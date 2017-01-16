Какие изменения планируется внести в концепцию продвижения российской рыбы, и за счет чего новая отраслевая выставка может встать на один уровень с крупнейшими мировыми площадками, в интервью Fishnews рассказал генеральный директор Expo Solution Group Иван Фетисов.
Крымские рыбопромышленники получили возможность доставлять добытую рыбу не только в морские порты, но и в другие места сдачи уловов, которые определят региональные власти.
В Пограничную службу ФСБ России направлено письмо Минсельхоза с разъяснениями положений приказа о порядке оснащения судов техническими средствами контроля, подтвердили в Росрыболовстве.
Новый порядок не обязывает рыбаков переоформлять свидетельство соответствия ТСК при заключении договоров тайм-чартера, считает начальник ФГБУ «ЦСМС» Артем Вилкин. Росрыболовство готовит разъяснения по этому вопросу, которые будут направлены в Пограничную службу.
С какими результатами отрасль подошла к новому году? Fishnews решил обобщить информацию о наиболее ярких темах и важных событиях рыбохозяйственного комплекса. 2016-й отметился горячими обсуждениями.
Когда рыбаки увидят финальный вариант постановлений по инвестквотам, зачем реформировать систему рыбохозяйственной науки, стоит ли рыбоводам рассчитывать на расширение господдержки и так ли уж нужна отрасли новая специализированная выставка? Итоги года в интервью Fishnews подвел руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
Вопрос о выборах президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров планируется рассмотреть на внеочередном собрании 25 января.
Рыбокомбинат «Островной» на Шикотане полностью обеспечен сырьем для безостановочной работы, во Владивосток уже прибыла первая партия консервов. 2,5 млн банок сайры и скумбрии с возрожденного предприятия разъедутся по всей России.
Министерство морских дел и рыболовства Республики Корея пресекло ввоз в страну более 8 центнеров незаконно добытой сайры. Сделать это чиновники смогли благодаря международной информационной системе, действующей в рамках Соглашения о мерах государства порта.
В Ленинградской области спасатели пришли на помощь рыболовам, отрезанным от берега: всего на сушу переправили 21 любителя рыбалки. В операции было задействовано судно на воздушной подушке.
Международный рыбопромышленный форум-выставка в Санкт-Петербурге должен стать специализированной площадкой на уровне крупнейших зарубежных проектов, считает руководитель Expo Solution Group Иван Фетисов.
Комиссия управления ФАС по Приморскому краю выдала предписания об устранении нарушений, допущенных при проведении аукциона по распределению участков под марикультуру. Приморское ТУ Росрыболовства обжалует решения комиссии в краевом арбитражном суде.
Во Владивосток прибыла первая партия консервов с возрожденного рыбокомбината «Островной» на Шикотане – 2,5 млн банок сайры и скумбрии
Территорию опережающего развития «Николаевск» собираются организовать в Хабаровском крае. Механизмы ТОР планируется, в частности, использовать для проектов в рыбопереработке.
Крымские рыбопромышленники получили возможность доставлять добытую рыбу не только в морские порты, но и в другие места сдачи уловов, которые определят региональные власти.
Законопроект, изменяющий понятие каботажа в Кодексе торгового мореплавания, принят в первом чтении. Внесение поправок позволит российским перевозчикам нарастить объемы, полагают в Госдуме.
Сахалинские пограничники задержали в Охотском море транспортный рефрижератор «Амикус»: на борту обнаружено 17 тонн краба. Для того чтобы остановить судно, потребовалось произвести предупредительную стрельбу.
Рыбоводы Тюменской области вырастили в прошлом году 1 915 тонн. При этом им удалось превысить показатель, который заложен в отраслевой программе, принятой на федеральном уровне.
Внесены изменения в государственную программу «Развитие рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области на 2014-2020 гг.». В частности, в документе прописано создание рыбного кластера на береговых мощностях портов островного региона.
Начальником управления науки и образования Росрыболовства назначен Сергей Голованов. Константин Бандурин продолжит работу в качестве руководителя АтлантНИРО.
Рыбаков просят проанализировать процедуру выдачи сертификатов на уловы, поставляемые в Евросоюз, и сообщить в теруправление о выявленных проблемных вопросах. Эту информацию планируется использовать для внесения изменений в соответствующий регламент.
Департамент АПК Курганской области объявил конкурс по распределению участков для промышленного рыболовства. Предполагается найти пользователей для 6 РПУ на озерах региона.
В Омской области пресекли попытку вывоза в Республику Казахстан 20 тонн цист артемии. Ценный биоресурс пытались доставить в сопредельное государство по недействительным ветеринарным сопроводительным документам.
Представители госструктур и судовладельцев Северного бассейна обсудили ситуацию с обеспечением безопасности рыбопромыслового флота. Предписано более тщательно проверять суда в порту и в море.
