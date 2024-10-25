Крабовый ОДУ на Севере поделили по квот

Росрыболовство распределило общие допустимые уловы водных биоресурсов Северного бассейна применительно к видам квот на 2025 г. Предусмотрены и объемы по крабу на квоты в инвестиционных целях.

Распределение ОДУ Северного бассейна на предстоящий год по направлениям предусмотрено приказом Росрыболовства от 23 октября 2024 г. № 578.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предусмотрены объемы краба и морского гребешка для рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, а также краба для организации любительского лова и для промышленного рыболовства. В том числе приведены объемы для квот добычи крабов в инвестиционных целях: 6234,315 тонны камчатского краба и 7933,9 тонны стригуна опилио, и объем для квот в инвестиционных целях — 2022: 5 984,942 тонны камчатского краба.

Напомним, что распоряжение правительства предусматривает возможность проведения в этом году аукциона второго этапа по камчатскому крабу Баренцева моря.

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