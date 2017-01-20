На селекционно-племенной центр в Карелии ищут средства Рассмотреть вопрос о целесообразности господдержки создания в Карелии заводов, которые будут производить высококачественных мальков и корма для аквакультуры, поручил президент Владимир Путин.

Что Год экологии может принести морским обитателям? Старший советник программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России Константин Згуровский в статье для Fishnews сделал обзор основных угроз для морских экосистем и рассказал, что нужно для сохранения их продуктивности.

Из контрабанды черной икры секрета не получилось На Урале перехватили 11 кг осетровой икры, которую нелегально пытались ввезти в страну из Китая. Задержанный правонарушитель не стал скрывать, что это была пробная партия деликатеса для организации канала незаконной поставки.

Браконьеров может постигнуть судьба наркоторговцев Правительство Филиппин анонсировало кампанию против нелегального рыболовства, которая может стать не менее жесткой, чем борьба президента страны Родриго Дутерте с наркобизнесом.

Спасать суда помогут оперативные штабы При территориальных управлениях Росрыболовства создаются штабы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации с судами на море. Вводные по работе такого органа обсудили на совещании в Приморском ТУ.

Фото дня Один из азовских лиманов. В план по их восстановлению включили разведение и выпуски белого амура

РРПК оценила результаты модернизации флота По итогам 2016 г. флот «Русской рыбопромышленной компании» выловил свыше 280 тыс. тонн рыбы. Более 95% этого объема приходится на минтай и тихоокеанскую сельдь.

Ямал готовит закон для рыбной отрасли В Ямало-Ненецком автономном округе обсуждают региональный законопроект, направленный на сохранение и восполнение рыбных запасов. За счет принятия документа планируется также обеспечить решение вопросов традиционного рыболовства.

Рыбалку в водах Арктики ограничат заранее Росрыболовство поддерживает применение временных мер для сдерживания нерегулируемого промысла в центральной части Северного Ледовитого океана, но считает маловероятным промышленный лов рыбы в этом районе в ближайшем будущем.

Тральщики стали чаще ловить кабель В Татарском проливе участились случаи повреждения подводной волоконно-оптической линии связи рыболовецкими тралами, отмечает Северо-Восточное теруправление Росрыболовства.

У рыбаков Югры – свои рекорды Вылов водных биоресурсов в Ханты-Мансийском автономном округе в прошлом году составил 16,7 тыс. тонн. Это максимальный показатель за последние 30 лет, рассказали в профильном департаменте региона.

Росгвардия будет следить за порядком на важных акваториях Правительство утвердило перечень водных объектов, на которых воинские части войск национальной гвардии РФ участвуют в охране общественного порядка. В список, в частности, вошли реки Амур, Волга, Енисей, Уссурийский залив Японского моря, Кольский залив.

Николай Власов рассказал, чего ждать в сфере ветеринарии Приказ Минсельхоза, который позволит оформлять ветеринарно-сопроводительные документы специалистам не из системы госветслужбы, находится на межведомственном согласовании, сообщил замглавы Россельхознадзора Николай Власов.

Михаил Абызов поторопил с опубликованием требований к бизнесу До конца февраля органы власти, осуществляющие контроль и надзор, должны разместить на своих сайтах исчерпывающий список нормативно-правовых актов, содержащих требования к бизнесу. Эта задача должна была быть выполнена еще в октябре, но справились не все, заявил министр Михаил Абызов.

Производителям тиляпии помогут сэкономить на кормах Мексиканские ученые из Центра биологических исследований Северо-Запада (CIBNOR) разработали способ, который позволит аквафермам на 50% сократить расходы на корма для выращивания тиляпии.

Сотрудника Россельхознадзора поощрят за честность Начальник отдела управления Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) отказался от взятки в 100 тыс. рублей. За эти деньги ему предлагали скрыть факт обнаружения примерно 170 кг нелегальной икры, сообщили в ведомстве.

Рыбная торговля ищет новые форматы В столичных сетевых магазинах появятся экспериментальные рыбные отделы, ассортимент и оформление которых будут определять непосредственно производители рыбной продукции.

Сенаторы отчитались о законах для рыбной отрасли Среди основных достижений прошлого года в профильном комитете СФ назвали внесение изменений в законы о рыболовстве и об аквакультуре, а также вступление в силу подзаконных актов, запрещающих дрифтерный промысел.

Жителей Оренбуржья приглашают подарить рыбе «глоток воздуха» Традиционная акция «Глоток воздуха» пройдет в Оренбургской области с 23 января по 20 марта. Цель – не допустить замора рыбы в перемерзающих водоемах.

Восстановление азовских лиманов доверят амуру Межведомственная рабочая группа по восстановлению азовских лиманов приступила к планированию деятельности. В числе основных направлений – выпуск молоди белого амура и мелиорация на водоемах нерестово-выростных хозяйств.

