24 ноября 2017 года

Итоги недели – в обзоре Fishnews

Отрасль всколыхнуло предложение изъять один из важнейших объектов промысла из общей системы перезаключения договоров на доли квот, предусмотренной законом о рыболовстве.

Крабовый шок

Всеобщее внимание приковала информация об инициативах, которые были направлены президенту Владимиру Путину. Речь в этих предложениях шла о том, чтобы исключить квоты на вылов крабов из общей системы и распределить их на аукционе, причем не на 15 лет, а на 10, и о том, чтобы не выделять по крабам инвестиционные квоты. Глава государства поручил своей администрации рассмотреть эти инициативы.

Отрасль отреагировала бурно. В бизнес-сообществе указали на то, что исключение даже одного объекта промысла из общей системы перезаключения договоров, предусмотренной законом о рыболовстве, несет угрозу. Отказ от базовых принципов закона приведет к кризису в отрасли, отметил в своей статье на Fishnews президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Непонятно, как быть теперь с инвестиционными программами, что будет с проектами судов и заводов под инвестквоты, – недоумевали рыбопромышленники на заседании Общественного совета при Росрыболовстве. Эксперты указывали на риски для смежных отраслей и прибрежных регионов. Представитель администрации президента Вадим Зеленев назвал «сырой» информацию, которая так взволновала рыбаков, но признал, что «есть некое предложение».

22 ноября глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин направил помощнику президента Андрею Белоусову обращение с просьбой учесть при рассмотрении вопроса позицию Комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре.

Депутаты приняли поправки по электронной сертификации

Госдума 22 ноября поддержала в первом чтении законопроект о переносе сроков введения обязательной электронной ветсертификации. Сдвинуть столь серьезные изменения предлагается на полгода, до июля.

Поправки к законопроекту должны быть представлены в Комитет Госдумы по аграрным вопросам уже к началу декабря. С их учетом документ будет внесен на рассмотрение во втором чтении.

Отметим, что на заседании прозвучало предложение подумать над переносом не на полгода, а на год.

Законопроект также предлагает решение для тех местностей, где до сих пор проблемы с интернетом. Для таких мест могут оставить оформление ветеринарно-сопроводительных документов на бумажных носителях.

Новый закон – новые документы

Правительство выпустило два документа в рамках обновленного закона о рыболовстве. Постановлением от 18 ноября 2017 г. № 1399 утверждены Правила распределения между субъектами Федерации квот добычи во внутренних водных объектах для осуществления промышленного рыболовства (они заменят промышленные квоты пресноводных водных объектов). Новый документ начнет действовать 1 января 2018 г.

Распоряжением от 18 ноября 2017 г. № 2569 утверждены перечни видов водных биоресурсов, в отношении которых осуществляется промышленное и прибрежное рыболовство. Этот документ вступит в силу с 1 апреля 2018 г.

Будущее для госконтроля

На заседании 23 ноября правительство одобрило законопроект о государственном контроле и надзоре – теперь работа по документу переместится на площадку Госдумы.

Новый закон, по заверениям властей, обеспечит бизнесу контролера-партнера. Обещают, что нагрузка на предпринимателей станет меньше, а проверки – более эффективными.

После внесения законопроекта в Думу мы собираемся подробно рассказать, какие же механизмы он предусматривает.

Маргарита КРЮЧКОВА, главный редактор Fishnews.ru