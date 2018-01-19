19 января 2018 года

Итоги недели – в обзоре Fishnews

На этот раз в центре нашего внимания оказался новый приказ Минсельхоза по вопросам выбора вида рыболовства, поручения рабочей группы при Контрольном управлении президента и подготовка к Съезду работников рыбного хозяйства.

Новый документ для рыбаков

Отрасль готовится к новым правилам для прибрежного рыболовства. Договоры на следующий период будут заключаться по принципу единой квоты. Для «прибрежки» предусмотрены особые требования по доставке улова, но пользователи, которые выберут этот вид рыболовства, получат дополнительные объемы для освоения.

Вид рыболовства, осуществляемого в расчетном году, будет определяться по заявлению самого пользователя. На этой неделе вышел приказ Минсельхоза, утверждающий порядок подачи таких заявок. Обращения будет принимать Росрыболовство, причем есть разбивка по срокам подачи – в зависимости от того, какой вид рыболовства выбирает предприятие.

Одна река – один участок

На этой неделе обсуждались резонансные поручения межведомственной рабочей группы при Контрольном управлении президента РФ. Задача МРГ, напомним, – готовить для главы государства предложения по развитию рыбохозяйственного комплекса.

В сфере внимания группы в этот раз оказались рыбопромысловые участки. Минсельхозу и подведомственному ему Росрыболовству поручили изучить последствия объединения РПУ по принципу «одна река – один рыбопромысловый участок (хозяин)».

Представители отрасли, которых опросил Fishnews, к инициативе относятся настороженно. Речь ведь идет о доступе к ресурсу. Правда, стоит отметить, что МРГ указала на необходимость всесторонней проработки вопроса, с просчетом последствий.

Навстречу съезду

Нынешняя зима станет знаковой для отрасли: 27 февраля в Москве пройдет Съезд работников рыбохозяйственного комплекса РФ. О том, по каким принципам организуется важнейшее для отрасли мероприятие, Fishnews рассказали во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий (ВАРПЭ).

В организациях отрасли между тем продолжают выдвигать делегатов. Также ведется подготовка региональных конференций: на них предстоит «подбить» списки представителей и обсудить набор вопросов, которые хотелось бы поднять на съезде.

Пограничная политика – дело важное

ФСБ представила проект новых Основ государственной пограничной политики РФ – они должны прийти на смену действующему документу, утвержденному еще в 1996 г. На наш взгляд, различия между нынешними и новыми Основами не очень заметны. В то же время появляется, например, такой важный посыл, как обеспечение комфортных условий для пересечения госграницы.

В пояснительной записке указано, что разработчики актуализировали перечень угроз национальной безопасности России. В список вошли в том числе и попытки расхищения природных ресурсов, а также поползновения соседей осваивать морские богатства в ущерб нашей стране.

Маргарита КРЮЧКОВА, главный редактор Fishnews.ru