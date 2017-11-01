01 ноября 2017 года

Наивные любители икры стали жертвами мошенников

В Хабаровске завершено расследование многочисленных мошенничеств под видом торговли красной икрой в интернете. Выяснилось, что два уголовника-рецидивиста продавали несуществующий деликатес прямо из исправительного учреждения.

Подельники размещали в интернете объявления о продаже или покупке лососевой икры, а также предложения об аренде жилья в Хабаровске, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого УМВД России. Для большей убедительности злоумышленники демонстрировали фото и видео с изображениями партий икры. «Торговля» велась по предоплате на электронные кошельки, после поступления денег сидельцы прекращали контакты с покупателями и отключали телефон.

Так, жительница Хабаровска заказала партию лососевой икры на общую сумму 9 тыс. рублей. При разговоре с «продавцом» у нее не возникло никаких подозрений, товар пообещали доставить на дом через час после предоплаты. Однако сразу после перевода денег злоумышленники выключили телефон и на связь более не выходили.

Полицейские выяснили, что в дальнейшем сообщники переводили средства на другие кошельки, а также номера сотовых телефонов. Львиная доля похищенных средств использовалась для покупки продуктов питания и бытовых вещей.

Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба).

Подозреваемых задержали и этапировали в Хабаровск. Задержанные дали признательные показания, написали явки с повинной и способствовали раскрытию преступлений. Выяснилось, что оба имеют богатый «послужной список» (в виде 13 и 12 судимостей) и провели в местах лишения свободы по много лет.

Расследование длилось шесть месяцев. Оперативникам и следователям удалось установить причастность подельников к 36 эпизодам с общим ущербом порядка 400 тыс. рублей. В числе потерпевших – жители Хабаровска, Санкт-Петербурга, Амурской и Омской областей, а также других регионов. Объем уголовного дела составил 20 томов. В настоящее время расследование завершено, дело направлено в суд.

Fishnews