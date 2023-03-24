В Смоленской области продают рыбоводный комплекс

На продажу выставили предприятие «Смоленскрыбхоз» из трех участков, где выращивают карповых, осетровых, форель и клариевого сома. Предварительная цена — 200 млн рублей, возможна рассрочка платежа.

В состав «Смоленскрыбхоза» входит прудовый полносистемный комплекс площадью 1050 га земель сельхозназначения. В том числе 600 га прудов для разведения карповых рыб — на расстоянии 40 км от Смоленска.

Также предприятие располагает двумя производственными участками с полной технологической инфраструктурой на теплой воде Озерновской ГРЭС и Смоленской атомной электростанции (Десногорск). Там выращивают форель, осетровых, клариевого (африканского) сома, рассказали Fishnews в Ассоциации «Росрыбхоз».

Весь имущественный комплекс находится в собственности трех физических лиц. Офис хозяйства расположен в Смоленске. Отмечено, что предприятие полностью обеспечено квалифицированными кадрами.

«Рекомендуем завершить сделку до 20 мая — до начала активного рыбоводного сезона», — обратили внимание в ассоциации.

Конкретную информацию можно получить по телефонам:

8(495) 650-09-44

8-916-065-71-80

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