Корея собирается ужесточить требования к ввозимой рыбе и морепродуктам Республика Корея планирует внести изменения в закон о развитии океанического рыболовства для противодействия импорту нелегальных водных биоресурсов. Поправки касаются документов, подтверждающих законность улова.

Передачу данных институтам упорядочат ТИНРО-Центр и ЦСМС заключили соглашение о предоставлении информации из отраслевой системы мониторинга для проведения научно-исследовательских работ. Аналогичные договоренности планируются и с другими институтами.

Камчатского краба стали ловить эффективнее В прошлом году в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзоне рыбаки добыли 8950 тонн камчатского краба. В профильной ассоциации указывают на рост эффективности работы флота.

Аквакультуру оставили без льгот Лишить аквакультуру субсидий для сельхозтоваропроизводителей – большая ошибка, уверены в Ассоциации «Росрыбхоз». По мнению рыбоводов, без господдержки ускоренного развития отрасли не добиться.

Юрий Трутнев надеется на успех инвестквот Введение инвестиционных квот долго обсуждалось, они должны внести свой вклад в развитие рыбной отрасли, считает вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Фото дня В районе Курило-Камчатского желоба дальневосточные ученые обнаружили более 1,5 тыс. ранее не известных организмов

«Прибрежке» и марикультуре помогут договориться Не допустить конфликт между предприятиями марикультуры и организациями, занимающимися прибрежным рыболовством, должна специальная рабочая группа в Приморском крае. Создать ее поручил заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук.

Минэк отметил проекты в береговой рыбопереработке Минэкономразвития озвучило, какие тенденции наблюдались в различных отраслях экономики в 2016 г. Среди проектов, которые реализованы в пищевой промышленности, министерство назвало открытие берегового завода РХ «КАРАТ» (сейчас – ГК «Норебо») и запуск модернизированного цеха Южно-Курильским рыбокомбинатом.

Больше всего субсидий получит аквакультура Калужской области Правительство распределило между субъектами Федерации 372,5 млн рублей на поддержку аквакультуры. Средства предусмотрены для шести регионов.

Форелевые воры ждут суда В Карелии задержана группа из 6 человек, которая, по данным следствия, четыре года совершала разбойные нападения на рыбоводные хозяйства в Кондопожской губе Онежского озера. Сообщается, что всего из садков украли около 60 тонн радужной форели.

Рыбоводные хозяйства Кубани загрузят заказами Уже этой осенью в лиманы Краснодарского края планируется выпустить молодь белого амура и толстолобика, специально выращенную для биологической мелиорации заливов. По подсчетам ученых, для эффективной расчистки лиманов ежегодный выпуск молоди должен составлять более 20 млн экземпляров.

ОДУ краба вышел на рекорд Общий допустимый улов крабов в Дальневосточном и Северном бассейне на нынешний год составляет 83 600 тонн. Это самая высокая величина за всю историю отечественного крабового промысла, отметили в профильной ассоциации.

Сибирским аквафермерам помогут субсидиями В этом году министерство сельского хозяйства Иркутской области выделит 6 млн рублей на господдержку предприятий, занимающихся товарной аквакультурой. За 2016 г. в регионе вырастили более 70 тонн живой рыбы.

На российский берег идет все больше отечественных уловов По предварительным данным, с начала года российские рыбопромышленники сдали в порты РФ 107,5 тыс. тонн сырца. Это на 19% выше уровня 2016 г. и почти вдвое больше, чем в январе 2014 г. – до введения контрсанкций.

Росрыболовство определит курс на 2017 год 29 марта Федеральное агентство по рыболовству подведет итоги 2016 г. и озвучит задачи на нынешний год. За время, которое прошло с прошлой коллегии ведомства, отрасль получила новые правила.

Контролерам дадут чек-лист Планируется, что при плановых проверках будут использоваться проверочные листы – утвержденные списки контрольных вопросов. Минэкономразвития передало в Правительство проект постановления, устанавливающего общие требования к подготовке таких перечней.

Китай задумал реформу рыболовства Власти Китая намерены ввести новую систему управления морскими биоресурсами. Планируется сократить объемы добычи до 10 млн тонн, а для поддержки рыбаков, которые потеряют работу, выделить средства из бюджета страны.

Сенаторы указали на риски инвестквот Рабочая группа Совета Федерации рассмотрела доработанные проекты подзаконных актов по инвестквотам, внесенные в Правительство. Сенаторы высказали ряд замечаний, в том числе касающихся требований к береговым рыбоперерабатывающим заводам.

Владивосток готовится к Boat Show IX Международная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show пройдет в столице Приморья с 19 по 21 мая. Планируется, что ее участниками станут компании Дальнего Востока, Центрального, Северо-Западного и других регионов России, и других стран АТР.

Уловам станет легче попасть на крымский берег Пользователям водных биоресурсов Крыма рассказали о поправках в законодательство в части доставки уловов на берег. Изменения призваны облегчить работу рыбакам.

Курило-Камчатский желоб преподнес ученым сюрпризы Более 1,5 тыс. новых для науки морских организмов предстоит классифицировать специалистам Дальневосточного федерального университета и Дальневосточного отделения РАН. Образцы собраны в районе Курило-Камчатского желоба на глубине до 9,5 тыс. метров.