Профильный комитет Совета Федерации передал в Минсельхоз замечания и предложения к проектам подзаконных актов, устанавливающих порядок и процедуру распределения инвестиционных квот.
Специалисты АзНИИРХ исследовали состояние рыбных запасов старейшего водохранилища Ставропольского края – Волчьи ворота. В качестве основного направления повышения рыбопродуктивности водоема ученые назвали пастбищную аквакультуру.
Ежегодно через границу с Вьетнамом в КНР незаконно ввозится до 270 тыс. тонн креветки, пишут британские СМИ. Рост контрабанды стимулируется увеличивающимся внутренним спросом и эпизоотиями на китайских фермах.
Предприятия Республики Крым за 11 месяцев 2016 г. выловили 18702 тонны водных биоресурсов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем добычи увеличился более чем на 35%.
В переданных в Правительство проектах правовых актов по распределению инвестиционных квот нашли отражение предложения, подготовленные Российским союзом промышленников и предпринимателей.
Планируемый мораторий на вылов байкальского омуля не даст нужного результата, заявил министру природных ресурсов Сергею Донскому глава Бурятии Вячеслав Наговицын. По его мнению, для восстановления популяции необходимо прежде всего заниматься рыборазведением.
В ТИНРО-Центре прошла отчетная сессия по результатам выполнения программы рыбохозяйственных исследований в Дальневосточном бассейне за минувший год. Участники поделились опытом и подняли актуальные для науки вопросы.
Минсельхоз предложил виды водных биоресурсов для выделения инвестиционных квот – как заявили в ведомстве, это наиболее привлекательные для потенциальных инвесторов виды водных биоресурсов.
В этом году в Хабаровском крае создадут новые особо охраняемые природные территории. Одна из них охватит крупные нерестилища лососей на реке Нимелен.
Учащиеся подведомственных Росрыболовству вузов вновь смогут претендовать на получение стипендий имени Александра Ишкова за особые успехи в учебе, спорте и активность в общественной жизни. Новым приказом изменены условия назначения и размер выплат.
Минсельхоз остановился на распределении инвестиционной квоты в зависимости от производственных характеристик судов и береговых заводов, в том числе установленного на них оборудования, а также – применительно к судну – размеров и тоннажа.
Глава Минвостокразвития Александр Галушка предложил депутатам присоединиться к работе по декриминализации рыбной отрасли на Дальнем Востоке и совместно готовить предложения по изменению законодательства.
Баренцево-Беломорское теруправление Росрыболовства принимает предложения по внесению изменений в действующие Правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна.
В прошедшем году компании Ямало-Ненецкого автономного округа освоили 9 892 тонны рыбы, превысив результаты 2015 г. на 1 280 тонн. 63% общего улова составили частиковые и тресковые виды.
Власти Приморского края пригласили бизнес на аукционы по реализации сахалинской наваги-ворошенки. Электронные торги пройдут в январе на площадке Биржи «Санкт-Петербург». Свежемороженая рыба будет выставляться по цене производителя – 70 рублей за килограмм.
Проект закона «О любительском рыболовстве» депутаты Государственной Думы собираются рассмотреть во втором чтении в марте этого года. Со времени принятия документа в первом чтении прошло уже больше трех лет.
В этом году на наважьей путине решили опробовать особый режим промысла в 6-мильной зоне 12 компаний Сахалинской области, рассказали в администрации региона.
В новом приказе Минсельхоза, вступившем в силу 10 января, перечислено, на основании чего оформляются ветеринарные сопроводительные документы на подконтрольную продукцию.
Менее чем в пяти милях от столицы Уругвая Монтевидео будет построен новый рыбный терминал для швартовки судов и перевалки уловов. Он должен повысить роль страны в качестве одного из ведущих рыбных хабов Латинской Америки.
Завершилась процедура реорганизации Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства – к нему присоединен Южный НИИ рыбного хозяйства и океанографии.
В Пограничную службу ФСБ России направлено письмо Минсельхоза с разъяснениями положений приказа о порядке оснащения судов техническими средствами контроля, подтвердили в Росрыболовстве.
6 марта в Хабаровске планируется провести аукцион по распределению участков для аквакультуры. Прием заявок от желающих выйти на торги Амурское теруправление Росрыболовства открыло 10 января.
В норвежской губернии Финнмарк (местность Kleppnes) зарегистрирована вспышка инфекционной анемии лосося (ISA). На проблемной ферме содержится более 1,3 млн рыб, которые будут уничтожены.
По предварительным данным, российские рыбаки в 2016 г. выловили более 4,7 млн тонн водных биоресурсов. Уловы выросли по всем районам промысла за исключением Волжско-Каспийского бассейна и иностранных вод.