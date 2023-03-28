Росрыбхоз обращается к рыбопромышленникам

Ассоциация «Общероссийское отраслевое объединение работодателей в сфере аквакультуры (рыбоводства) «Государственно-кооперативное объединение рыбного хозяйства (Росрыбхоз)» предлагает приобрести АО «Смоленскрыбхоз». Предприятие состоит из трех участков для выращивания карповых, осетровых, форели и сома.

В состав «Смоленскрыбхоза» входит прудовый полносистемный комплекс площадью 1050 га земель сельхозназначения, в том числе 600 га прудов для разведения карповых рыб (расположены на расстоянии 40 км от Смоленска). Также у предприятия есть два производственных участка с полной технологической инфраструктурой на теплой воде Озерновской ГРЭС и Смоленской атомной электростанции в Десногорске. Объектами выращивания являются форель, осетровые, клариевый (африканский) сом.

«Весь имущественный комплекс находится в собственности трех физических лиц. Офис хозяйства расположен в Смоленске.

Хозяйство полностью обеспечено квалифицированными кадрами. Рекомендуем завершить сделку до 20 мая — до начала активного рыбоводного сезона, Предварительная цена предприятия — 200 млн рублей, возможна рассрочка платежа», - рассказали в Росрыбхозе .

Конкретную информацию можно получить по телефонам:

8(495) 650-09-44

8-916-065-71-80

8(495) 650-16-29

8-916-686-72-62

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews

На правах рекламы