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Итоги недели – в обзоре Fishnews

Премьер Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу до 15 февраля представить предложения по инвестквотам, депутатам предстоит рассмотреть новый законопроект по борьбе с браконьерством, а рыбаки побили рекорд по уловам – с таких новостей начался новый год.

Инвестквоты – настройка продолжается

Еще до праздников, по итогам декабрьской пресс-конференции, президент Владимир Путин поручил правительству подумать над расширением доступа к инвестиционным квотам. Доклад по этой теме глава государства ждет до 1 марта.

На этой неделе стало известно, какие указания дал в связи с президентскими поручениями премьер Дмитрий Медведев. Предложения по расширению доступа к инвестквотам Минсельхоз должен представить до 15 февраля.

Естественно, такой важный вопрос не остался без внимания бизнеса. О готовности разработать предложения по реализации поручения президента уже заявила ВАРПЭ. Свои инициативы ассоциация собирается представить на IV Всероссийском съезде рыбаков – масштабное отраслевое мероприятие планируется провести в феврале в Москве.

Отметим, что в декабре поручения об изменении нормативно-правовых актов по инвестквотам дал вице-премьер – полпред президента Юрий Трутнев. Он также поставил задачу ведомствам подумать над комплексной поддержкой дальневосточных верфей.

Страна ловит все больше

Российские рыбаки продолжают бить рекорды. Уловы за 2017 г. составили 4 млн 774 тыс. тонн – это лучший показатель за четверть века, рассказали в Росрыболовстве. Данные не окончательные: уловы пресноводных видов посчитали пока не за весь год, по итогам ожидается прибавка еще в 30-40 тыс. тонн.

На Дальневосточном бассейне в глаза бросается рост уловов скумбрии и иваси: освоение сардины выросло почти в 2,5 раза – до 16,12 тыс. тонн, вылов скумбрии увеличился более чем в 5,5 раза – до 51,43 тыс. тонн.

Успешность для промысловиков стартовал и новый год: объем добычи превысил показатель на аналогичную дату 2017 г. на 30% и достиг 86,3 тыс. тонн.

Незаконный улов выследят в интернете

Власти продолжают идти по пути борьбы с браконьерством через поправки в Уголовный кодекс. 9 января в Госдуму поступил правительственный законопроект, призванный защитить природные ресурсы от преступных посягательств. В новой редакции планируется изложить статью 253 УК РФ «Нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономзоне РФ», статью 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биоресурсов».

Отдельно предложено установить ответственность за незаконное приобретение или продажу «краснокнижных» и охраняемых международными договорами объектов с использованием СМИ и через интернет. Такая торговля носит массовый характер, и с ней нужно бороться, отмечают инициаторы изменений.

Маргарита КРЮЧКОВА, главный редактор Fishnews.ru
НазадМетки: браконьерствоварпэмоскваправительстворосрыболовство

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