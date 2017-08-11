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Лососевая икра

Итоги недели – в обзоре Fishnews

На этот раз мы решили рассказать о рекомендациях экспертов по техническому регламенту и электронной ветсертификации, возможных изменениях для аквакультуры и шагах, которые Росрыболовство предпринимает для борьбы с браконьерством.

Навстречу новым требованиям

Совсем скоро отрасль ждут важные изменения: с 1 сентября – новый технический регламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции», а с января – обязательная электронная ветсертификация. В июле на Сахалине ВАРПЭ провела масштабную конференцию: эксперты обсуждали нововведения. Список участников получился впечатляющим: представители Евразийской экономической комиссии, в том числе член Коллегии (министр) ЕЭК Валерий Корешков, замглавы Россельхознадзора Николай Власов, замруководителя Росрыболовства Петр Савчук, представители Минпромторга, отраслевых институтов, предприятий и ассоциаций.

На этой неделе появился итоговый протокол конференции, в нем – предложения и рекомендации, реализация которых должна облегчить компаниям переход на новые правила.

В частности, участники конференции предложили властям закрепить порядок оформления электронного промыслового журнала и электронную ветсертификацию уловов водных биоресурсов, добытых на рыбопромысловых участках и маломерных судах, в местах сдачи, где есть стационарные рабочие места, все виды связи и соответствующие специалисты. Это облегчит работу бизнесу, считают в сахалинской ассоциации, выступившей инициатором изменений.

Также должна появиться карта «слепых зон», где нет интернет-связи. Предполагается, что ее подготовят Россельхознадзор и Росрыболовство, совместно с предпринимательским сообществом и региональными властями.

Что касается техрегламента, то, оценив высокий уровень конференции, ее участники пришли к выводу, что продолжить информационно-разъяснительную работу по новому документу может ВАРПЭ.

Бизнесу еще предстоит разобраться, какое из ведомств в какой сфере должно контролировать соблюдение регламента, – эксперты опасаются дублирования полномочий. Участники конференции предложили собрать по этой теме специальное совещание. Провести такое обсуждение, по их мнению, может вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Суд для «уклонистов»

Минсельхоз представил для обсуждения проект изменений, которые предлагается внести в правила проведения торгов по рыбоводным участкам. В частности, предусматривается, как быть в случае, если победитель аукциона не стал заключать договор и не перечислил доплату. В такой ситуации организатор торгов сможет обратиться в суд, потребовав, чтобы «уклонист» возместил убытки. Акваторию предложат участнику, который по цене шел следом за победителем. Также в проекте предусматривается возможность заключения договора о закреплении РВУ с единственным участником аукциона.

Предложенные изменения помогут включать участки в хозяйственную деятельность, главное – чтобы нормы оказались рабочими, оценили поправки в Ассоциации лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области.

Всем миром против браконьерства

Важную тему – борьбу с браконьерством – прокомментировал замминистра сельского хозяйства – глава Росрыболовства Илья Шестаков. По его мнению, допустимо, если регионы смогут выполнять мероприятия по охране водных биоресурсов по соглашению с федеральным центром. «Надо дать возможность субъектам, с тем чтобы они тоже могли направлять часть средств на рыбоохрану», – заявил глава ведомства в ходе посещения Конаковского завода по осетроводству в Тверской области. Сейчас такие полномочия у регионов тоже есть. Но, по словам руководителя Росрыболовства, этого явно недостаточно, поскольку такие сотрудники не вправе составлять административные протоколы.

Илья Шестаков также рассказал, что Росрыболовство сейчас договаривается о наделении перекрестными полномочиями сотрудников рыбнадзора, охотнадзора, лесоохраны и других ведомств, «чтобы каждый из них имел возможность в случае, если он осуществляет контроль, составлять административные протоколы и в отношении перекрестных полномочий».

Маргарита КРЮЧКОВА, главный редактор Fishnews.ru

НазадМетки: аквакультурабраконьерствоварпэросрыболовствороссельхознадзорсахалин

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