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На сегодняшний день суда «Русской рыбопромышленной компании» добывают свыше четверти миллиона тонн минтая и сельди. Фото предоставлено РРПК

Пять лет на пути к лидерству

«Русская рыбопромышленная компания» отметила первый юбилей – пять лет с момента прихода в рыбную отрасль. На сегодняшний день суда РРПК добывают свыше четверти миллиона тонн минтая и сельди, а компания намерена бросить вызов мировым лидерам в рыболовстве.

ООО «Русская рыбопромышленная компания» было создано в 2011 г. частными российскими инвесторами. Всего за пять лет работы РРПК объединила ведущие дальневосточные рыбодобывающие предприятия — «ТУРНИФ», «Интрарос», «Востокрыбпром», «Совгаваньрыба», «Имлан» и «Пелагиаль», поставив перед собой амбициозную цель — войти в топ-5 крупнейших рыбодобывающих компаний мира.

В руководстве компании осознают, что в условиях высококонкурентных рынков сделать это будет не так просто. Однако предпосылки для лидерства у РРПК серьезные: компания активно участвует в консолидационных процессах и расширяет присутствие в рыбодобывающем секторе Дальнего Востока. На сегодняшний день она способна обеспечить всю логистическую и производственную цепочку — от вылова до выпуска рыбной продукции, в том числе глубокой переработки.

РРПК уже является крупнейшей российской рыбодобывающей компанией по ряду объектов промышленного рыболовства: общая добыча в 2016 г. превысит 270 тыс. тонн, включая более 220 тыс. тонн минтая и 40 тыс. тонн тихоокеанской сельди. Промысел ведут 12 крупнотоннажных судов, способных работать в любых районах и климатических условиях. В компании трудятся более 1500 человек. Во Владивостоке у РРПК есть собственный причально-складской комплекс, позволяющий с минимальными затратами производить межрейсовое обслуживание судов.

«За пять лет работы мы создали лидера отрасли практически «с нуля». Объединили компании, выстроили структуру управления, что было действительно нелегко. Особая наша гордость – коллектив компании, высокопрофессиональный и слаженный», – рассказал Fishnews генеральный директор РРПК Андрей Тетеркин.

В компании активно реализуется инвестиционная программа, направленная на повышение общей производительности и эффективности работы флота, что особенно актуально в условиях растущей квоты, и улучшение условий труда и быта экипажей. На эти цели планируется направить более 50 млн. долларов.

Первый этап инвестиционной программы завершился в январе 2015 г., когда на промысел после планового ремонта и модернизации вышли два обновленных БМРТ «Бородино» и «Березина». В рамках второго этапа модернизацию и переоснащение прошли еще пять судов – «Герои Широнинцы», «Новоуральск», «Иван Калинин», «Георгий Московский» и «Капитан Олейничук», ставший флагманом по производству продукции на борту.

«Мы хорошо понимаем, что суда стареют, и даже самая глубокая модернизация не позволит остановить этот процесс. В планах РРПК – коренное обновление флота и строительство шести крупнотоннажных траулеров, оснащенных новейшим оборудованием и способных производить на борту продукцию с очень высокой степенью переработки», – отмечает Андрей Тетеркин.

Наращивая производственные мощности, «Русская рыбопромышленная компания» не забывает и о социальной ответственности. Деятельность РРПК осуществляется в соответствии с международными нормами охраны труда и экологическими стандартами. Для всех подразделений действуют строгие нормативы, ведется жесткий учет, утилизируются все опасные для окружающей среды отходы. Качественное управление промыслом и экологическая ответственность компании подтверждена международным сертификатом MSC.

Fishnews

На правах рекламы

  • На сегодняшний день суда «Русской рыбопромышленной компании» добывают свыше четверти миллиона тонн минтая и сельди. Фото предоставлено РРПК
  • На сегодняшний день суда «Русской рыбопромышленной компании» добывают свыше четверти миллиона тонн минтая и сельди. Фото предоставлено РРПК
  • «Русская рыбопромышленная компания» способна обеспечить всю логистическую и производственную цепочку — от вылова до выпуска рыбной продукции, в том числе глубокой переработки. Фото предоставлено РРПК
  • Промысел ведут 12 крупнотоннажных судов, способных работать в любых районах и климатических условиях. Фото предоставлено РРПК
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