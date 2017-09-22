22 сентября 2017 года

Итоги недели – в обзоре Fishnews

Минувшая неделя оказалась богатой на события. «Рыбная» повестка Госдумы пополнилась еще одним законопроектом, для экспортеров приготовили новую форму «сертификата здоровья», из закона по «прибрежке» убирают противоречие.

«Рыбные» события в Питере запомнятся надолго

В прошлом обзоре мы писали об открытии в Санкт-Петербурге первого Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

На форуме была представлена Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 г. – о документе рассказал глава отрасли Илья Шестаков. В рамках стратегии предполагается несколько инвестиционных программ: по развитию промысла и переработки тресковых видов рыб, аквакультуры, освоения пелагических объектов и т.д.

Комментируя документ, участники обращали внимание на важность поддержки предприятий, которые играют системообразующую роль для прибрежных территорий, возрождение промысловой разведки, более четкого вовлечения рыбацких компаний в обсуждение ОДУ.

На той же конференции вице-премьер Аркадий Дворкович пообещал расширение поддержки экспорта продукции из водных биоресурсов.

Успехи отрасли демонстрировала Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Наш журналист Анна Лим в специальном репортаже рассказала, чем удивляла выставка и как ее оценили участники. Fishnews стал стратегическим информационным партнером форума и генеральным партнером выставки.

Закон об участках начал путь в Госдуме

В предложенной для отрасли стратегии особая роль отводится пастбищному лососеводству. На этой неделе правительство внесло в Госдуму законопроект, который должен решить один из вопросов, волнующих предприятия в этой сфере. Речь идет о получении рыбоводных участков для пастбищной аквакультуры без торгов – конкурсов или аукционов. Решения вопроса лососеводы добивались несколько лет. Теперь документу предстоит пройти путь в Государственной Думе.

Владимир Путин дал поручения о портах

На этой неделе были опубликованы поручения президента по итогам августовского совещания в Калининграде. В их число вошли и задачи в сфере работы портов. До 1 марта правительство должно проанализировать, как соблюдаются интересы государства при уплате арендных платежей за пользование портовой инфраструктурой. На совещании глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что сейчас стивидоры платят недостаточно, и предложил плавно повысить тарифы.

Кроме того, Владимир Путин поручил правительству к 1 января разработать механизм использования доходов от аренды государственной инфраструктуры морских портов, а также инвестиционного сбора на развитие морской портовой инфраструктуры.

Из «прибрежки» убирают заморозку

Власти продолжают устранять ляп, допущенный при внесении изменений в закон о рыболовстве. Концепцию регулирования «прибрежки» несколько раз пересматривали. В итоге в одном месте возможность заморозки на судах оставили, в другом – исключили. Новые правила вступают в силу только с 2019 г., так что еще есть время исправить текст.

20 сентября Госдума поддержала соответствующий законопроект в первом чтении. Правда, как и в прошлом году, когда принимались большие изменения закона о рыболовстве, депутаты подняли вопрос: как перенесет перемены «прибрежка» ряда регионов?

Экспортерам приготовили новый «сертификат здоровья»

Россельхознадзор на этой неделе сообщил о том, что корейская сторона согласовала «сертификат здоровья» для экспорта рыбы, которая идет из России в ЕС после временного хранения в Южной Корее. Поставки по этому документу должны начаться с 1 января 2018 г. Предполагается, что новая форма позволит экспортерам избежать сложностей. С образцом документа можно ознакомиться здесь: http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/korea/export.html.

Рыбаки и пограничники развивают диалог

Снижение административной нагрузки обсуждали на совещании во Владивостоке пограничники и рыбацкое сообщество. Совещание проводил замруководителя погранслужбы, глава департамента береговой охраны Геннадий Медведев. Событие в бизнес-сообществе называют знаковым: руководство погранслужбы собрало представителей рыбного хозяйства из разных регионов. В организации совещания участвовала ВАРПЭ.

Отметим, что до 18 октября ведомства должны проанализировать законодательство о контроле в сфере рыболовства – такое поручение дал премьер Дмитрий Медведев. ФСБ – один из исполнителей.

Тем временем…

В Приморье продолжается подготовка к XII Международному конгрессу рыбаков. В этом году он будет проходить во Владивостоке 5-6 октября. Основной акцент планируется сделать на практических вопросах работы в условиях изменений законодательства – электронной ветеринарной сертификации, электронной промысловой отчетности и т.д. Конгресс обещает быть интересным.

Маргарита КРЮЧКОВА, главный редактор Fishnews.ru