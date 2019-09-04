Полтора года назад исландский морской консорциум Knarr открыл в Москве представительство ООО «Кнарр Рус» для прицельной работы на российском рынке. Шесть компаний-поставщиков технологических решений – Nautic, Skipataekni, Skaginn 3X, Frost, Brimrun и Naust Marine, которые объединяет Knarr, хорошо известны российским рыбакам. На счету исландцев – проектирование судов для группы «Норебо», «Русской рыбопромышленной компании», РК им. В.И. Ленина, запуск перерабатывающих заводов в Мурманске и на Дальнем Востоке.

В интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» генеральный директор представительства Йонас Триггвасон поделился мыслями, почему при разработке траулера полезно думать в обратном порядке, на чем и сколько можно сэкономить с новым флотом и в какой момент российский рынок созрел для смелых технических решений.

– Йонас, большинство компаний в составе Knarr известны далеко за пределами Исландии и не первый год успешно работают в рыбной отрасли. Зачем потребовалось объединять их в консорциум?

– Наши компании руководствовались, прежде всего, маркетинговым подходом, потому что, объединившись, мы действительно стали сильнее. В лице Knarr мы теперь можем общаться с клиентами как единый поставщик, что сильно экономит время. Важно, что мы получили возможность очень тесно сотрудничать при проектировании судов, свободно обмениваться информацией, чертежами, техническими решениями, идеями. Это большой плюс для наших заказчиков.

Например, сейчас мы разрабатываем абсолютно новое судно. Непосредственно его проектированием занимается Nautic. Но другие члены консорциума тоже участвуют: делают фабрику, лебедки, рефотделение, палубное оборудование – и они все взаимодействуют и помогают друг другу. В результате пароход получается намного более сбалансированным, чем если бы этим занимались сторонние производители. Кроме того, взаимная интеграция позволяет нам сейчас внедрять очень интересный подход к проектированию, к дизайну судов, когда отправной точкой становится рынок.

– Поясните.

– Мы в первую очередь смотрим, что нужно рынку. Какая продукция, к примеру, из трески или минтая будет пользоваться спросом. Это первый ход. Допустим, если в тренде свежая рыба или филе, то тогда требуется, чтобы наше судно могло выпускать такую продукцию. Дальше смотрим, что для этого нужно: какая фабрика, какое морозильное оборудование, будет ли рыбомучная установка и т.д. А затем мы проектируем и строим судно вокруг этой фабрики. Понимаете? Мы традиционный процесс переворачиваем вверх ногами.

Обычно же производство пытаются приспособить под имеющийся пароход. Характерная история – краболовы. Например, берут корпус от снабженца и переделывают в судно для промысла краба, хотя изначально оно задумывалось совсем для иных целей.

При разработке нашего проекта краболова мы сначала задались вопросом: «А что, собственно, нужно крабу?» Отсюда появился такой необычный дизайн – с закрытой палубой, где емкости с крабом защищены и от солнца, и от мороза, и где легко поддерживать оптимальную температуру. К тому же такая конструкция предотвращает возникновение обледенения и других опасных условий труда, с которыми сталкивается команда судна. Вот это подход Knarr.

– Этот проект связан с грядущими крабовыми аукционами?

– Да, у нас есть несколько заказчиков, которые сейчас выбирают, где строить. Изначально мы разрабатывали проект краболовного судна вместе с «Примкрабом», который входит в РРПК, но сейчас они изучают, нет ли возможности построить где-то подешевле. На наш взгляд, это нереально, потому что на металле в любом случае не сэкономишь. Судно не получится сильно удешевить, даже если делать его с открытой палубой, а вот ухудшить характеристики – запросто. Надеемся, что наши партнеры в итоге все-таки передумают, и мы вместе реализуем этот проект.

Если вернуться к теме рынка, то еще одна отличительная черта нашего краболова – это возможность комбинировать производство. Цех спроектирован так, что в середине – заморозка, а по бокам – танки для живого краба. И во время рейса самого хорошего краба можно хранить в живом виде, а того, что похуже, или травмированного направить на переработку. Такой вариант позволяет судовладельцу быстро подстраиваться под спрос и, если цена на живого краба падает, моментально переключаться на выпуск мороженого. Или наоборот.

– Я правильно понимаю, что консорциум – это чисто экспортная история для продвижения исландских производителей на другие рынки?

– Не совсем, все началось с Исландии. Первые наши суда были для местных покупателей, и в какой-то момент стало понятно, что компании работают над одними и теми же проектами. Проектированием занималась одна фирма, фабрикой другая, морозильным оборудованием третья, но все мы знали друг друга, и логично было попробовать работать вместе. А когда объединились, оказалось, что получается лучше.

Сейчас Knarr действительно вышел на международный уровень. У нас открыто представительство в Москве, а «Наутик Рус» так и вовсе базируется в Санкт-Петербурге, там команда инженеров – уже 50 человек. Кроме того, у консорциума есть офисы в Сиэтле (США) и в Новой Зеландии. Но наша зона ответственности – Россия.

