Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза России Евгений Кац в интервью Fishnews дал оценку состоянию нормативно-правовой базы отрасли и рассказал о приоритетных направлениях работы на ближайшие месяцы.
Не допустить конфликт между предприятиями марикультуры и организациями, занимающимися прибрежным рыболовством, должна специальная рабочая группа в Приморском крае. Создать ее поручил заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук.
Глава Минсельхоза Александр Ткачев провел встречу с руководителем ВАРПЭ Германом Зверевым. Министр отметил успехи рыбаков и выразил заинтересованность в эффективном взаимодействии с ассоциацией.
Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков провел рабочую встречу с президентом ВАРПЭ Германом Зверевым. Темой обсуждения стали ключевые проблемы рыбной отрасли и направления совместной работы регулятора и ассоциации.
25 января в Москве прошло внеочередное общее собрание членов ВАРПЭ, на котором рассматривался вопрос об избрании нового президента ассоциации. В работе собрания приняло участие 65 из 69 членов отраслевого объединения.
В состав Комиссии Правительства по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса внесли изменения – в связи с переменами в Госдуме, Совете Федерации и Минвостокразвития.
Минтруд утвердил правил по охране труда при добыче и переработке водных биоресурсов. Выполнять требования документа обязательно для работодателя.
Конгресс «Правовое регулирование аквакультуры в России - 2017» пройдет в Москве 14 марта. Особое внимание уделят поправкам к закону о рыболовстве и законопроекту о любительской рыбалке, а также изменениям условий пользования рыбоводными участками.
Организаторы третьего Восточного экономического форума принимают предложения по тематическому наполнению деловой программы, а также организации и проведению мероприятий ВЭФ-2017.
Цель регулятора – не в увеличении количества принятых законов или постановлений, а в том, чтобы эти решения работали на благо отрасли, подчеркнул директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза Евгений Кац.
Публичные консультации проводятся по законопроекту, разработанному Роспотребнадзором. Это поправки в законы о ветеринарии, о безопасности пищевой продукции и о санитарно-эпидемиологической безопасности населения.
Китайский и камбоджийский холдинги презентовали совместный проект по созданию в королевстве аквафермы, кормозавода и рыбоперерабатывающей фабрики. Планируется, что общая сумма вложений составит 100 млн. долларов, продукцию будут поставлять в КНР.
У сахалинских школьников появится новое увлечение – в Невельске открылось отделение парусного спорта
По данным антимонопольного ведомства, ситуация с ценообразованием на рыбном рынке изменилась скорее в лучшую сторону. Наценка на рыбопродукцию стала распределяться более равномерно на всех этапах – от производителя до розничной торговли.
В Хасанском районе Приморского края направлено в суд уголовное дело в отношении шести иностранных граждан, обвиняемых в незаконной добыче краба-стригуна опилио. По данным следствия, стоимость улова составила 915 тыс. рублей
Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поддержал предложение о включении Углегорского городского округа в состав свободного порта. Руководство Сахалинской области также считает возможным наделить особым статусом Невельский район.
В Хабаровском крае из незаконного оборота изъято более 46 кг осетровых. По признанию продавца – жительницы Николаевска-на-Амуре, – запрещенную к добыче рыбу она наловила сама. Решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела.
Россельхознадзор рассматривает возможность введения временных ограничений на ввоз из Новой Зеландии рыбной продукции. В ее товарных партиях неоднократно выявляли опасные бактерии и повышенное содержание тяжелого металла.
Карельские рыбопромышленники готовятся участвовать в заявительной кампании по инвестиционным квотам – в части как строительства новых судов, так и развития береговой рыбопереработки.
Компания «Терминал «Сероглазка» (группа «Норебо») стала резидентом свободного порта на Камчатке. Резидент реализует масштабный проект по организации на полуострове порта-хаба.
Отделение парусного спорта в Невельске встречает первых учеников. Занятия здесь начнутся уже с февраля. При участии благотворителей и региональных властей проект удалось завершить за считанные месяцы и укомплектовать учебный центр необходимым инвентарем.
Федеральное агентство по делам национальностей предлагает сформировать и применять реестр информации о коренных малочисленных народах. Заявлено, что это поможет гражданам в полном объеме пользоваться возможностями, которые предусмотрены для них в законодательстве.
IV Международная конференция «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы» пройдет в Мурманске 22 и 23 марта. Одной из главных тем станет модернизация флота.
Участники конференции «Инновации в области технологий выращивания и кормления рыб в товарном рыбоводстве» обсудили тенденции и перспективы импортозамещения в индустрии производства кормов для аквакультуры.
Министерства иностранных дел России и Японии договорились о первом раунде консультаций по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах.
В нынешнем году Минсельхоз и Росрыболовство сосредоточатся на доработке трех основных отраслевых законов и законопроектов: о рыболовстве, о любительской рыбалке и об аквакультуре.
