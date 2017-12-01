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Садки для выращивания радужной форели в Республике Карелия

Итоги недели – в обзоре Fishnews

На этой неделе отрасль продолжала обсуждать угрозы исключения краба из общей системы, предусмотренной законом о рыболовстве. Регулятор между тем выпустил порядок работы комиссии, которая будет заниматься отбором проектов под инвестквоты.

В центре внимания – квоты

Предложения исключить крабов из общей системы распределения квот остаются острой темой. СМИ строят предположения, кто же стоит за этой инициативой, а отраслевые ассоциации – выступают против «крабовых новаций».

Не остались в стороне и руководители прибрежных регионов. Они высказали свою позицию по ситуации.

Кто будет отбирать инвестпроекты

Пока в отрасли активно обсуждают угрозы «крабовых изменений», продолжают своим чередом выходить правовые акты, регламентирующие процесс распределения инвестиционных квот.

Приказом Росрыболовства от 24 октября 2017 г. № 708 утвержден порядок работы комиссии, которая будет отвечать за отбор инвестиционных проектов – судов и береговых заводов. Состоять она должна из представителей различных ведомств: Минсельхоза, Минпромторга, Минэкономразвития, Минвостокразвития, ФАС и Росрыболовства. Состав должно утвердить Федеральное агентство по рыболовству, причем председателем комиссии будет глава ведомства. Заявочная кампания по инвестквотам, напомним, завершится совсем скоро, 7 декабря.

Изменения для аквакультуры

Правительство РФ внесло изменения в Правила организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора пользования рыбоводным участком.

В частности, государство решило подстраховаться на тот случай, если победитель аукциона уклонился от заключения договора и от перечисления доплаты. В этом случае организатор торгов вправе будет обратиться в суд с требованием к «уклонисту» о возмещении убытков. Заключить договор в этом случае сможет участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене лота.

Если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что имеется только один участник, договор будет заключаться с ним, причем по начальной цене лота.

Маргарита КРЮЧКОВА, главный редактор Fishnews.ru
НазадМетки: ФАСаквакультуракрабправительстворосрыболовство

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