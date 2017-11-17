17 ноября 2017 года

Итоги недели – в обзоре Fishnews

На этом неделе компании группы «Норебо» заключили контракты с отечественной верфью. Президент подписал закон, ратифицирующий договор о таможенном кодексе ЕАЭС, а отраслевая наука обсудила приоритеты.

«Норебо» заказала новые суда

Число желающих получить инвестиционные квоты растет. Контракты на постройку серии из шести морозильных траулеров-процессоров заключили компании, входящие в группу «Норебо», и судостроительный завод «Северная верфь». Закладка первого судна намечена на третий квартал 2018 г. Все траулеры должны быть построены к 2023 г. Работать они будут на Северном бассейне.

В холдинге заявили о намерении включить проекты в заявления на получение долей инвестквот в нынешнем году.

Новому таможенному кодексу дали «зеленый свет»

Процедуры перехода на новый таможенный кодекс идут своим чередом. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий ратификацию Договора о ТК ЕАЭС. Документ, как мы уже сообщали, должен обеспечить единое таможенное регулирование в Евразийском экономическом союзе.

Власти рассчитывают, что перемены будут полезны для бизнеса. Вступить в силу новый кодекс должен с 1 января 2018 г. В скором времени Fishnews расскажет, к чему стоит готовиться рыбопромышленникам.

Рыбакам Кубани сняли ограничения

Правительство выпустило постановление, которое официально расширяет возможности доставки уловов для предприятий Ростовской области и Краснодарского края. Везти рыбу можно будет не только в морские порты, но и в другие места, определенные региональными властями.

В начале года такие же изменения выпустили для рыбаков Республики Крым и Севастополя.

Наука получила шанс на дополнительные деньги

Перспективы отраслевой науки обсуждали на этой неделе в Росрыболовстве. Совет директоров рыбохозяйственных НИИ утвердил перечень приоритетных морских и пресноводных экспедиционных исследований на 2018 г. в рамках дополнительного бюджетного финансирования. Об ожидаемой прибавке средств сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он же в начале совещания обозначил приоритеты – в их числе повышение достоверности прогнозов по тихоокеанским лососям, научное сопровождение промысла иваси, скумбрии, сайры.

Окончательное согласование и утверждение плана будет завершено в первой половине декабря.

Маргарита КРЮЧКОВА, главный редактор Fishnews.ru