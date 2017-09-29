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Лососи и камчатский краб

Итоги недели – в обзоре Fishnews

По инвестиционным квотам вышло новое постановление, также появился проект изменений по этому механизму. Россельхознадзор пригласил задать вопросы по электронной ветсертификации, а в Росрыболовстве с участием бизнеса обсудили ставки сбора за пользование ВБР.

Какие новости по инвестквотам

Правовая база по квотам на инвестиционные цели пополнилась еще одним постановлением – от 25 сентября 2017 г. № 1154. Правительство определило, в каком порядке объем ОДУ, утвержденный применительно к инвестквоте, должен распределяться между пользователями. Новый документ вступит в силу с 1 апреля 2018 г.

А вот обязательства для тех, кто получает инвестквоту, власти собираются пересмотреть. Минсельхоз уже разместил для оценки регулирующего воздействия проект таких изменений. Документ подготовлен в рамках исполнения поручения, которое премьер Дмитрий Медведев дал по итогам общения с рыбопромышленниками.

Что будет с налоговой нагрузкой

Тема налоговых изменений в отрасли никуда не ушла. На этой неделе профильная рабочая группа в Росрыболовстве обсудила предложения по ставкам сбора за пользование водными биоресурсами.

Вопросы к методике расчета новых ставок у бизнеса остаются. По итогам совещания ее решили обсудить с Минэкономразвития и Минфином при участии отраслевых объединений. А уже на следующей неделе тему налоговых изменений планируется поднять в рамках Международного конгресса рыбаков во Владивостоке.

Как быть с лососем

Росрыболовство над этой неделе сообщило о пересмотре подходов к организации промысла лососевых. Глава ведомства Илья Шестаков поручил в течение месяца проработать вопрос установки орудий лова, а также представить предложения по запретным орудиям добычи.

Также предстоит реализовать поручение премьер-министра: продумать, как улучшить работу региональных комиссий по анадромным. В течение двух месяцев этим должна заниматься специальная рабочая группа.

Чего ждать от электронной ветсертификации

До перехода к обязательной электронной ветсертификации остается все меньше времени. Для того чтобы напоминать об этом, на сайте Россельхознадзора даже сделали специальный счетчик, и он неумолимо отсчитывает дни. Ведомство также пригласило всех желающих до 20 октября направить вопросы о новых правилах. Обещано, что замглавы Николай Власов ответит на все обращения в формате видеоинтервью, – его разместят на сайте федеральной службы. Мы также рассчитываем опубликовать ответы по столь волнующей рыбаков теме.

Маргарита КРЮЧКОВА, главный редактор Fishnews.ru

НазадМетки: ОДУвладивостокправительстворосрыболовствороссельхознадзор

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