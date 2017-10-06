06 октября 2017 года

Итоги недели – в обзоре Fishnews

По итогам этой неделе мы решили рассказать о самых интересных заявлениях Конгресса рыбаков, смене руководства в Приморье и предложениях по отсрочке электронной сертификации.

О квотах и электронной отчетности – на Конгрессе рыбаков

Во Владивостоке на этой неделе прошел Международный конгресс рыбаков. Хорошая организация, интересные докладчики, а главное – статус традиционной площадки для встречи представителей бизнеса, обеспечивают форуму достойное место в графике отраслевых мероприятий.

В нынешнем году обсуждение важных тем участники из разных регионов начали еще накануне официального открытия конгресса. 4 октября президент ВАРПЭ Герман Зверев провел совещание по налоговым поправкам. Власти продолжают готовить изменения по уплате сбора за пользование водными биоресурсами, и бизнес, конечно, не может остаться в стороне. Вопросов к предложенному документу у экспертов оказалось немало. Они решили направить свои предложение по проекту в Минсельхоз и Росрыболовство.

Налоговые поправки – далеко не единственные изменения, которые волнуют рыбаков. Актуальная тема – переход на электронный промысловый журнал. Замглавы Росрыболовства Михаил Иваник сообщил на конгрессе, что законопроект об ЭПЖ сейчас проходит согласование. Причем в случае с введением электронного промжурнала будет установлен переходный период.

А вот по опломбировке ТСК больше переносов не будет: 1 января 2018 г. – окончательная дата, предупредил замглавы ведомства.

Говорили, вполне ожидаемо, и об инвестиционных квотах. Михаил Иваник пообещал, что на сайте Росрыболовства в ближайшее время будут размещены ответы на все вопросы по новому виду лимитов.

Приморье продолжит с новым главой

Утро 5 октября Приморский край встретил с уже новым главой региона. Владимир Миклушевский возвращается в Москву, журналистам он заявил, что ему предложена другая работа: «Работа интересная».

Врио губернатора назначен экс-руководитель Росморпорта Андрей Тарасенко. 6 октября его официально представили властным кругам региона. Новый глава пообещал работать над тем, «чтобы повысить благосостояние человека». Будем следить, как смена руководства скажется на жизни одного из ключевых рыбацких регионов.

Для электронной ветсертификации предложили отсрочку

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о переносе срока перехода на обязательное оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде. Сроки надо сдвинуть на полгода – до 1 июля 2018 г., считают авторы поправок.

Депутаты также предложили указать в законе случаи, когда можно будет оформлять ветеринарно-сопроводительные документы на бумажном носителе. В частности, в случае если в отдаленной местности нет доступа к Интернету.

Субсидии по новым правилам

Правительство обновило правила предоставления субсидий на строительство и модернизацию объектов рыбоперерабатывающей инфраструктуры, объектов хранения рыбной продукции. Для получения поддержки компании потребуется соглашение с Росрыболовством.

Чуть раньше в новой редакции были изложены правила предоставления субсидий на строительство и модернизацию рыбопромысловых судов. Будем надеяться, что поддержка окажется востребованной.

Маргарита КРЮЧКОВА, главный редактор Fishnews.ru