Канада отказалась от российской рыбы

Канада ввела запрет на импорт российской рыбы и ракообразных, а также продукции из них, включая икру. Под санкции попали и некоторые граждане РФ, в том числе бывший владелец РРПК и «Русского краба» Глеб Франк.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли (Melanie Joly) объявила о включении продукции из российских рыбы и ракообразных в список предметов роскоши, которые больше нельзя будет ввозить в страну. «Канада вместе с нашими союзниками будет неустанно поддерживать давление на российский режим, пока он больше не сможет вести войну», — цитирует главу МИД отраслевой портал IntraFish.

Под санкции попали также алкогольные напитки и непромышленные алмазы. IntraFish пишет, что запреты введены для соответствия мерам, принятым США и Евросоюзом. По информации правительства Канады, общая стоимость запрещенной к ввозу российской продукции составит 75,7 млн американских долларов.

С дополненным списком подсанкционных товаров и россиян можно ознакомиться на сайте канадского правительства, сообщает корреспондент Fishnews. Перечень включает продукты под кодами 301-306 (любые виды рыбы и ракообразных), а также под кодами 160431 и 160432 (икра и ее заменители).

Коды приведены в соответствии с Гармонизированной системой описания и кодирования товаров (The Harmonized Commodity Description and Coding System codes) ВТО. Примечательно, что в списке нет товаров из групп 307-308 (моллюски и другие водные беспозвоночные, кроме ракообразных).

Попал в перечень и бывший председатель совета директоров Русской рыбопромышленной компании Глеб Франк с супругой Ксенией. Напомним, в конце марта он продал контрольные доли в ГК «Русский краб» и РРПК из-за санкций Соединенных Штатов.

Между тем, по данным Intra Fish, от геополитического кризиса на Украине уже пострадал крупный канадский импортер рыбы и морепродуктов High Liner Foods. Объемы продаж этой компании в первом квартале 2022 г. уменьшились примерно на 1,8 тыс. тонн, или 5%. Финансовый директор High Liner Foods Паул Джуэр (Paul Jewer) подтвердил: снижение связано с сокращением предложения белой рыбы. Он также заявил, что ожидает дальнейшего дефицита этого продукта в следующие пару кварталов.

В марте другая канадская компания — Icewater Seafoods — заявила, что в связи с ситуацией на Украине прекратила импорт трески из России. Отмечено, что РФ была главным поставщиком этой рыбы для компании.

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