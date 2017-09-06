07 сентября 2017 года

«Нацрыбресурс» реконструирует рыбный порт во Владивостоке

На Восточном экономическом форуме ФГУП «Нацрыбресурс» представило проект развития Диомидовского рыбного порта. Планируется, что перевалка рыбопродукции в нем увеличится до 180 тыс. тонн в год.

Реализовывать проект предприятие будет совместно с ООО «Диомидовский рыбный порт». Проект включает реконструкцию и модернизацию причалов. Глубина у причала увеличится с 6,5 до 12 м, длина причальной стенки - с 550 до 600 м. Как сообщили Fishnews в пресс-службе «Нацрыбресурса», это позволит порту начать обслуживание судов общей емкостью до 10 тыс. тонн рыбопродукции. Кроме того, проект предусматривает строительство холодильно-складского комплекса емкостью 12 тыс. тонн рыбопродукции и температурой хранения до - 35 градусов.

«Проект позволит реализовать потенциал порта и увеличит перевалку рыбопродукции до 180 тыс. тонн в год. Это существенно нарастит объемы рыбопродукции, поставляемой в центральные регионы страны», - отметил генеральный директор Диомидовского рыбного порта Павел Николаев.

Кроме того на форуме «Нацрыбресурс» провел переговоры с управляющим группы компаний «Доброфлот» Александром Ефремовым. Обсуждались вопросы по развитию совместного проекта по обслуживанию и ремонту судов на базе плавдока ПД-22 в Находке. Проект позволяет обеспечить обслуживание и ремонт судов водоизмещением до 8,5 тыс. тонн. Также рассматривались планы по совместной рыбодобыче с использованием траулера «Нацрыбресурса» «Мария». Он проходит ремонт и будет готов выйти в море в ноябре.

Fishnews

