«Нацрыбресурс» реконструирует рыбный порт во Владивостоке

06 сентября 2017 года
К обсуждению корейских вложений в рыбное хозяйство Дальнего Востока Росрыболовство и Министерство морских дел и рыболовства Республики Корея вновь обратились на площадке ВЭФ. Глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что российская сторона намерена создать комфортные условия для корейских инвесторов на взаимовыгодных началах.
Восточный экономический форум официально открыли в столице Приморья. Говоря о новых инструментах развития, запущенных на Дальнем Востоке, вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отметил начало работы квот на инвестиционные цели.
05 сентября 2017 года
Инвестиционные проекты компаний представлены на объединенном стенде рыбопромышленников и Росрыболовства, заработавшем 5 сентября на площадке ВЭФ. Также здесь организованы биржевые торги рыбопродукцией.
04 сентября 2017 года
Об использовании электронного промыслового журнала, перспективах межведомственной системы «Рыболовство», подготовке к распределению квот начальник ЦСМС Артем Вилкин рассказал на встрече с представителями рыбацких предприятий во Владивостоке.
Камчатский край представит на Восточном экономическом форуме проекты, в том числе в рыбной отрасли, которые напрямую влияют на развитие экономики региона, отмечает губернатор Владимир Илюхин.
31 августа 2017 года
Руководство ЦСМС провело встречу с представителями рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области. Рассматривались вопросы внедрения электронного промыслового журнала, в том числе с учетом специфики прибрежного лова, опломбировка ТСК и другие темы.
07 сентября 2017 года
Законопроект о предоставлении рыбоводным заводам, работавшим по договорам искусственного воспроизводства, права на бесконкурсное получение участков одобрен комиссией по законопроектной деятельности.
К 5 сентября на Дальнем Востоке освоено 300 тыс. тонн лососей (+ 5% к уровню нечетного 2015 г.) В связи с плохими подходами горбуши на Сахалине частные рыбоводные заводы согласились помочь госучреждению с закладкой икры.
Арбитражный суд Камчатки отказал Росприроднадзору во взыскании почти 52 млн рублей с компании за притопление судна. Было решено, что размер экологического ущерба неверно рассчитан, негативные последствия для акватории не доказаны.
06 сентября 2017 года
Как сделать аквакультуру Дальнего Востока привлекательнее для инвесторов, обсудили на сессии в рамках Восточного экономического форума. Представители предприятий пожаловались на невозможность разведения гидробионтов на рыбопромысловых участках, сложности с экологической экспертизой, несовершенство методики изъятия.
По итогам совещания, состоявшегося в августе на Сахалине, глава правительства Дмитрий Медведев поручил федеральным ведомствам совместно с региональными властями проанализировать работу комиссий по анадромным и предложить, как сделать эту деятельность лучше.
Министерствам предстоит изучить возможность внесения в правовые акты по инвестквотам изменений, которые, как заявили представители рыбного бизнеса, позволят сделать этот механизм более гибким. Такое поручение глава Правительства Дмитрий Медведев дал по итогам совещания на Сахалине.
В первый день работы ВЭФ на объединенном стенде Росрыболовства и рыбопромышленников подписали соглашение о сотрудничестве Ленинградский судостроительный завод «Пелла», ООО «Антей» и Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока.
В Светлогорске открылась международная научно-практическая конференция по вопросам производства рыбной продукции. Главные темы в этом году – применение рыбного техрегламента, технологии хранения рыбы, ХАССП и новые требования к маркировке.
На площадке Восточного экономического форума работает объединенный стенд Росрыболовства и рыбопромышленников. Глава ведомства Илья Шестаков осмотрел экспозицию, пообщался с представителями компаний и дал старт биржевым торгам рыбной продукции.
Горячая линия, которая позволит неравнодушным гражданам сообщать о случаях появления в продаже нерестового омуля, открылась в Бурятии. Жителей просят проявить гражданскую позицию и помочь в сохранении рыбы.