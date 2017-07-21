21 июля 2017 года

Итоги недели – в обзоре Fishnews

Среди событий уходящей недели стоит отметить решение правительства по ведомствам, которые будут следить за соблюдением «рыбного» техрегламента, и изменения законодательства по морским портам.

Кто будет контролировать соблюдение техрегламента

На этой неделе стало известно, кто будет контролировать соблюдение требований технического регламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции», - эти вопросы регламентированы постановлением Правительства РФ от 9 июля 2017 г. № 846.

Контроль закреплен за несколькими ведомствами, в зависимости от того, идет ли речь о санитарно-эпидемиологическом надзоре, защите прав потребителей или ветеринарном надзоре. В числе контролеров оказались Россельхознадзор, Роспотребнадзор, региональные органы власти. При этом для более эффективной работы госструктуры должны обеспечивать информационный обмен. Как и технический регламент, постановление вступит в силу с 1 сентября 2017 г.

Президент Владимир Путин между тем подписал федеральный закон, который, как предполагается, сподвигнет производителей и продавцов строже следить за продукцией: теперь предусматривается административная ответственность, если производитель или продавец не принял мер, для того чтобы не допустить причинения вреда при обращении продукции, не соответствующей требованиям техрегламентов. Например, если предприниматель не проинформировал госорганы о несоответствии товаров, ему будет грозить штраф.

Новый закон для морских портов

Не могли мы оставить без внимания и изменения, которые вносятся в законодательство по морским портам. Поправки вступят в силу осенью – с 1 ноября 2017 г. Предусматривается, что Минсельхоз должен установить порядок сдачи в аренду федерального имущества в морских портах, которое передано ФГУП Росрыболовства. Новый порядок снимет целый ряд административных барьеров, повысит прозрачность управления морскими портами и терминалами РФ, облегчит процесс их строительства и модернизации, считают в федеральном агентстве.

В целом документ обширный – около 28 листов. Тут и вопросы субаренды объектов инфраструктуры, и сроков аренды, и введение нового портового сбора – инвестиционного. Изменения вносятся не только в закон о морских портах, но и в Кодекс торгового мореплавания, Земельный кодекс, законы о государственных и муниципальных унитарных предприятиях, о концессионных соглашениях и другие.

Событие, которого не произошло

Рассмотрение законопроекта, который должен устранить несостыковки по прибрежному рыболовству, стояло в графике Госдумы на июль. Поправки одобрил профильный комитет. Однако депутаты несколько раз переносили первое чтение, в итоге документ «перекочевал» на осеннюю сессию.

Правда, у Думы еще есть время: блок изменений по «прибрежке», в которые вкралось расхождение, вступает в силу с 2019 г. Планируется оставить, что уловы водных биоресурсов, добытых при осуществлении «прибрежки», а также продукция, произведенная из таких уловов на судах, подлежат транспортировке, хранению и выгрузке только в живом, свежем и охлажденном виде.

Маргарита КРЮЧКОВА, главный редактор Fishnews.ru