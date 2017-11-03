03 ноября 2017 года

Итоги недели – в обзоре Fishnews

Нынешняя неделя – это международная рыбохозяйственная выставка в Циндао, новые обсуждения сетей на промысле лосося, перемены в структурах «Нацрыбресурса».

О тенденциях рыбного рынка – в Циндао

Международная рыбохозяйственная выставка China Fisheries and Seafood Expo развернула работу с 1 по 3 ноября. Возможности российской рыбной отрасли вновь решили показать в рамках национального стенда: участники уже не раз отмечали эффективность такого формата. «В этом году экспонентам предоставлено больше пространства, экспозиции компаний разбиты на отдельные «островки», но объединены общим флагом», – сообщила с места событий наш журналист Наталья Сычева.

На объединенном стенде Россию представляли 15 компаний, среди них – «Антей», РРПК, Архангельский траловый флот, Ocean Trawlers, «Сигма Марин Технолоджи», Южно-Курильский рыбокомбинат, «Витязь-Авто», «Дикий Улов».

В рамках работы стенда была организована специальная деловая программа. В частности, российские участники обсудили с зарубежными коллегами тенденции рынка рыбы и морепродуктов.

К «сетному вопросу» подключились Дума и Совфед

Тему использования сетей на промысле тихоокеанских лососей за неделю успели обсудить на площадке и верхней, и нижней палаты парламента. Сначала – на заседании Комитета Госдумы, затем на совещании в Совете Федерации. Свои мнение высказывали разные регионы. Росрыболовство и Минсельхоз, в свою очередь, заявили: вопрос изучается, в его решении нужен комплексный подход, базирующийся на данных науки.

Теме жаберных сетей будет уделено особое внимание на предстоящем Дальневосточном научно-промысловом совете, заявил замглавы Росрыболовства Петр Савчук.

Заседание ДВНПС планируется провести на Сахалине 10 ноября. В повестке встречи в том числе и выпуск новой редакции правил рыболовства для Дальневосточного бассейна.

Из жизни портов

Президент Владимир Путин постановил присоединить Калининградский морской рыбный порт к «Нацрыбресурсу». Документ с интригующим названием «О реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Национальные рыбные ресурсы» был опубликован 30 октября.

В указе главы государства отмечено, что изменения направлены на «сохранение и эффективное использование терминалов морских портов, предназначенных для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота». Сам «Нацрыбресурс» сообщил о планах по развитию порта и проработке проекта по созданию рыбного кластера.

Инициативы для «прибрежки»

Условия, предусмотренные для рыболовства в 6-мильной прибрежной зоне Сахалина и Курил, интересуют и другие регионы. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко заявил, что нужно установить особый упрощенный порядок прибрежного рыболовства в 12-мильной зоне, и сообщил о подготовке соответствующего запроса.

Ранее, напомним, дальневосточники указали на плюсы учета уловов в местах доставки. Свои предложения по изменению правил рыболовства в этой связи выдвигал Камчатский край.

Маргарита КРЮЧКОВА, главный редактор Fishnews.ru