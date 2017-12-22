22 декабря 2017 года

Итоги недели – в обзоре Fishnews

К чему пришли на «рыбной» подкомиссии у Юрия Трутнева, какой закон об электронной ветсертификации приняла Госдума, что за изменения ждут «прибрежку» - об этом мы писали на нынешней неделе.

Подкомиссия, крабы и береговые заводы

Во Владивостоке 20 декабря встретилась подкомиссия с непростым названием – по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Рыбопромышленники встречу ждали, ведь тема была волнующая – инвестиционные квоты и процесс их распределения.

Руководитель подкомиссии, вице-премьер – полпред Юрий Трутнев пригласил участников обсудить «деформации» механизма.

После заседания вице-премьер – полпред охотно рассказал журналистам, к чему пришли участники встречи:

Первое: с помощью аукциона на понижение предполагается сделать более понятной для бизнеса процедуру распределения долей, если превышена 25% планка по инвестквотам для береговых заводов. В одной из своих публикацией мы рассказали, какие компании с какими проектами заявились на получение объемов под береговые предприятия.

Второе: планируется уйти от жестких требований к улову по инвестквотам - чтобы механизм был более «жизнеспособным».

Третье: решено включить в список объектов инвестиций среднетоннажный флот под квоты минтая и сельди.

В совещании участвовали представители Минпромторга и ОСК (в ожидании их прилета, по слухам, заседание даже сдвинули с утра на вторую половину дня). Постройка судов стала одной из тем. Минпромторгу поручено разработать комплекс мер по поддержке судостроения на дальневосточных заводах, сообщил Юрий Трутнев.

Рассматривалось и предоставление инвестквот по крабу. Вице-премьер – полпред отметил: предприятия к постройке судов для крабового лова готовы, он постарается, чтобы постановление, регулирующее механизм предоставления квот по этому биоресурсу, вышло как можно скорее. Регулятор за пару дней до этого как раз разместил проект документа.

Заморозка для «прибрежки» ушла из закона

До Нового года осталось совсем немного времени, но, видимо, оно будет насыщенным в плане законодательных изменений. Президент Владимир Путин подписал закон – от 20 декабря 2017 г. № 417, - который должен поставить точку в вопросе доставки уловов водных биоресурсов, добытых при осуществлении прибрежного рыболовства. Заморозке на борту судов-«прибрежников» сказали нет, к чему это приведет – предстоит увидеть с началом 2019 г.

Госдума поддержала отсрочку по электронной ветсертификации

Депутаты поддержали в окончательном чтении законопроект об отсрочке для перехода на обязательную электронную ветеринарную сертификацию. Сдвинуть сроки предполагается на 1 июля 2018 г. Также оговорены случаи, когда можно будет по-прежнему оформлять документы на бумаге. Теперь новому закону предстоит пройти Совет Федерации и отправиться на подпись к президенту.

Отсрочка отсрочкой, но подготовку никто не отменял. Россельхознадзор сообщил о запуске раздела «Часто задаваемые вопросы» о ФГИС для электронной ветсертификации «Меркурий». «Это существенно экономит и время, и силы, и, что немаловажно, нервы пользователей системы», - заявили в ведомстве.

Маргарита КРЮЧКОВА, главный редактор Fishnews.ru