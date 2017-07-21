Новости
Итоги недели – в обзоре Fishnews

Итоги недели – в обзоре Fishnews

Среди событий уходящей недели стоит отметить решение правительства по ведомствам, которые будут следить за соблюдением «рыбного» техрегламента, и изменения законодательства по морским портам.

Кто будет контролировать соблюдение техрегламента

На этой неделе стало известно, кто будет контролировать соблюдение требований технического регламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции», - эти вопросы регламентированы постановлением Правительства РФ от 9 июля 2017 г. № 846.

Контроль закреплен за несколькими ведомствами, в зависимости от того, идет ли речь о санитарно-эпидемиологическом надзоре, защите прав потребителей или ветеринарном надзоре. В числе контролеров оказались Россельхознадзор, Роспотребнадзор, региональные органы власти. При этом для более эффективной работы госструктуры должны обеспечивать информационный обмен. Как и технический регламент, постановление вступит в силу с 1 сентября 2017 г.

Президент Владимир Путин между тем подписал федеральный закон, который, как предполагается, сподвигнет производителей и продавцов строже следить за продукцией: теперь предусматривается административная ответственность, если производитель или продавец не принял мер, для того чтобы не допустить причинения вреда при обращении продукции, не соответствующей требованиям техрегламентов. Например, если предприниматель не проинформировал госорганы о несоответствии товаров, ему будет грозить штраф.

Новый закон для морских портов

Не могли мы оставить без внимания и изменения, которые вносятся в законодательство по морским портам. Поправки вступят в силу осенью – с 1 ноября 2017 г. Предусматривается, что Минсельхоз должен установить порядок сдачи в аренду федерального имущества в морских портах, которое передано ФГУП Росрыболовства. Новый порядок снимет целый ряд административных барьеров, повысит прозрачность управления морскими портами и терминалами РФ, облегчит процесс их строительства и модернизации, считают в федеральном агентстве.

В целом документ обширный – около 28 листов. Тут и вопросы субаренды объектов инфраструктуры, и сроков аренды, и введение нового портового сбора – инвестиционного. Изменения вносятся не только в закон о морских портах, но и в Кодекс торгового мореплавания, Земельный кодекс, законы о государственных и муниципальных унитарных предприятиях, о концессионных соглашениях и другие.

Событие, которого не произошло

Рассмотрение законопроекта, который должен устранить несостыковки по прибрежному рыболовству, стояло в графике Госдумы на июль. Поправки одобрил профильный комитет. Однако депутаты несколько раз переносили первое чтение, в итоге документ «перекочевал» на осеннюю сессию.

Правда, у Думы еще есть время: блок изменений по «прибрежке», в которые вкралось расхождение, вступает в силу с 2019 г. Планируется оставить, что уловы водных биоресурсов, добытых при осуществлении «прибрежки», а также продукция, произведенная из таких уловов на судах, подлежат транспортировке, хранению и выгрузке только в живом, свежем и охлажденном виде.

Маргарита КРЮЧКОВА, главный редактор Fishnews.ru

НазадМетки: правительствороспотребнадзорросрыболовствороссельхознадзор

Похожие новости

21 июля 2017 года

Лососей Камчатки делают кинозвездами

Уникальный проект по популяризации камчатского лосося реализует «Русская Рыбная Фактория». Ее бренд-шеф путешествует по краю, собирая знания о красной рыбе, местной кухне, народных традициях и обычаях. Итогом тура станут документальный фильм и серия познавательных роликов.

Рыбный форум и выставка в Петербурге – вся отрасль на одной площадке

На выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которая пройдет в Санкт-Петербурге в сентябре, будут представлены все сегменты отрасли: промысел, переработка, судостроение и поставка комплектующих, технологическое оборудование, отмечает руководитель Expo Solution Group Иван Фетисов.

Браконьерство отметили в числе угроз национальным интересам

Президент Владимир Путин утвердил Основы государственной политики РФ в области военно-морской деятельности на период до 2030 г. Россия по-прежнему сохраняет статус великой морской державы, отмечено в документе.

«Рыбные» законопроекты перенесли на осень

Депутаты отложили рассмотрение законопроекта о любительском рыболовстве и поправок, устраняющих несоответствия в регулировании прибрежного промысла, до осенней сессии.

Что предлагает Минсельхоз по распределению квот

Fishnews обобщил, какие проекты постановлений предложены по распределению квот вылова между лицами, у которых срок действия договоров о закреплении долей истекают до конца 2018 г.

В портах появится инвестиционный сбор

Поправки, внесенные в закон о морских портах, предусматривают введение нового портового сбора - инвестиционного. Он должен направляться на строительство объектов инфраструктуры морского порта.

