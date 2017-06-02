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Иваси: актуальные проблемы и заманчивые перспективы

Иваси: актуальные проблемы и заманчивые перспективы

Добыча, хранение и переработка иваси связаны с рядом существенных сложностей. Однако новые игроки готовы подключиться к ее освоению, чтобы успеть занять свою нишу на вновь открывающемся рынке.

Среди них – ООО «Антей», базирующееся во Владивостоке. Изначально компания специализировалась на крабе, но в последние годы стала заниматься рыбой – сайрой, лососем и даже таким сложным в добыче видом, как антарктический клыкач. Большие возможности «Антей» видит и в иваси.

«В прошлом году рыбалка по сардине была достаточно интересной. Насколько мне известно, коллеги полностью не достигли поставленных целей, однако процесс пошел и перспектива есть», - отметил генеральный директор компании Андрей Поломарь. Он подчеркнул, что помимо хорошего вкуса и питательности сардина ценна для рыбаков тем, что это «неодуемый» и массовый объект. «Можно разработать производственную программу, ориентированную именно на большие объемы, которые позволят снизить себестоимость продукта, и при хороших уловах, естественно, будет результат», - считает гендиректор.

Для того чтобы взять большие уловы, «Антей» специально для добычи иваси приобрел судно – средний тральщик «Северный океан». Осваивать иваси компания собирается только кошельковым неводом, чтобы максимально сберечь рыбу, сообщил Fishnews руководитель службы добычи «Антея» Андрей Золотарев. Он подтвердил, что в прошлом году с использованием этого орудия лова у некоторых судов возникли проблемы. Возможно, потому что «кошельки» в РФ разучились делать, возможно, потому что утрачены навыки обращения с ними. Сейчас ведутся переговоры с европейскими производителями таких неводов, чтобы выбрать лучший вариант.

За рубежом компания собирается не только купить «кошелек», но и получить необходимые знания о том, как с ним управляться. «Попробуем перенять опыт у северных соседей, например у исландских специалистов, чтобы они помогли нам вспомнить, как ловить таким неводом», - отметил Андрей Поломарь.

Планируется прямо на борту производить из рыбы тушку и филе, а излишки сырца сдавать на российские заводы. Таким образом вся добыча будет в том или ином виде попадать на отечественный берег.

«У переработчиков есть потребность в таком сырье, - заявил заместитель директора «Антея» по общественным вопросам Евгений Захарченко. - Более того, прошлый год показал высокий спрос: все экспериментировали с иваси, делали из нее копченую, соленую продукцию, пресервы, консервы, и, в принципе, потребителям понравилось. Объемы были сравнительно маленькие, поэтому в 2018 году заводы ждут большего количества сардины. Заинтересованность есть как у приморских производителей, так и за пределами края».

Предусмотреть все невозможно, но определенное понимание имеющихся проблем у компании есть, отметил Евгений Захарченко. «Мы постараемся, конечно, сделать все красиво, чтобы довезти качественную продукцию либо до берега в мороженом виде, либо на береговые предприятия в охлажденном», - заверил он.

«Антей» хочет продолжить обновление своего флота и в 2018 году выставить на добычу иваси уже два судна, чтобы полноценно заниматься этим объектом, а также скумбрией, которая всегда попадается в прилове. «А первое судно мы почти подготовили, экипаж собрали, ловить можно сколько хочешь – перспективы открываются заманчивые», - резюмировал Андрей Поломарь.

«Сложности нас не пугают. Сейчас все смотрят в сторону иваси, и «Антей» не исключение. Мы отставать не собираемся!» - добавил Евгений Захарченко.

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

НазадМетки: владивостоккраб

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