На российский вылов повлияли шторма К 16 января российские пользователи освоили 134,5 тыс. тонн водных биоресурсов, что на 20% ниже уровня прошлого года. Снижение объемов добычи связано с неблагоприятными погодными условиями на Дальнем Востоке и на Северном бассейне.

Рыбаков попросили «не путать» подзоны при промысле сельди Статистика добычи тихоокеанской сельди в Восточно-Сахалинской подзоне потребовала особого внимания на заседании штаба охотоморской путины. Анализ работы флота показал, что повторяется ситуация 2016 г. с подменой промысловых районов.

Аквакультура отличилась в Курганской области Вылов водных биоресурсов в Курганской области за прошлый год составил 4,4 тыс. тонн, в том числе в аквакультуре. При этом объемы производства товарной рыбы оказались рекордными за всю историю рыбного хозяйства региона, заявили в Нижнеобском теруправлении Росрыболовства.

В ТИНРО развеяли мифы о лососях На отчетной сессии ТИНРО-Центра с критических позиций рассмотрели некоторые представления о морской экологии тихоокеанских лососей. Часть этих стереотипов утвердилась еще во второй половине прошлого столетия.

Приморский трепанг пошел в рост В 2016 г. аквафермеры Приморского края вырастили более 1600 тонн трепанга. По сравнению с предыдущим годом показатель по этому перспективному объекту марикультуры увеличился на 41%, заявили власти региона.

Камчатские пограничники заявили о готовности разъяснять нюансы Руководство Погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району выразило готовность проводить встречи с рыбаками и разъяснять тонкости законодательства.

Наважья путина началась непросто В этом году работу судов, ведущих промысел наваги на Восточном Сахалине, задержала сложная ледовая обстановка. Несколько дней прошлось ждать благоприятных погодных условий.

Краболовы Аляски в этом сезоне останутся без бэрди Совет по рыболовству Аляски принял решение отменить коммерческий промысел краба-стригуна бэрди в Беринговом море. Члены совета отказались согласовать даже ограниченный вылов из-за опасений нанести вред популяции.

России советуют готовиться к изменениям на рыбном рынке В долгосрочной перспективе рынок продукции морского промысла будет сжиматься, говорится в прогнозе научно-технологического развития отечественного АПК. Авторы документа рекомендуют заблаговременно создать механизмы господдержки рыбаков и предусмотреть альтернативные формы занятости в прибрежных поселках.

По рефрижератору «Амикус» завели дела На Сахалине возбуждено уголовное дело по факту задержания транспорта-«подфлажника» «Амикус» с нелегальным крабом на борту. Ряд административных дел заведен и в отношении капитана.

«Жемчужину» доставят на буксире в Мурманск Спасательный буксир «Мурманрыба» пришел на помощь рыбопромысловому судну «Жемчужина», потерявшему ход в Баренцевом море. Аварийный траулер будет отбуксирован в порт Мурманск.

Информационная война против дикой рыбы? За рубежом целенаправленно нагнетают недоверие к качеству океанической рыбы, в том числе российского происхождения, в пользу продукции аквакультуры. Об этом говорится в прогнозе научно-технологического развития отечественного АПК.

Продукция «Островного» опробует электронные торги В Сахалинской области продолжается реализация проекта электронных торгов рыбными товарами. Площадку «Сбербанк-АСТ» планируется использовать для продажи продукции рыбокомбината «Островной».

Рыбная отрасль получила долгосрочный прогноз Министерство сельского хозяйство утвердило прогноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса РФ до 2030 г. В документе содержатся сценарии развития и для рыбного хозяйства.

Рыб предлагают идентифицировать группой Минсельхоз России выставил для обсуждения проект общих подходов в ЕАЭС для мероприятий по идентификации, регистрации и прослеживаемости животных и продукции животного происхождения. Документ касается и рыбы.

Заботу рыбопромышленников об Арктике отметили премией Соглашение представителей рыбопромышленного сектора ряда стран об ограничении промысла трески в северо-восточной части Атлантического океана стало победителем Oceans Awards в категории «Ответственный бизнес».

Таможня подсчитала рыбный импорт С января по ноябрь прошедшего года в Россию, по данным таможенной статистики, было ввезено 320,4 тыс. тонн свежей и мороженой рыбы. В стоимостном выражении импорт составил 872,7 млн долларов.

Минсельхоз обновил требования к качеству воды в рыбных водоемах Опубликован приказ Министерства сельского хозяйства, утверждающий нормативы качества воды рыбохозяйственных водных объектов. Документ вступит в силу через три месяца со дня официального опубликования.

Камчатские пограничники продолжат борьбу с «перевозом квот» Интенсивность нарушений, когда идет подмена промысловых районов, снизилась, но исключать их из сферы внимания пока рано, отмечают в пограничном управлении ФСБ России по восточному арктическому району.

Куда ушли деньги на разведение омуля? По информации МВД по Республике Бурятия, несмотря на выделение соответствующих средств, рыбоводные предприятия не осуществляли выпуск омуля в Байкал. Глава региона поручил провести проверку результатов разведения этого объекта за последние четыре года.