– Чем вас так сильно привлек российский рынок?

– Прежде всего, активной программой обновления флота. Сейчас у Росрыболовства и Минпромторга их несколько. Это строительство флота под инвестиционные квоты – мы в нем участвуем вместе с «Норебо». Это проект по краболовам – соответствующая нормативная база вот-вот выйдет. Это строительство мало- и среднетоннажных судов для прибрежного рыболовства – здесь у нас тоже есть определенные наработки. Планируется также проект по транспортному флоту, но когда он начнется, сказать сложно.

И не будем забывать о береговых рыбоперерабатывающих комплексах. Одну фабрику мы сделали в Мурманске, в основном силами Skaginn 3Х и Frost. Она уже запущена – это «Полярное море+», которая входит в группу «Норебо». Сейчас они хотят расширять производство и делать клипфиск (бакальяу), то есть солено-сушеную рыбу, которая популярна в Португалии, Испании и на латиноамериканском рынке. Наш консорциум тоже участвует в тендере на этот проект.

На Дальнем Востоке, на острове Шикотан, готовится к сдаче завод для компании «Гидрострой», где тоже есть наше оборудование. А в Петропавловске-Камчатском полным ходом идет строительство большого комплекса для Рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина – мы постоянно с ними на связи. Мы видим такую активность с большим вовлечением государства и рады предложить решения, интересные российскому бизнесу.

– Российские рыбаки известны своей консервативностью и стремлением сэкономить, а исландские технологии – дорогое удовольствие. Как удалось убедить ваших клиентов, что дело того стоит?

– Поверьте, рыбаки прекрасно понимают, что, если они хотят быть конкурентоспособными на международном рынке, им нужно самое передовое оборудование. Да, есть те, кто этого еще не осознал, поэтому они продолжают производить безголовку и экспортировать сырье. Но какая там получается стоимость в сравнении с порционным филе? А российские рыбопромышленники прекрасно умеют считать.

Взять хотя бы мурманский завод «Норебо», он же очень успешный, в том числе с коммерческой точки зрения. Эта продукция в Европе уже считается лучше той, которая идет из Норвегии и Исландии. Отзывы прекрасные – они вышли на премиум-сегмент и получают отличную цену. Это же здорово! Раньше на рыбу из Мурманска смотрели скорее, как на что-то сомнительное, а сейчас все – абсолютно новый уровень. И остальные рыбаки это видят и говорят: «Да, мы тоже так хотим».

Или Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина, который строит на Камчатке уникальный завод. Там будет 32 цеха! Для разного сырья (кальмара, лосося, камбалы, икры), различных способов обработки: копчения, индивидуальной и блочной заморозки, изготовления консервов… Всего около 200 разновидностей продукции плюс рыбная мука и жир, так как предприятие полностью безотходное. С учетом постоянного ужесточения экологических норм нужно стремиться использовать ресурс в полной мере (вплоть до шкуры, костей, омега-3, энзимов) и получать максимум стоимости с каждой рыбины. И российские рыбаки начинают двигаться в этом направлении. Те, кто думает о будущем.

– Но насколько это применимо к обновлению флота? Все-таки строительство судна – вещь крайне затратная и долго окупаемая.

– Не забывайте, что в нормальных условиях рыболовство – это достаточно прибыльный бизнес. В некоторых его сегментах, таких как промысел краба, новое судно реально окупить за год-полтора, потому что это очень дорогая продукция. В среднем же хорошим сроком возврата инвестиций считается пять лет, дольше – это уже тяжело. Но если речь идет о судах с глубокой обработкой рыбы, они могут окупиться и раньше.

Тут надо смотреть не только на стоимость судна. На самом деле эксплуатация старого флота обходится судовладельцу гораздо дороже, если считать на килограмм продукции. Мы иногда специально делаем разбор для наших заказчиков. Берем новые суда, такие как проект 170701 для «Норебо», и сравниваем с похожими по размеру старыми советскими траулерами, которые в основном были спроектированы на Украине и построены там же или в Польше.

Первый фактор – это расход топлива. У новых судов он значительно ниже. Современные двигатели, правильная пропульсивная система – все это уменьшает расход топлива где-то на 30%. Если раньше траулеры сжигали по 20 тонн в сутки, то сейчас – около 12-14 тонн. И это очень важный момент.

Второй фактор – производительность. Такое судно, как у «Норебо», может морозить 200-250 тонн продукции в сутки, а старые пароходы – 120-130 тонн. Производительность морозильных шкафов, морозильных установок у нового флота почти в два раза больше.

И третий фактор – это численность экипажа. В советское время на крупнотоннажных судах команда в 100-110 человек была обычным делом. На нашем новом траулере, по расчетам, будет работать примерно 60 моряков. А если повысить автоматизацию, можно спуститься даже до 35-40 человек. Могло быть и меньше, но есть требования к минимальному составу экипажа.

