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Нефть или рыба: плюсы и минусы

В правительстве Камчатского края прошло совещание при участии губернатора Алексея Кузьмицкого, посвященное проекту освоения западно-камчатского шельфа. Для обсуждения проекта на полуостров накануне прибыли представители ОАО «НК «Роснефть» во главе с первым вице-президентом компании Сергеем Кудряшовым. Напомним, разработки на шельфе могут нанести серьезный ущерб рыбным запасам Охотского моря.

В совещании приняли участие представители исполнительной и законодательной власти региона, аппарата управления «Роснефти», компании «Камчатнефтегаз», а также руководители региональных управлений федеральных ведомств, таких как Севострыбвод, КамчатНИРО, Ротехнадзор, Росприроднадзор, Роснедра, сообщили РИА Fishnews.ru в пресс-службе правительства Камчатского края. Открывая совещание, Алексей Кузьмицкий заявил, что компания «Камчатнефтегаз», имеющая лицензию на проведение работ на шельфе по настоянию региональных властей зарегистрировалась на территории Камчатки.

«Сейчас мы работаем над стратегией социально-экономического развития Камчатского края, изучаем разные направления возможного развития нашего региона. Пока мы имеем моноструктурную экономику, но рассматриваем и другие пути для диверсификации экономики Камчатки, в том числе и одно из возможных направлений – работу на шельфе. И в этой связи, – подчеркнул губернатор края, – нам важно выяснить все детали проекта, взвесить все плюсы и минусы планируемых работ. Нам необходимо понять, как работы на шельфе могут повлиять на основную отрасль нашего региона – рыбную. Как это отразится на экологии Охотского моря и в целом на состоянии водных биоресурсов».

По мнению Алексея Кузьмицкого, при всей экономической значимости рассматриваемого проекта, все работы, в том числе и разведочные, должны проводиться с учетом самых серьезных экологических требований. Со своей стороны представитель «Роснефти» отметил, что в компании понимают озабоченность региональных властей. «Мы планируем проводить исследования в одном из самых сложных районов Охотского моря с богатой флорой и фауной, – сказал господин Кудряшов и заверил, что «Роснефть» имеет достаточный опыт в этой сфере.

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