Подготовка к лососевой путине 2017 г. началась уже зимой, и на первом плане – вопросы браконьерства. В Северо-Восточном теруправлении Росрыболовства анализируют лучшие практики борьбы с нелегальным промыслом и готовят новую программу рыбоохранных мероприятий.
К 30 января отечественные пользователи в сумме освоили 343,6 тыс. тонн водных биоресурсов - на 1,6% выше уровня прошлого года. В Дальневосточном бассейне освоено 271,5 тыс. тонн (+7,8 тыс. тонн).
Республика Корея планирует внести изменения в закон о развитии океанического рыболовства для противодействия импорту нелегальных водных биоресурсов. Поправки касаются документов, подтверждающих законность улова.
ТИНРО-Центр и ЦСМС заключили соглашение о предоставлении информации из отраслевой системы мониторинга для проведения научно-исследовательских работ. Аналогичные договоренности планируются и с другими институтами.
В прошлом году в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзоне рыбаки добыли 8950 тонн камчатского краба. В профильной ассоциации указывают на рост эффективности работы флота.
Лишить аквакультуру субсидий для сельхозтоваропроизводителей – большая ошибка, уверены в Ассоциации «Росрыбхоз». По мнению рыбоводов, без господдержки ускоренного развития отрасли не добиться.
Введение инвестиционных квот долго обсуждалось, они должны внести свой вклад в развитие рыбной отрасли, считает вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
Не допустить конфликт между предприятиями марикультуры и организациями, занимающимися прибрежным рыболовством, должна специальная рабочая группа в Приморском крае. Создать ее поручил заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук.
Минэкономразвития озвучило, какие тенденции наблюдались в различных отраслях экономики в 2016 г. Среди проектов, которые реализованы в пищевой промышленности, министерство назвало открытие берегового завода РХ «КАРАТ» (сейчас – ГК «Норебо») и запуск модернизированного цеха Южно-Курильским рыбокомбинатом.
Правительство распределило между субъектами Федерации 372,5 млн рублей на поддержку аквакультуры. Средства предусмотрены для шести регионов.
В Карелии задержана группа из 6 человек, которая, по данным следствия, четыре года совершала разбойные нападения на рыбоводные хозяйства в Кондопожской губе Онежского озера. Сообщается, что всего из садков украли около 60 тонн радужной форели.
Уже этой осенью в лиманы Краснодарского края планируется выпустить молодь белого амура и толстолобика, специально выращенную для биологической мелиорации заливов. По подсчетам ученых, для эффективной расчистки лиманов ежегодный выпуск молоди должен составлять более 20 млн экземпляров.
Общий допустимый улов крабов в Дальневосточном и Северном бассейне на нынешний год составляет 83 600 тонн. Это самая высокая величина за всю историю отечественного крабового промысла, отметили в профильной ассоциации.
В этом году министерство сельского хозяйства Иркутской области выделит 6 млн рублей на господдержку предприятий, занимающихся товарной аквакультурой. За 2016 г. в регионе вырастили более 70 тонн живой рыбы.
По предварительным данным, с начала года российские рыбопромышленники сдали в порты РФ 107,5 тыс. тонн сырца. Это на 19% выше уровня 2016 г. и почти вдвое больше, чем в январе 2014 г. – до введения контрсанкций.
29 марта Федеральное агентство по рыболовству подведет итоги 2016 г. и озвучит задачи на нынешний год. За время, которое прошло с прошлой коллегии ведомства, отрасль получила новые правила.
Планируется, что при плановых проверках будут использоваться проверочные листы – утвержденные списки контрольных вопросов. Минэкономразвития передало в Правительство проект постановления, устанавливающего общие требования к подготовке таких перечней.
Власти Китая намерены ввести новую систему управления морскими биоресурсами. Планируется сократить объемы добычи до 10 млн тонн, а для поддержки рыбаков, которые потеряют работу, выделить средства из бюджета страны.
Рабочая группа Совета Федерации рассмотрела доработанные проекты подзаконных актов по инвестквотам, внесенные в Правительство. Сенаторы высказали ряд замечаний, в том числе касающихся требований к береговым рыбоперерабатывающим заводам.
IX Международная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show пройдет в столице Приморья с 19 по 21 мая. Планируется, что ее участниками станут компании Дальнего Востока, Центрального, Северо-Западного и других регионов России, и других стран АТР.
Пользователям водных биоресурсов Крыма рассказали о поправках в законодательство в части доставки уловов на берег. Изменения призваны облегчить работу рыбакам.
Более 1,5 тыс. новых для науки морских организмов предстоит классифицировать специалистам Дальневосточного федерального университета и Дальневосточного отделения РАН. Образцы собраны в районе Курило-Камчатского желоба на глубине до 9,5 тыс. метров.