Эффект автоматизации особенно заметен на производстве. Например, сейчас Knarr участвует в проекте по строительству супертраулера «Виктор Гаврилов» для камчатских рыбаков на заводе «Янтарь». Мы делаем на нем фабрику, которая сможет выпускать 450 тонн мороженой рыбы в сутки, например, при промысле сардины-иваси или сельди. Там полностью автоматизированы процессы загрузки блоков в морозильные шкафы, их выгрузки и последующей упаковки. Только за счет этого человек восемь из каждой смены можно смело убирать.

Добыча рыбы – это очень тяжелый труд, знаю по своему опыту. Когда работаешь по много часов в море, в сложных условиях, без остановки, то очень хорошо понимаешь, что лучше бы часть этих операций делал робот, конвейер, автоматика, а не живые люди.

– Большая часть проектов, которые вы перечислили, связана с программами господдержки как береговых заводов, так и судостроения. Но к ним предъявляются достаточно жесткие требования по локализации производства. Как вы справляетесь с этой проблемой?

– Вы правильно отметили, это очень важный момент, тем более что Минпромторг хочет поэтапно повышать долю локализации. Сейчас есть требование, чтобы в стоимости судна российская составляющая была не менее 30%, причем строиться оно должно на российской верфи.

Давайте посчитаем. Если взять только корпус, а сталь все покупают у российских производителей, и работы, которые выполняет верфь, – это даст примерно 15% от стоимости судна. Смотрим дальше. На проектирование приходится от 2 до 5%, а «Наутик Рус» – это уже российское КБ. Где взять остальное?

Сейчас мы делаем определенные шаги по дальнейшей локализации нашего оборудования. Для начала это может быть сборка и частичное производство: такую возможность мы рассматриваем для лебедок, рыбного цеха, рефотделения, и уже познакомились со многими российскими компаниями, которые реально могут изготавливать комплектующие для наших судов. Если сотрудничество сложится, можно будет двигаться дальше. В этом случае мы будем легко укладываться в требования Минпромторга, даже когда их поднимут до 50 или 70%.

Единственная сложность здесь, на мой взгляд, связана с тем, что пока никто из основных производителей судовых двигателей не готов к локализации. Хотя это было одним из первых требований Минпромторга. А двигатель – это примерно 10-15% от стоимости судна. Думаю, что рано или поздно кто-то из крупных игроков все-таки придет в Россию. Иначе они потеряют этот рынок.

– Если говорить о более отдаленной перспективе, что еще вы бы хотели предложить российским рыбакам?

– В идеале мы хотим делать судно полностью, со всеми комплектующими, что называется под ключ. Чтобы заказчику не надо было, как сейчас, вести переговоры сначала с Knarr, затем с Baader, с Wartsila и другими производителями, каждый из которых отвечает за отдельный участок работы.

И мы последовательно к этому идем. У нас уже есть судоверфь, которая сотрудничает с Knarr в России. Мы хотим, чтобы рыбак мог прийти к нам, как в автосалон, выбрать модель с четким пониманием сроков и стоимости строительства и получить готовый траулер. Конечно, есть сложные суда, которые требуют индивидуальных решений, но есть и попроще, например, для прибрежного рыболовства, где от такого подхода выиграют все. Как раз подобный проект мы собираемся представить на сентябрьской выставке «Нева 2019» в Санкт-Петербурге.

– Речь идет о небольших судах?

– Да, именно о них. Причем проект у нас уже готов, все чертежи имеются и, самое главное, есть возможность финансирования такого строительства, когда судно можно будет взять в лизинг. Существенную часть затрат – до 30% – обещает компенсировать государство: Минпромторг и Росрыболовство уже разработали такую программу. Регионы тоже готовы подключаться, например, Калининградская область дает еще 25%, если строить на местных заводах. Так что этот проект может быть интересен рыбакам-прибрежникам – не только как инжиниринговые, но еще и как финансовые услуги.

Есть и другие перспективные идеи, например, криль. Это тема интересная, мы сейчас ее изучаем. В Антарктике такой промысел ведут японцы, норвежцы, но у России пока нет подходящего флота. Здесь есть о чем подумать.

И раз уж мы говорим о более отдаленном будущем, то почему бы не рассмотреть возможность строительства на российских верфях рыболовных судов на экспорт – для других стран. Если пойдет поток заказов, будут накоплены знания и опыт, появятся контакты и репутация, я уверен, что придет тот момент, когда можно будет конкурировать с теми странами, которые сегодня предлагают самые выгодные условия.

Да, по сравнению с Турцией или Испанией, где судостроение пользуется сильной господдержкой, стоимость услуг российских верфей сейчас на 10-20% выше. Но когда проект освоен и уже налажено серийное производство, можно продвигать суда, сделанные в России, и на другие рынки. Почему бы и нет?

Анна ЛИМ, журнал «Fishnews – Новости рыболовства»

Сентябрь 2019 г.