25 августа 2017 года

Итоги недели – в обзоре Fishnews

Уходящая неделя оказалось богатой на события. Наиболее заметным из них стала встреча премьера Дмитрия Медведева с представителями рыбного бизнеса.

Про рыбу с премьером

Совещания по рыбной отрасли глава правительства проводит на выезде уже не в первый раз: в 2014 г. встреча проходила в Магадане, на этот раз с рыбопромышленниками Дмитрий Медведев решил пообщаться на Сахалине.

Теперь ждем перечень поручений. Судя по всему, это будут задачи в сфере распределения инвестиционных квот, закрепления долей квот на новый период, оптимизации госконтроля. Предложения по инвестквотам, по словам рыбопромышленников, помогут сделать этот механизм более гибким – в плане загрузки береговых заводов, соблюдения графика строительства судов. Видимо, попадут в общий список и изменения, позволяющие вести учет улова в местах доставки.

Ну а в комментариях к новостям о поездке премьера на Сахалин люди сетуют, что лососевая путина в этом году, мягко говоря, не радует остров уловами.

Квоты на новый срок: как закреплять?

На встрече рыбопромышленников с премьером было поднята и тема закрепления квот на новый, теперь уже 15-летний, период: что беспокоит бизнес, рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий Герман Зверев. Дмитрий Медведев сообщил, что даст поручение о проработке вопроса.

Сама ВАРПЭ подготовила и направила вице-премьеру Аркадию Дворковичу свой вариант постановления о перезаключении договоров закрепления долей. Ассоциация предлагает рассмотреть проект на заседании профильной правкомиссии.

По инвестквотам – первая поправка

В постановления по инвестиционным квотам правительство внесло первые изменения. В частности, предусматривается, что в требованиях к объектам инвестиций используется термин «наибольшая длина судна». Такое уточнение должно сэкономить деньги рыбакам.

Хотите оформлять «ветеринарки» – сдайте тест

Переход на обязательные электронные ветсертификаты все ближе. На этой неделе официально опубликовали еще один документ в сфере получения ветеринарно-сопроводительных документов. Закон, напомним, предусматривает, что оформлять «ветеринарки» на определенные товары могут негосударственные ветеринарные специалисты. Но прежде чем получить такое право, они должны пройти аттестацию. Каким образом будет проводиться экзамен, описывает новый приказ Минсельхоза, вступающий в силу с 1 сентября.

Уведомления для аквакультуры

Минсельхоз изменил порядок отчетности в аквакультуре. По новым правилам предприятия, занимающиеся индустриальным рыбоводством, должны направлять в территориальное управление Росрыболовства уведомление о выпуске и изъятии объектов аквакультуры. Для тех, кто занимается пастбищным рыбоводством, остаются акты выпуска и журналы изъятия. Приказ вступит в силу 2 сентября.

Новая «рыбная» ТОР

На Сахалине глава правительства объявил о создании еще одной территории опережающего развития – «Курилы». Примечательно, что это ТОР с рыбной специализацией: якорным резидентом должен стать рыбокомбинат «Островной». У компании большие планы по развитию переработки. Надеемся, новые механизмы помогут в их реализации.

Маргарита КРЮЧКОВА, главный редактор Fishnews.ru