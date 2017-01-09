С какими результатами отрасль подошла к новому году? Fishnews решил обобщить информацию о наиболее ярких темах и важных событиях рыбохозяйственного комплекса. 2016-й отметился горячими обсуждениями.
Когда рыбаки увидят финальный вариант постановлений по инвестквотам, зачем реформировать систему рыбохозяйственной науки, стоит ли рыбоводам рассчитывать на расширение господдержки и так ли уж нужна отрасли новая специализированная выставка? Итоги года в интервью Fishnews подвел руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
Вопрос о выборах президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров планируется рассмотреть на внеочередном собрании 25 января.
Морской попечительский совет (MSC) опубликовал отчет по результатам аудита тралового промысла минтая в Охотском море. Сертификационная компания Acoura Marine отметила прогресс Ассоциации добытчиков минтая в реализации плана улучшения промысла, три условия уже выполнены.
Федеральное агентство по рыболовству предложило включить Всероссийский съезд работников рыбного хозяйства в программу рыбного форума, который планируется провести в сентябре 2017 г. в Санкт-Петербурге.
В Хабаровском крае приступили к планированию рыбоохранных мероприятий на 2017 г. С будущей весны госинспекторы и рыбаки продолжат совместную работу по защите осетра и лосося на Амуре. Для эффективного взаимодействия с властью бизнес планирует создать специализированный общественный фонд.
Масштабное тестирование электронного промыслового журнала позволило ФГБУ «ЦСМС» собрать достаточно данных для анализа и доработки ЭПЖ. Параллельно велось совершенствование отраслевой системы мониторинга. О главных изменениях в этом году в интервью Fishnews рассказал начальник Центра мониторинга рыболовства и связи Артем Вилкин.
Министерство сельского хозяйства утвердило новые правила оформления ветеринарных сопроводительных документов. Прежние правовые акты признаются утратившими силу.
Стратегия развития морских рыбных терминалов должна быть разработана и утверждена к 20 апреля 2017 г. Ответственные ведомства – Минсельхоз, Минвостокразвития и Росрыболовство.
За прошедший год рыбоводные заводы Хабаровского края выпустили в реки 62,7 млн штук молоди лососевых. Плановые показатели превышены на 2%.
Сегодня опасность истребления минтая сведена к минимуму и это произошло благодаря упорной и последовательной политике Ассоциации добытчиков минтая, отмечает ее первый президент - председатель Совета директоров ПАО «Океанрыбфлот» Игорь Евтушок.
В «Рыбной ассоциации» создан специальный комитет, которому поручено проанализировать ситуацию с неуплатой налогов со стороны предприятий-участников рыбного рынка и оценить возможные потери бюджета.
С какими результатами отрасль подошла к новому году? Fishnews решил обобщить информацию о наиболее ярких темах и важных событиях рыбохозяйственного комплекса. 2016-й отметился горячими обсуждениями.
Минсельхоз предложил поправки в закон о рыболовстве, предусматривающие, что разрешения на вылов будут выдаваться в электронном виде. Этот проект сопряжен с внедрением электронного промыслового журнала.
Премьер Дмитрий Медведев поручил ведомствам до 14 февраля предусмотреть при подготовке правовых актов по инвестиционным квотам требования к компаниям, получающим право на вылов под постройку береговых заводов.
В ходе рождественской поездки в Новгородскую область президент встретился с рыбаками, ведущими промысел на озере Ильмень, и поинтересовался выполнением поручений по итогам предыдущего визита в регион.
Законопроект о любительском рыболовстве может заложить почву для конфликта интересов рыбоводов и рыбаков-любителей, считают в Росрыболовстве. Вопрос с доступом населения к водоемам в ведомстве намерены решать вместе с парламентариями.
Минсельхоз России передал в правительство проекты правовых актов по распределению инвестиционных квот. Базовые моменты уже определены, заявил ранее руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
Хотя добыча антарктического клыкача тяжела и затратна, она необходима для страны в политическом плане, уверен директор ООО «Антей» Андрей Поломарь. В этом промысловом сезоне (он стартовал с декабря) в Антарктике работают два судна компании.
Настала пора загадывать желания, подводить итоги и строить планы. Fishnews решил спросить представителей рыбацкого сообщества, чего они желают отрасли в 2017 году:
В нескольких американских штатах откроются пункты для сбора елей, украшавших дома на Рождество и Новый год. Эти деревья затопят в водоемах и превратят в укрытия для рыбы.
Правительство внесло изменения в правила организации торгов по рыбоводным участкам. Поправки коснулись вновь того, в какой форме должна осуществляться распределение – аукционов или конкурсов.
Специалисты ТИНРО-Центра рассказали о научном обеспечении сайровой путины, а также возобновившегося после многолетнего перерыва специализированного промысла сардины-иваси и скумбрии.
