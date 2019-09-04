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Генеральный директор ООО «Кнарр Рус» Йонас ТРИГГВАСОН

Йонас Триггвасон: Мы хотим дать рыбаку выбор, как в автосалоне

Несмотря на дороговизну, новые суда выгодны рыбакам, уверен глава представительства Knarr в России Йонас Триггвасон. Они позволяют экономить на топливе и требуют меньшего экипажа при более высокой производительности.

Полтора года назад исландский морской консорциум Knarr открыл в Москве представительство ООО «Кнарр Рус» для прицельной работы на российском рынке. Под общим брендом объединены шесть компаний-поставщиков технологических решений — Nautic, Skipataekni, Skaginn 3X, Frost, Brimrun и Naust Marine.

Российский рынок созрел для смелых технических решений, считает генеральный директор представительства Йонас Триггвасон. «Рыбаки прекрасно понимают, что, если они хотят быть конкурентоспособными на международном рынке, им нужно самое передовое оборудование. Да, есть те, кто этого еще не осознал, поэтому они продолжают производить безголовку и экспортировать сырье. Но какая там получается стоимость в сравнении с порционным филе? А российские рыбопромышленники прекрасно умеют считать», — рассказал глава компании в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

Достаточно посмотреть на возможности береговых рыбоперерабатывающих комплексов, в строительстве которых принимали участие исландцы. Например, мурманской фабрики «Полярное море+» (входит в группу «Норебо»), нового завода компании «Гидрострой» на Шикотане или строящегося на Камчатке комплекса по заказу рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина.

Эта тенденция относится не только к проектам по развитию береговой переработки, но и к обновлению флота — задаче весьма дорогостоящей, особенно в российских условиях. «Надо смотреть не только на стоимость судна. На самом деле эксплуатация старого флота обходится судовладельцу гораздо дороже, если считать на килограмм продукции», — отметил собеседник «Fishnews — Новости рыболовства».

Если сравнить с похожими по размеру старыми советскими траулерами, то у новых судов расход топлива ниже примерно на 30%. При этом производительность морозильных установок у современного флота почти в два раза больше. Третьим важным фактором представитель Knarr назвал численность экипажа.

«В советское время на крупнотоннажных судах команда в 100–110 человек была обычным делом. На нашем новом траулере, по расчетам, будет работать примерно 60 моряков. А если повысить автоматизацию, можно спуститься даже до 35–40 человек», — подчеркнул Йонас Триггвасон.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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