Лента новостей

21 июля 2017 года

Лососей Камчатки делают кинозвездами

Уникальный проект по популяризации камчатского лосося реализует «Русская Рыбная Фактория». Ее бренд-шеф путешествует по краю, собирая знания о красной рыбе, местной кухне, народных традициях и обычаях. Итогом тура станут документальный фильм и серия познавательных роликов.

Рыбный форум и выставка в Петербурге – вся отрасль на одной площадке

На выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которая пройдет в Санкт-Петербурге в сентябре, будут представлены все сегменты отрасли: промысел, переработка, судостроение и поставка комплектующих, технологическое оборудование, отмечает руководитель Expo Solution Group Иван Фетисов.

Сайра ждет рыбаков

Возможный вылов сайры в исключительной экономзоне России на этот год - 180 тыс. тонн, характеристики рыбы лучше, чем в 2016 г. Однако, по мнению ученых, наилучший возможный результат отечественных рыбаков в силу ряда факторов – 80 тыс. тонн.

Браконьерство отметили в числе угроз национальным интересам

Президент Владимир Путин утвердил Основы государственной политики РФ в области военно-морской деятельности на период до 2030 г. Россия по-прежнему сохраняет статус великой морской державы, отмечено в документе.

«Рыбные» законопроекты перенесли на осень

Депутаты отложили рассмотрение законопроекта о любительском рыболовстве и поправок, устраняющих несоответствия в регулировании прибрежного промысла, до осенней сессии.

Что предлагает Минсельхоз по распределению квот

Fishnews обобщил, какие проекты постановлений предложены по распределению квот вылова между лицами, у которых срок действия договоров о закреплении долей истекают до конца 2018 г.

В портах появится инвестиционный сбор

Поправки, внесенные в закон о морских портах, предусматривают введение нового портового сбора - инвестиционного. Он должен направляться на строительство объектов инфраструктуры морского порта.

Рыбопереработка рассчитывает на ТОР

Создание территории опережающего развития «Николаевск» в Хабаровском крае стало откликом на инициативы инвесторов, готовых реализовать проекты в рыбной отрасли и судоремонте. Бизнес продолжает их проработку и рассчитывает на механизм ТОР, рассказали в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна.

Знаменитого сома увековечат в памятнике

В Калининграде объявили конкурс среди юных горожан на создание памятника сому, который был обнаружен в реке Преголя. Автор самого оригинального макета получит ценный приз – гироскутер.

Камчатский фестиваль «Море жизни» стал ежегодным

Экологическому фестивалю морских животных «Море жизни» присвоен статус официального праздника Камчатского края. Теперь мероприятие будут проводить каждый год в четвертую субботу сентября.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Подготовка к новому закреплению квот – безусловный приоритет

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

Все материалы

Интервью

Генеральный директор Expo Solution Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solution Group

Иван ФЕТИСОВ

Рыбный форум и выставка в Петербурге – вся отрасль на одной площадке

Заместитель директора ООО «УК НОРЕБО» Сергей СЕННИКОВ

Заместитель директора ООО «УК НОРЕБО»

Сергей СЕННИКОВ

«Норебо» улучшает путь рыбы к потребителю

Председатель наблюдательного совета ООО «Витязь-Авто» Игорь РЕДЬКИН

Председатель наблюдательного совета ООО «Витязь-Авто»

Игорь РЕДЬКИН

Люди хотят работать

Доктор биологических наук, главный научный сотрудник ТИНРО-Центра Вячеслав ШУНТОВ

Главный научный сотрудник ТИНРО-Центра

Вячеслав ШУНТОВ

Что ждать рыбакам от лосося в путину-2017?

Все интервью

Личное мнение

Председатель правления Ассоциации «Росрыбхоз» Василий ГЛУЩЕНКО

Председатель правления Ассоциации «Росрыбхоз»

Василий ГЛУЩЕНКО

Терорганам дана команда помогать, а не препятствовать

Капитан ТР «Корона Рифер» компании «Интеррыбфлот» Альберт ШАФИГУЛИН

Капитан ТР «Корона Рифер» компании «Интеррыбфлот»

Альберт ШАФИГУЛИН

Море на берег менять не собираюсь

Все материалы

Крупным планом

Судно-рекордсмен по выловам пелагических пород в составе карельского рыбопромыслового флота – траулер «Янтарный» типа «Моонзунд». На его рубке нанесен двухметровый герб Республики Карелия

К юбилею отрасли Карелия подошла с новыми проектами

Амур в ожидании летнего лосося. Фото Марии Бабушкиной

Амур в ожидании летнего лосося

Все материалы

События

Новым приобретением группы «Норебо» стал производственный и распределительный центр в подмосковном городе Клин. Фото пресс-службы холдинга

«Норебо» инвестирует в развитие логистики

Ассоциация «Росрыбхоз» провела в Костромской области выездной семинар-совещание по вопросам развития индустриальной аквакультуры

Аквакультура: взгляд из садка

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.