Актуализировать и систематизировать требования по наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и по всем видам контроля и надзора власти планируют к 2025 г.
Правительство должно представить предложения по наделению инспекторов лесного надзора, надзора в области охраны водных объектов и надзора в области охраны объектов животного мира дополнительными полномочиями по пресечению нарушений в сфере природопользования.
Агентство по рыболовству Сахалинской области и Дальневосточный аукционный рыбный дом подписали соглашение о сотрудничестве. Властям региона и организаторам электронных торгов предстоит совместно развивать биржевую торговлю рыбо- и морепродуктами, в том числе на экспорт.
В плане устранения административных препон еще очень много работы, считает председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Сергей Сенько.
В Камчатском крае субсидии из регионального бюджета предоставляются предприятиям, которые торгуют продукцией местных производителей. Это позволяет продавать рыбу и морепродукты по более доступным ценам.
Глава государства Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения, предусматривающего сотрудничество прибрежных государств в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Каспийском море.
Президент Владимир Путин подписал поправки в закон «Об электроэнергетике», снижающие тарифы для промышленных потребителей ДФО. Изменения вступят в силу с 1 января 2017 г.
Власти Сахалинской области и Министерство иностранных дел рассмотрели пакет предложений по совместному российско-японскому хозяйствованию на южных Курильских островах. Напомним, взаимодействовать планируется в том числе в сфере рыбного хозяйства.
Важность разработки методики учета живого краба на судах отметили участники совещания в погрануправлении по Сахалинской области. Представители пограничного органа заявили о готовности выдвигать свои предложения по этому вопросу.
Минсельхоз внес изменения в процедуру предоставления хозяйствами, имеющими в пользовании рыбоводные участки, отчетности об объемах выпуска и изъятия объектов аквакультуры.
«Русская рыбная фактория» начнет выпускать продукцию под знаменитой в СССР торговой маркой «Чатка». В компании планируют расширять ассортимент и уже в ближайшее время вывести на рынок новые продукты из краба.
Финальные проекты постановлений по инвестиционным квотам уже разработаны, поэтому подготовку к участию в распределении этих лимитов рыбопромышленники могут начинать заранее, отметил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
По новым требованиям Евросоюза, суда должны предоставлять документы на уловы за три рабочих дня до захода в порты, сообщает Баренцево-Беломорское теруправление Росрыболовства. ТУ рекомендовало заинтересованным экспортерам своевременно направлять заявления на сертификаты.
Для того чтобы добиться роста уловов сайры – популярной у россиян рыбы, нужно решить целый ряд вопросов, считают в рыбацком сообществе. Для успешного промысла необходимо совершенствование нормативно-правовой базы и принятие реальных управленческих решений, отметил руководитель АСРКС Сергей Сенько.
30 декабря в район промысла в Охотском море к промысловым судам Преображенской базы тралового флота подойдет ПТР «Титания», который помимо новогодних подарков доставит экипажам разрешительные рыболовные билеты.
Весной в Корсаковском порту начнется строительство объектов логистическо-перерабатывающего центра. Сахалинский проект привлек внимание японских и корейских инвесторов: они готовы принять участие в его создании и оснащении.
Минсельхоз подготовил проект приказа о включении атлантического лосося (семги) в Балтийском море в пределах исключительной экономзоны РФ в список объектов, для которых устанавливается общий допустимый улов. Таким образом, предполагается возобновить отечественный промысел этой рыбы.
Из-за решения Приморского теруправления Росрыболовства ООО «Интеррыбфлот» может не получить промбилеты для своих десяти судов до конца года и понести серьезный ущерб. Официально причиной отказа по заявкам стало неверное написание кода ОКАТО, но компания уверена, что все дело в предвзятом отношении.
Уже в следующем году «Курильский универсальный комплекс» планирует запустить на Сахалине завод по производству продукции из дальневосточных морепродуктов, прежде всего краба. Создание предприятия отвечает задачам, которые ставит перед отраслью руководство страны, считают в компании.
Вопрос о выборах президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров планируется рассмотреть на внеочередном собрании 25 января.
При подготовке правовых актов по инвестиционным квотам необходимо исходить из целей, которые планируется достичь в итоге, и торопиться с разработкой документов не нужно, считает председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Сергей Сенько.
По данным прокуратуры Хабаровского края, за 11 месяцев 2016 г. общая сумма ущерба, причиненного водным биоресурсам, превысила 78 млн рублей, однако в добровольном порядке возмещено всего около 4 млн. Столь низкий показатель связывают с недостаточной эффективностью раскрытия и расследования дел.
Рыбаки и пограничники – союзники в деле сохранения водных биоресурсов, подчеркнул на совещании с представителями отрасли начальник Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области Сергей Кудряшов. Он отметил важность диалога в решении общих вопросов.
Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю поставило под сомнение результаты аукционов по распределению участков под марикультуру в Приморском крае.