«Интеррыбфлот» оценивает ЭПЖ В тестирование электронно-промыслового журнала активно включилось ООО «Интеррыбфлот». Разработчикам удалось значительно улучшить программу, однако проблемы еще есть, отмечает специалист компании Сергей Суханов.

Елена Януш: Год принес положительные изменения для аквакультуры Среди значимых результатов прошлого года вице-президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура» Елена Януш назвала исключение требования о согласовании формирования рыбоводных участков площадью более 300 га, изменения методики определения объема объектов аквакультуры, интерактивную карту РВУ.

Рыбаки просят опубликовать техрегламент ВАРПЭ обратилась к председателю коллегии ЕЭК Тиграну Саркисяну и первому вице-премьеру российского правительства Игорю Шувалову с просьбой ускорить публикацию официального текста техрегламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

Особый статус для Онеги и Ладоги не прошел Госдуму Государственная Дума отклонила в первом чтении проект закона об охране Ладожского и Онежского озер. Документ недостаточно проработан, отметил Комитет ГД по экологии и охране окружающей среды.

Суда завершают лов наваги на Восточном Сахалине По данным на 30 января, вылов наваги в Восточно-Сахалинской подзоне составил 4422 тонны. В нынешнем году рыбакам пришлось работать в непростой ледовой обстановке, отмечают в областной ассоциации.

В Байкалрыбвод пришли перемены Продолжается процесс объединения в единую структуру государственных рыборазводных заводов. В январе произошла реорганизация ФГБУ «Байкалрыбвод» в Байкальский филиал Главрыбвода.

Александр Ткачев оценил достижения рыбаков Глава Минсельхоза Александр Ткачев провел встречу с руководителем ВАРПЭ Германом Зверевым. Министр отметил успехи рыбаков и выразил заинтересованность в эффективном взаимодействии с ассоциацией.

Перечень для определения сельхозпроизводителей обновили Правительство РФ утвердило обновленный перечень продукции, производство и переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители. Документ учитывает переход на Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014.

КМНС смогут реже отчитываться об уловах В правила рыболовства для Байкальского бассейна внесли изменения: представители коренных малочисленных народов, если они рыбачат не на рыбопромысловом участке и без использования судов, смогут теперь реже представлять данные о вылове.

Кольский залив хотят очистить от металлолома В Мурманской области реализуется проект по ликвидации несанкционированных свалок судов в Кольском заливе. Со дна предстоит поднять более 100 брошенных кораблей и других металлических конструкций.

Российская система управления рыболовством получила высокую оценку Соединенные Штаты, Исландия, Норвегия, Новая Зеландия и Российская Федерация оказались государствами «с самыми здоровыми системами управления рыбным хозяйством». Соответствующее исследование опубликовала Национальная академия наук США.

ТОР снимет барьеры для рыбопереработки Создание территории опережающего развития в Николаевском районе Хабаровского края должно помочь снять инфраструктурные ограничения, с которым столкнулись компании, желающие вкладываться в береговые рыбозаводы.

Азиатские рынки хорошо принимают рыбу из России За прошедший год в дальневосточных таможнях задекларировано на экспорт 1,284 млн тонн рыбы и морепродуктов на 2,336 млрд долларов. По сравнению с 2015 г. поставки в натуральном выражении увеличились на 6,5%, в денежном – на 5,2%.

На Курилы придет современный европейский холод Специалисты компании «Колд Трейд» приступили к реконструкции второй очереди холодоснабжения на Южно-Курильском рыбокомбинате. После завершения работ рыбацкое предприятие получит современный холодильный комплекс, оснащенный программой мониторинга и удаленного управления.

Росрыболовство готовит справочник орудий лова Федеральное агентство по рыболовству завершает работу по подготовке унифицированного справочника (классификатора) орудий добычи. С его помощью планируется усовершенствовать государственных мониторинг водных биоресурсов.

Аквакультуру поддержат субсидиями В 2017 г. на возмещение части процентной ставки по кредитам на развитие аквакультуры государство планирует направить 372,5 млн рублей. Вдвое увеличат субсидирование работ по мелиорации земель сельхозназначения – на эти цели будет выделено 4,4 млрд рублей.

ВАРПЭ и Росрыболовство обсудили направления совместной работы Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков провел рабочую встречу с президентом ВАРПЭ Германом Зверевым. Темой обсуждения стали ключевые проблемы рыбной отрасли и направления совместной работы регулятора и ассоциации.

Крабовая путина обещает стать удачной В текущем году ученые рекомендуют освоить на Дальнем Востоке почти 46,5 тыс. тонн крабов-стригунов (прогноз на 2016 г. составил 41,5 тыс. тонн). Из общего объема 25,7 тыс. тонн приходится на стригуна опилио.

По делу о «рыбоводной взятке» вынесен приговор В Астраханской области вынесен приговор бывшему замминистра сельского хозяйства и рыбной промышленности региона. Суд признал его виновным в получении взятки за формирование участков для аквакультуры.