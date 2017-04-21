21 апреля 2017 года

О проблемах высшего образования в России

В высшем образовании РФ до сих пор доминируют традиционные технологии обучения, не позволяющие сформировать у выпускников практическую способность эффективно действовать в быстро меняющемся мире, отмечает заместитель первого проректора по научной работе Дальрыбвтуза Игорь Ким.

Действующая российская система высшего образования однозначно не справляется с современными реалиями, поскольку выпускники вузов не приобретают компетенции, соответствующие современным требованиям, считает заместитель первого проректора по научной работе Дальрыбвтуз Игорь Ким.

В статье для газеты «Fishnews Дайджест» он отмечает, что проблема современного образования - слабая адаптация образовательных программ к задачам подготовки специалистов, способных принять активное участие в научно-техническом прогрессе. В числе объективных причин того, что вузы выпускают специалистов «вчерашнего дня», указывается постоянное отставание учебного процесса от реалий производства. Например, преподаватель вуза не принимает участия в производственном процессе, поэтому получает информацию о научно-технических достижениях с некоторым опозданием, а на преобразование полученной информации в учебный материал ему нужно время. Таким образом, постоянное отставание образования от современного производства приводит к подготовке узкого специалиста, не способного к адаптации в условиях радикальных перемен, обращает внимание заместитель первого проректора.

«Безусловно, образование должно быть ближе к реальной жизни, к процессам, происходящим на предприятиях. С одной стороны, эта интеграция должна произойти за счет ввода в учебный процесс практических работ и материалов, на которых основаны реальные данные и которые сами по себе представляют практическую ценность. С другой стороны, работы студентов могут быть направлены на решение текущих задач бизнеса, тем самым образование будет полезно не только тем, кто готовит современных специалистов, но и тем, кто будет решать реальные производственные задачи», – подчеркнул эксперт. По его словам, интеграция бизнеса и образования будет иметь ряд преимуществ, в том числе возможность стажировки студентов на предприятии, привлечения практикующих специалистов для ведения занятий и более точный учет требований бизнеса.

«Профессиональные навыки работников в значительной степени начинают формироваться не в учебном заведении, а на рабочих местах корпораций, в ходе выполнения проектов на современных технологических линиях и под руководством экспертов-практиков, - обратил внимание Игорь Ким. - Более того, технологические реформы последних десятилетий привели к радикальной трансформации систем деятельности в производстве традиционных товаров и услуг и возникновению совершенно новых «зон экономического развития».

Однако в высшем образовании РФ до сих пор доминируют традиционные технологии обучения, не позволяющие сформировать у выпускников практическую способность эффективно действовать в быстро меняющемся мире, отмечает эксперт. По его словам, современное российское образование до сих пор напоминает устаревшие промышленные методы производства в виде стандартной конвейерной программы обучения.

Автор статьи обратил внимание на еще одну негативную сторону российского образования – отсутствие стратегического планирования, которое привело к тому, что высшая школа стала жить по законам «маятника», переходя из одного крайнего положения в другое. «Только вчера были необходимы тысячи юристов и экономистов, а сегодня вдруг возникла потребность в инженерах. Сложилась парадоксальная ситуация, когда любой экономист среднего уровня из Минобрнауки совершенно однозначно сказал бы о перепроизводстве юристов и экономистов, - привел пример Игорь Ким. - Очевидно, что у нашего государства нет воли к достижению цели, раз оно допускает такое положение дел в стратегической для себя области. Государственные «всполохи» в приоритетности подготовки гуманитариев или инженеров больше похожи на кампании-заклинания, сменяющие друг друга с завидной быстротой, оставляя высшую школу в состоянии неустойчивого и неопределенного развития».

Почти вся образовательная общественность признается в том, что необходимо проводить кардинальные структурные и содержательные изменения в высшем образовании, заявил эксперт. По его словам, состояние высшей школы нашей страны характеризуется явными признаками кризиса, охватившего всю систему и, прежде всего, профессиональную деятельность ее центральной фигуры – преподавателя. В действующей практике российских вузов при осуществлении профессиональной деятельности до сих пор наблюдается доминирование образовательного (в чем-то «учительского») процесса, осуществляемого без системного использования активных методов обучения. При этом многие преподаватели даже не пытаются ставить, а тем более решать актуальные научно-инновационные проблемы. Процесс обучения, осуществляемый этими преподавателями, не стимулирует студентов к занятию научно-исследовательской работой, поскольку важнейшим условием для привлечения внимания обучающихся является высококачественное образование.

Игорь Ким указал на то, что научно-исследовательская работа не только на практике, но даже и в ролевой норме большинства преподавателей представлена второстепенно, в том числе и на выпускающих кафедрах, призванных обеспечить креативную исследовательскую подготовку выпускника вуза. Откровенное пренебрежение научно-исследовательской работой, явное доминирование учебно-образовательной составляющей сильно трансформировало представление о профессиональной деятельности вузовского преподавателя. «Безусловно, преподаватель с такими приоритетами и слабой мотивацией повышения своего профессионального уровня не способен воспитать в студенте требуемое интеллектуально-творческое мышление, помочь овладеть современными знаниями, развить у него исследовательскую компетенцию, а значит, не сумеет подготовить компетентного специалиста XXI века», – подчеркнул эксперт.

Полный текст читайте в разделе «Личное мнение» на сайте Fishnews.