Новости
Синий краб

Итоги недели – в обзоре Fishnews

Отрасль всколыхнуло предложение изъять один из важнейших объектов промысла из общей системы перезаключения договоров на доли квот, предусмотренной законом о рыболовстве.

Крабовый шок

Всеобщее внимание приковала информация об инициативах, которые были направлены президенту Владимиру Путину. Речь в этих предложениях шла о том, чтобы исключить квоты на вылов крабов из общей системы и распределить их на аукционе, причем не на 15 лет, а на 10, и о том, чтобы не выделять по крабам инвестиционные квоты. Глава государства поручил своей администрации рассмотреть эти инициативы.

Отрасль отреагировала бурно. В бизнес-сообществе указали на то, что исключение даже одного объекта промысла из общей системы перезаключения договоров, предусмотренной законом о рыболовстве, несет угрозу. Отказ от базовых принципов закона приведет к кризису в отрасли, отметил в своей статье на Fishnews президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Непонятно, как быть теперь с инвестиционными программами, что будет с проектами судов и заводов под инвестквоты, – недоумевали рыбопромышленники на заседании Общественного совета при Росрыболовстве. Эксперты указывали на риски для смежных отраслей и прибрежных регионов. Представитель администрации президента Вадим Зеленев назвал «сырой» информацию, которая так взволновала рыбаков, но признал, что «есть некое предложение».

22 ноября глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин направил помощнику президента Андрею Белоусову обращение с просьбой учесть при рассмотрении вопроса позицию Комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре.

Депутаты приняли поправки по электронной сертификации

Госдума 22 ноября поддержала в первом чтении законопроект о переносе сроков введения обязательной электронной ветсертификации. Сдвинуть столь серьезные изменения предлагается на полгода, до июля.

Поправки к законопроекту должны быть представлены в Комитет Госдумы по аграрным вопросам уже к началу декабря. С их учетом документ будет внесен на рассмотрение во втором чтении.

Отметим, что на заседании прозвучало предложение подумать над переносом не на полгода, а на год.

Законопроект также предлагает решение для тех местностей, где до сих пор проблемы с интернетом. Для таких мест могут оставить оформление ветеринарно-сопроводительных документов на бумажных носителях.

Новый закон – новые документы

Правительство выпустило два документа в рамках обновленного закона о рыболовстве. Постановлением от 18 ноября 2017 г. № 1399 утверждены Правила распределения между субъектами Федерации квот добычи во внутренних водных объектах для осуществления промышленного рыболовства (они заменят промышленные квоты пресноводных водных объектов). Новый документ начнет действовать 1 января 2018 г.

Распоряжением от 18 ноября 2017 г. № 2569 утверждены перечни видов водных биоресурсов, в отношении которых осуществляется промышленное и прибрежное рыболовство. Этот документ вступит в силу с 1 апреля 2018 г.

Будущее для госконтроля

На заседании 23 ноября правительство одобрило законопроект о государственном контроле и надзоре – теперь работа по документу переместится на площадку Госдумы.

Новый закон, по заверениям властей, обеспечит бизнесу контролера-партнера. Обещают, что нагрузка на предпринимателей станет меньше, а проверки – более эффективными.

После внесения законопроекта в Думу мы собираемся подробно рассказать, какие же механизмы он предусматривает.

Маргарита КРЮЧКОВА, главный редактор Fishnews.ru
НазадМетки: РСППаквакультуракрабправительстворосрыболовство

Похожие новости

24 ноября 2017 года

Погранслужба пообещала изменения

Пограничная служба видит все проблемы, которые поднимает рыбацкое сообщество, и никоим образом не идет на шаги, связанные с воспрепятствованием промыслу. Об этом на мероприятии в Совете Федерации заявил замначальника управления по охране морских биоресурсов департамента береговой охраны Олег Волков.

Рыба ищет путь к прилавку

В Совете Федераций обсудили административные барьеры, препятствующие увеличению поставок российской рыбы и морепродуктов на внутренний рынок, и возможности для их устранения.

Корейскому бизнесу помогут зайти на Дальний Восток России

Во Владивостоке открылся Центр поддержки корейских инвесторов. Планируется, что он поможет привлечь иностранный капитал в экономику ДФО.

Рыбоводы Ленобласти выдают все больше продукции

За девять месяцев аквакультурные хозяйства Ленинградской области вырастили 8,1 тыс. тонн товарной рыбы – на 26% выше уровня прошлого года. К концу года планку рассчитывают поднять до 8,5 тыс. тонн, а к 2030 г. – до 20 тыс. тонн.

Законопроект о госконтроле отправится в Думу

Правительство одобрило законопроект о государственном и муниципальном контроле. Документ, как обещают власти, должен радикально снизить нагрузку на бизнес и сделать более эффективной защиту безопасности и интересов граждан.

