Российская система управления рыболовством получила высокую оценку Соединенные Штаты, Исландия, Норвегия, Новая Зеландия и Российская Федерация оказались государствами «с самыми здоровыми системами управления рыбным хозяйством». Соответствующее исследование опубликовала Национальная академия наук США.

ТОР снимет барьеры для рыбопереработки Создание территории опережающего развития в Николаевском районе Хабаровского края должно помочь снять инфраструктурные ограничения, с которым столкнулись компании, желающие вкладываться в береговые рыбозаводы.

Азиатские рынки хорошо принимают рыбу из России За прошедший год в дальневосточных таможнях задекларировано на экспорт 1,284 млн тонн рыбы и морепродуктов на 2,336 млрд долларов. По сравнению с 2015 г. поставки в натуральном выражении увеличились на 6,5%, в денежном – на 5,2%.

На Курилы придет современный европейский холод Специалисты компании «Колд Трейд» приступили к реконструкции второй очереди холодоснабжения на Южно-Курильском рыбокомбинате. После завершения работ рыбацкое предприятие получит современный холодильный комплекс, оснащенный программой мониторинга и удаленного управления.

Росрыболовство готовит справочник орудий лова Федеральное агентство по рыболовству завершает работу по подготовке унифицированного справочника (классификатора) орудий добычи. С его помощью планируется усовершенствовать государственных мониторинг водных биоресурсов.

Фото дня В Минсельхозе состоялась рабочая встреча министра сельского хозяйства РФ Александра ТКАЧЕВА с президентом ВАРПЭ Германом ЗВЕРЕВЫМ и руководителем Росрыболовства Ильей ШЕСТАКОВЫМ.

Аквакультуру поддержат субсидиями В 2017 г. на возмещение части процентной ставки по кредитам на развитие аквакультуры государство планирует направить 372,5 млн рублей. Вдвое увеличат субсидирование работ по мелиорации земель сельхозназначения – на эти цели будет выделено 4,4 млрд рублей.

ВАРПЭ и Росрыболовство обсудили направления совместной работы Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков провел рабочую встречу с президентом ВАРПЭ Германом Зверевым. Темой обсуждения стали ключевые проблемы рыбной отрасли и направления совместной работы регулятора и ассоциации.

Крабовая путина обещает стать удачной В текущем году ученые рекомендуют освоить на Дальнем Востоке почти 46,5 тыс. тонн крабов-стригунов (прогноз на 2016 г. составил 41,5 тыс. тонн). Из общего объема 25,7 тыс. тонн приходится на стригуна опилио.

По делу о «рыбоводной взятке» вынесен приговор В Астраханской области вынесен приговор бывшему замминистра сельского хозяйства и рыбной промышленности региона. Суд признал его виновным в получении взятки за формирование участков для аквакультуры.

Депутаты рекомендовали оценить расширение порто-франко Госдума предлагает правительству рассмотреть вопрос о расширении перечня территорий, относящихся к свободному порту Владивосток.

Участников охотоморской экспедиции предупредили об опасности Быстрое образование льда и дальнейшее понижение температуры в районе промысла могут серьезно осложнить работу судов на минтае и сельди. Росрыболовство ускорит отправку в Охотское море дополнительного спасательного судна «Суворовец».

Госдума дала рекомендации по борьбе с ННН-промыслом Депутаты предложили Генпрокуратуре, ФСБ и МВД обеспечить ежегодное проведение комплекса мероприятий, направленных на пресечение незаконного промысла водных биоресурсов на Дальнем Востоке. Для реализации могут быть подготовлены законодательные изменения.

Что мешает создать рыбный рынок? Общественный экспертный совет Приморья по рыбному хозяйству выявил несколько ключевых проблем, которые нужно решить для организации и развития современных рынков рыбопродукции в регионе.

«Гонца» пока нельзя установить за границей Терминалы «Гонец» на рыбопромысловый флот сейчас можно установить только в российских портах. Об этом судовладельцев проинформировал ЦСМС.

Западная Сибирь предлагает участки с карасем В Новосибирской области на конкурс выставили 23 новых участка для промышленного рыболовства. Отмечается, что в этих реках и озерах обитают преимущественно карась и рачок гаммарус.

Камчатка решила формализовать рыбный кластер Внебюджетные инвестиции в рыбное хозяйство Камчатского края за прошлый год превысили 1 млрд рублей. Для дальнейшего развития в регионе решили формализовать рыбный кластер.

Новым президентом ВАРПЭ избран Герман Зверев 25 января в Москве прошло внеочередное общее собрание членов ВАРПЭ, на котором рассматривался вопрос об избрании нового президента ассоциации. В работе собрания приняло участие 65 из 69 членов отраслевого объединения.

Александр Ткачев: «Продэкспо» – эффективная площадка Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» пройдет в Москве с 6 по 10 февраля. Площадка позволяет обмениваться опытом ведущим предприятиям из многих стран, подчеркнул глава Минсельхоза Александр Ткачев.

