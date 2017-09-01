01 сентября 2017 года

Итоги недели – в обзоре Fishnews

На этой неделе вступил в силу технический регламент ЕАЭС по рыбе, а также было принято решение, которое так волновало рыбаков, - о сдвиге сроков по опломбировке ТСК в соответствии со специальными методическими рекомендациями.

Техрегламент начинает работу

1 сентября открыло новую страницу для тех, кто работает с рыбными товарами. С этого дня вступает в силу, за исключением отдельных норм, техрегламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

Документ предусматривает требования не только к самой пищевой рыбопродукции, но и к процессам ее производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, к маркировке и упаковке этой категории товаров.

Подготовка регламента была процессом непростым, ведь требовалось увязать позиции сразу нескольких государств. В ЕЭК рассчитывают, что документ поможет расчистить рынок, в том числе бороться с избытком глазури и фальсификатом.

В Евразийской экономический комиссии также напоминают о пакетном принципе требований к пищевой продукции: нужно руководствоваться не только ТР «О безопасности рыбы и рыбной продукции», но и так называемыми горизонтальными техрегламентами.

В сентябре мы планируем опубликовать интервью, посвященное новому для отрасли документу: на вопросы Fishnews ответил член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков.

С переопломбировкой решили не торопить

В июле Росрыболовство выпустило специальные методические рекомендации по опломбировке технических средств контроля. Идея благая: обеспечить единообразное толкования положений приказа № 295. Однако рыбаки были обеспокоены сроком, к которому нужно было привести опломбирование в соответствие с рекомендациями: предполагалось, что это будет 1 сентября.

Целый ряд отраслевых объединений выступили за то, чтобы сдвинуть переходный период до конца года. И вот, предложение было услышано: сроки продлили до 31 декабря.

Как быть с электронной ветсертификацией без Интернета

Новые правила ветеринарной сертификации вступили в силу в начале года. На этой неделе Россельхознадзор представил изменения, которые предлагается внести в документ. Как заявили в ведомстве, поправки призваны решить проблемы, обнаружившиеся за два года, в течение которых осуществляется постепенный переход к электронной ветсертификации. Например, в правилах предлагается отразить ситуацию, когда «ветеринарку» нужно получить в месте без интернет-связи – в этом случае, видимо, все-таки придется использовать сертификаты на бумаге.

Замглавы Россельхознадзора Николай Власов пригласил направлять предложения по изменениям. Для удобства поправки приводятся прямо в тексте действующего документа и выделены цветом. Мы продолжим знакомить наших читателей с возможными изменениями.

ТОР «Камчатка» прирастает рыбными проектами

На прошлой неделе премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего развития «Курилы» - новой ТОР с «рыбным» уклоном, в рамках которой планирует реализовать свои планы рыбокомбинат «Островной».

Нынешняя неделя также не обошлась без новостей о перспективах переработки уловов на территориях опережающего развития. На портале regulation.gov.ru появился проект постановления о расширении ТОР «Камчатка»: особый режим предполагается распространить на новые муниципальные образования. Причем большинство потенциальных резидентов собираются реализовать проекты в сфере рыбопереработки. Будем ждать решения о расширении ТОР.

Маргарита КРЮЧКОВА, главный редактор Fishnews.ru