Росрыболовство готовит основу для работы с Росгвардией

Федеральное агентство по рыболовство собирается сотрудничать с Росгвардией в охране водных биоресурсов и среды их обитания. Планируется, что территориальные управления ФАР также заключат соглашения с региональными подразделениями Росгвардии.

Лента новостей

24 ноября 2017 года

Погранслужба пообещала изменения

Пограничная служба видит все проблемы, которые поднимает рыбацкое сообщество, и никоим образом не идет на шаги, связанные с воспрепятствованием промыслу. Об этом на мероприятии в Совете Федерации заявил замначальника управления по охране морских биоресурсов департамента береговой охраны Олег Волков.

Рыба ищет путь к прилавку

В Совете Федераций обсудили административные барьеры, препятствующие увеличению поставок российской рыбы и морепродуктов на внутренний рынок, и возможности для их устранения.

Япония получила новые квоты на Южных Курилах

В будущем году японские суда смогут освоить в российских территориальных водах в районе Южных Курил 2,18 тыс. тонн различных биоресурсов. В том числе 955 тонн минтая и 777 тонн терпуга.

Корейскому бизнесу помогут зайти на Дальний Восток России

Во Владивостоке открылся Центр поддержки корейских инвесторов. Планируется, что он поможет привлечь иностранный капитал в экономику ДФО.

Иностранный инвестор заинтересовался российской рыбой

Правкомиссия по иностранным инвестициям может впервые рассмотреть сделку по приобретению контроля зарубежного инвестора над российскими компаниями в рыбацкой отрасли. Об этом заявил замглавы ФАС Андрей Цыганов.

Рыбоводы Ленобласти выдают все больше продукции

За девять месяцев аквакультурные хозяйства Ленинградской области вырастили 8,1 тыс. тонн товарной рыбы – на 26% выше уровня прошлого года. К концу года планку рассчитывают поднять до 8,5 тыс. тонн, а к 2030 г. – до 20 тыс. тонн.

Законопроект о госконтроле отправится в Думу

Правительство одобрило законопроект о государственном и муниципальном контроле. Документ, как обещают власти, должен радикально снизить нагрузку на бизнес и сделать более эффективной защиту безопасности и интересов граждан.

Росрыболовство готовит основу для работы с Росгвардией

Федеральное агентство по рыболовство собирается сотрудничать с Росгвардией в охране водных биоресурсов и среды их обитания. Планируется, что территориальные управления ФАР также заключат соглашения с региональными подразделениями Росгвардии.

Тульский суд защитил рыбинспектора

В Тульской области суд приговорил к полутора годам лишения свободы местного жителя, сломавшего ногу сотруднику рыбоохраны. Причиной нападения стала попытка инспектора пресечь незаконный лов.

Норвежская семга заходит с тыла

На границе России и Казахстана при досмотре автомобиля обнаружено 550 кг рыбы из Норвегии. Задержанную партию «санкционки» решено уничтожить.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какая выставка привлечет ваше внимание?

От первого лица

Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Рыбной отрасли грозит рецидив «аукционной лихорадки»?

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Хабаровский край продолжает реализацию проектов в рыбной отрасли

Все материалы

Интервью

Начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий ЛАДЫГИН

Начальник Дальневосточного таможенного управления

Юрий ЛАДЫГИН

Готовы ответить на вопросы по новому Таможенному кодексу

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Юрий АЛЕКСЕЕВ

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

Юрий АЛЕКСЕЕВ

Инвестор должен быть «застрахован»

Директор Полярного НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии Константин ДРЕВЕТНЯК

Директор Полярного НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии

Константин ДРЕВЕТНЯК

Люди - последние в очереди за мойвой

Генеральный директор ООО «Колд Трейд» Павел КЛИМЕНКО

Генеральный директор ООО «Колд Трейд»

Павел КЛИМЕНКО

Двойные преференции

Все интервью

Личное мнение

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр ВАСЬКОВ

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Александр ВАСЬКОВ

О барьерах и решениях

Игорь КИМ, к.т.н., доцент, завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза

К.т.н., доцент, завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза

Игорь КИМ

Успех на рынке зависит от уровня специалистов

Все материалы

Крупным планом

Для доступной рыбы разработали свои финансовые продукты

Для доступной рыбы разработали свои финансовые продукты

Цисты артемии

Артемия: от «серого» экспорта до контрабанды

Рыбацкий Амур

Рыбацкий Амур

Остров Сахалин. Фото из открытых источников

Сахалинские рыбаки против «охоты на ведьм»

Все материалы

События

Российский объединенный стенд на рыбохозяйственной выставке в Циндао China Fisheries and Seafood Expo-2017

Выставка в Циндао: новые тенденции на рыбном рынке

В салоне «Рыбпромресурс» акцент был сделан на производителей холодильного оборудования. Фото пресс-службы «Экспоцентра»

«Агропродмаш-2017» подвел впечатляющие итоги

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.