Рваным сетям не место за бортом! С рыбацких судов стали чаще выбрасывать синтетические сети и тросы, намотавшиеся на винт, сообщает Северо-Восточное территориальное управление Росрыболовства. Судовладельцев призывают не допускать попадания такого мусора в море.

Иранская креветка стремится в Россию Генеральный секретарь Иранского рыболовного союза Али Акбар Ходэи завил о росте производства креветки в стране и планах увеличить экспорт морепродуктов в Россию в следующем году.

Налоговые должники не смогут рыбачить на реках и озерах Приморья Для получения квот вылова в пресноводных объектах Приморского края заявителям придется отчитываться о полном отсутствии задолженностей по налогам и сборам. Соответствующие поправки собирается принять региональная администрация.

Проекты фонда «Родные острова» – инвестиции в людей В Южно-Сахалинске прошел пресс-завтрак, на котором общественности представили результаты благотворительной деятельности областных компаний рыбной отрасли – учредителей фонда «Родные острова». На реализацию различных проектов в 2016 г. было направлено более 60 млн рублей.

Погода мешает России наращивать уловы На 24 января общий вылов всех российских пользователей составил 237,2 тыс. тонн - на 5% ниже уровня прошлого года. На показатели по-прежнему влияют шторма и сложная ледовая обстановка в Дальневосточном и Северном бассейнах.

На альтернативную службу в рыбаки Минтруд предложил список профессий и должностей для прохождения альтернативной службы. В перечень включен и «рыбак прибрежного лова».

«Рыбный» надзор на Колыме осуществлялся с нарушениями Прокуратура Магаданской области проанализировала результаты надзора за исполнением требований законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов в 2016 г. В результате выявлено 251 нарушение, в том числе в деятельности Охотского ТУ Росрыболовства и регионального минприроды.

Контрабандисты отличились разнообразием В автомобиле, следовавшем в Китай, российские пограничники обнаружили тайник с крупной партией дериватов и валютоемких биоресурсов. Только сушеного трепанга было найдено более 700 кг.

В сфере ветсертификации опять ожидаются поправки Минсельхоз готовит законопроект о переходном периоде для товаров, на которые ветеринарно-сопроводительные документы до внесения изменений в закон о ветеринарии не оформлялись.

КМНС Югры могут оценить рыбацкие возможности Опубликовано постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о распределении квот для организации традиционного рыболовства на 2017 г. Лимиты получили граждане и общины.

Устрицы наловили вдвое больше рекомендованного Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства предупредило пользователей о двукратном превышении рекомендованных объемов добычи устрицы в подзоне Приморье южнее 47°20` с.ш.

Поволжье надеется на инвестиции в прудовое рыбоводство Саратовские рыбоводы по итогам года увеличили объемы производства прудовой рыбы до 5025 тонн. Власти региона обещают создать условия для привлечения инвестиций в товарное рыбоводство.

Для Камчатки экспедиция в Охотоморье складывается удачно Суммарный вылов рыбаков Камчатского края на минтаевой путине в Охотском море превышает уровень прошлого года. По информации Северо-Восточного теруправления Росрыболовства, добыто 33 267 тонн минтая, квота освоена на 10,5%.

Корея сообщает об успешном эксперименте с минтаем Научно-исследовательский институт рыболовства и моря Республики Корея подтвердил, что в октябрьских уловах минтая попались особи, выпущенные учеными в предыдущем году. Объемы зарыбления планируется увеличить.

«Сахалинский лед» открыл регистрацию Начался прием заявок на участие в традиционном рыбацком соревновании «Сахалинский лед», которое пройдет 24 февраля на реке Найба. Состязаться в зимней рыбалке будут не только местные жители, но и гости из множества регионов России.

Молоди омуля предложат бюджетное финансирование Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и глава Республики Бурятия Вячеслав Наговицын обсудили меры по восстановлению и сохранению популяции байкальского омуля. Речь, в частности, шла о наращивании объемов выпуска молоди.

Рыбным консервам упрощают северный завоз Правительство разрешило предоставлять бюджетные кредиты на поставки ряда товаров в регионы на Крайнем Севере. В список внесены, кроме прочего, рыбные консервы.

Прошлый год принес крымчанам рекордный вылов По итогам работы за прошлый год предприятия Крымского полуострова добыли 59 790 тонн водных биоресурсов, что выше уровня 2015-го на 13%. Многолетнее лидерство по объемам вылова продолжают удерживать севастопольские рыбаки – 66% от общего показателя.

Более 15 тонн браконьерской рыбы изъято в Якутии Правоохранительные органы Республики Саха (Якутия) изъяли свыше 15 тонн рыбы после осмотра трех большегрузных КамАЗов. Большая часть продукции перевозилась без документов.

Перемены в госорганах отразили в составе «рыбной» правкомиссии В состав Комиссии Правительства по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса внесли изменения – в связи с переменами в Госдуме, Совете Федерации и Минвостокразвития.

Российскую рыбу пустят на бразильский рынок Главы аграрных ведомств России и Бразилии договорились об ускорении процедуры регистрации рыбоперерабатывающих предприятий РФ, заинтересованных в поставках продукции на бразильский рынок.