россельхознадзора, Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров, профсоюза работников рыбного хозяйства.

По уточненным данным, в 2016 г. предприятия и организации Росрыбхоза обеспечили общую добычу рыбы в объеме 193,4 тыс. тонн. В том числе реализовали 69,2 тыс. тонн товарной рыбы (произведено 104,4 тыс. тонн), выпустили 198,1 тыс. тонн пищевой рыбной продукции, включая 30,9 муб консервов и пресервов. По сравнению с предыдущим годом объемы производства товарной рыбы выросли на 9,4%, реализации – на 4,5%.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на заседании были озвучены и тревожные цифры. По сравнению с предыдущим годом в регионах заметно сократились объемы господдержки аквакультуры, а в Астраханской и Волгоградской областях субсидии для товарного рыбоводства и вовсе не выделялись. Положение осложнилось после выхода постановления от 29 декабря 2016 года № 1528, оставившего рыбоводов вне круга получателей субсидий по кредитам для сельхозтоваропроизводителей.

В своих выступлениях руководители рыбоводных предприятий и ассоциаций подчеркивали необходимость скорейшего восстановления доступа к льготным кредитам и расширения поддержки аквакультурных хозяйств. Президент Астраханьрыбхоза Елена Чертова напомнила о потере финансирования за счет средств федерального бюджета мелиоративных мероприятий на рыбоводных прудах.

По словам директора «Бисеровского рыбокомбината» Андрея Семенова, лишение субсидий в условиях падения отпускных цен на живую рыбу не позволит предприятиям наращивать объемы производства и инвестировать в новые перспективные проекты, в том числе с использованием УЗВ. В поддержке со стороны региона важна не только и не столько финансовая составляющая, сколько отношение к отрасли, что помогает иметь дело с чиновниками на местах, добавил генеральный директор «Смоленскрыбхоза» Александр Гинизбург.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев рассказал о встрече премьер-министра Дмитрия Медведева с членами правления РСПП в рамках форума «Сочи-2017», на которой он обратился к председателю правительства с просьбой восстановить государственное субсидирование процентной ставки по краткосрочным кредитам для рыбоводных хозяйств. Другая просьба касалась внесения изменений в госпрограмму развития рыбохозяйственного комплекса в части увеличения финансирования по разделу долгосрочного кредитования предприятий товарной аквакультуры.

По итогам форума вышло поручение правительства, адресованное Минсельхозу, Минфину и Минэкономразвития, – в срок до 20 июля с участием регионов провести анализ эффективности применяемых мер господдержки товарного рыбоводства и доложить о результатах.

«Надеюсь, в течение ближайших двух месяцев в соответствии с поручением главы правительства будут подготовлены, а может быть даже, по некоторым вопросам приняты решения, касающиеся как краткосрочной, так и долгосрочной поддержки аквакультуры», – отметил Герман Зверев.

Он предупредил, что власти регионов не всегда действуют в интересах рыбоводов. «Целый ряд субъектов Федерации в 2016 году практически провалил эту работу. Например, из заявленных 9,452 млн рублей на субсидирование проектов в сфере товарной аквакультуры в Приморском крае освоено всего 10%. Такое освоение региональными властями финансовых средств дает очень мощный аргумент Минфину в пользу того, что не нужно ничего увеличивать, поскольку местные власти не хотят развивать аквакультуру», – выразил мнение президент всероссийской ассоциации.

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