04 августа 2017 года

Итоги недели – в обзоре Fishnews

На этой неделе наше внимание привлек выход двух приказов Минсельхоза – о включении видов водных биоресурсов в список «одуемых», а также о правилах для комиссий, регулирующих добычу анадромных видов рыб. Резонансные события – изменения по поддержке аквакультуры и нормы вылова для любителей рыбалки.

ОДУ или возможный вылов?

Среди масштабных изменений, внесенных в прошлом году в закон о рыболовстве, была норма о специальном порядке, согласно которому виды водных биоресурсов включаются в перечень объектов, для которых устанавливается общий допустимый улов. А также исключаются из такого списка.

Критерии, по которым нужно осуществлять включение/исключение, определяли долго. Теперь такой приказ вышел – им будут руководствоваться, решая, к какому режиму регулирования отнести добычу того или иного объекта.

Перемены для «анадромных» комиссий

Рыбацкие регионы дождались поправок в Порядок деятельности комиссий по регулированию добычи анадромных видов рыб. В прошлый раз изменения в правила, по которым формируются и работают эти важные органы, внесли в конце прошлого года. Закрепили тогда большинство федеральных государственных служащих. Но под эту формулировку не попали представители рыбводов, отраслевых институтов и ряда других госструктур. Регионы вышли из положения по-разному: где-то не побоялись включить всех, расширив состав комиссии до значительных величин, где-то обошлись без участников от бизнес-сообщества. Теперь, надеемся, такие перекосы устранят. К тому же, у членов комиссии появляется возможность голосовать заочно.

Кредиты рыбоводам

Решилась, похоже, проблема, которая обсуждалась на разных уровнях последние несколько месяцев. Федеральные власти предусмотрели стимулы для льготного кредитования сельскохозяйственников. Однако когда вышло постановление правительства о такой поддержке, выяснилось, что «за бортом» оказались предприятия, занимающиеся товарным рыбоводством. Теперь этот пробел устранили.

Весы в помощь

Важная новость для рыбаков-любителей: продолжают вводиться суточные нормы добычи для граждан. На этот раз такие лимиты определили для Западно-Сибирского бассейна. Мы запросили у Росрыболовства, как будут работать ограничения. Изменения направлены на то, чтобы любительский лов не превращался в промышленный, отметили в ведомстве. Контролировать вес рыбакам предлагается любым доступным способом. Не возбраняется это делать и с помощью ручных весов. Исчерпал лимит – прекращай ловить.

Бизнес-омбудсмен для рыбной отрасли

Не обошлась нынешняя неделя и без примечательных кадровых решений. У федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова теперь будет общественный представитель, специализирующийся на вопросах рыболовства и аквакультуры. Им стал Андрей Коваленко, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области, много лет посвятивший работе в отрасли. В ближайшее время в интервью Fishnews Андрей Сергеевич расскажет, каким образом институт бизнес-омбудсмена может помочь предприятиям и на какие возможности в сфере снижения административной нагрузки стоит обратить внимание.

Маргарита КРЮЧКОВА, главный редактор Fishnews.ru