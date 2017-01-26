25 января в Москве прошло внеочередное общее собрание членов ВАРПЭ, на котором рассматривался вопрос об избрании нового президента ассоциации. В работе собрания приняло участие 65 из 69 членов отраслевого объединения.
В состав Комиссии Правительства по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса внесли изменения – в связи с переменами в Госдуме, Совете Федерации и Минвостокразвития.
Минтруд утвердил правил по охране труда при добыче и переработке водных биоресурсов. Выполнять требования документа обязательно для работодателя.
При территориальных управлениях Росрыболовства создаются штабы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации с судами на море. Вводные по работе такого органа обсудили на совещании в Приморском ТУ.
Среди основных достижений прошлого года в профильном комитете СФ назвали внесение изменений в законы о рыболовстве и об аквакультуре, а также вступление в силу подзаконных актов, запрещающих дрифтерный промысел.
На отчетной сессии ТИНРО-Центра с критических позиций рассмотрели некоторые представления о морской экологии тихоокеанских лососей. Часть этих стереотипов утвердилась еще во второй половине прошлого столетия.
Министерство сельского хозяйство утвердило прогноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса РФ до 2030 г. В документе содержатся сценарии развития и для рыбного хозяйства.
Быстрое образование льда и дальнейшее понижение температуры в районе промысла могут серьезно осложнить работу судов на минтае и сельди. Росрыболовство ускорит отправку в Охотское море дополнительного спасательного судна «Суворовец».
Депутаты предложили Генпрокуратуре, ФСБ и МВД обеспечить ежегодное проведение комплекса мероприятий, направленных на пресечение незаконного промысла водных биоресурсов на Дальнем Востоке. Для реализации могут быть подготовлены законодательные изменения.
Общественный экспертный совет Приморья по рыбному хозяйству выявил несколько ключевых проблем, которые нужно решить для организации и развития современных рынков рыбопродукции в регионе.
Терминалы «Гонец» на рыбопромысловый флот сейчас можно установить только в российских портах. Об этом судовладельцев проинформировал ЦСМС.
В Новосибирской области на конкурс выставили 23 новых участка для промышленного рыболовства. Отмечается, что в этих реках и озерах обитают преимущественно карась и рачок гаммарус.
Примером оказания адресной помощи и поддержки социальных проектов фондом «Родные острова» стало строительство на Сахалине женского кризисного центра
Внебюджетные инвестиции в рыбное хозяйство Камчатского края за прошлый год превысили 1 млрд рублей. Для дальнейшего развития в регионе решили формализовать рыбный кластер.
25 января в Москве прошло внеочередное общее собрание членов ВАРПЭ, на котором рассматривался вопрос об избрании нового президента ассоциации. В работе собрания приняло участие 65 из 69 членов отраслевого объединения.
Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» пройдет в Москве с 6 по 10 февраля. Площадка позволяет обмениваться опытом ведущим предприятиям из многих стран, подчеркнул глава Минсельхоза Александр Ткачев.
С рыбацких судов стали чаще выбрасывать синтетические сети и тросы, намотавшиеся на винт, сообщает Северо-Восточное территориальное управление Росрыболовства. Судовладельцев призывают не допускать попадания такого мусора в море.
Генеральный секретарь Иранского рыболовного союза Али Акбар Ходэи завил о росте производства креветки в стране и планах увеличить экспорт морепродуктов в Россию в следующем году.
Для получения квот вылова в пресноводных объектах Приморского края заявителям придется отчитываться о полном отсутствии задолженностей по налогам и сборам. Соответствующие поправки собирается принять региональная администрация.
В Южно-Сахалинске прошел пресс-завтрак, на котором общественности представили результаты благотворительной деятельности областных компаний рыбной отрасли – учредителей фонда «Родные острова». На реализацию различных проектов в 2016 г. было направлено более 60 млн рублей.
На 24 января общий вылов всех российских пользователей составил 237,2 тыс. тонн - на 5% ниже уровня прошлого года. На показатели по-прежнему влияют шторма и сложная ледовая обстановка в Дальневосточном и Северном бассейнах.
Минтруд предложил список профессий и должностей для прохождения альтернативной службы. В перечень включен и «рыбак прибрежного лова».
Прокуратура Магаданской области проанализировала результаты надзора за исполнением требований законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов в 2016 г. В результате выявлено 251 нарушение, в том числе в деятельности Охотского ТУ Росрыболовства и регионального минприроды.
В автомобиле, следовавшем в Китай, российские пограничники обнаружили тайник с крупной партией дериватов и валютоемких биоресурсов. Только сушеного трепанга было найдено более 700 кг.
Минсельхоз готовит законопроект о переходном периоде для товаров, на которые ветеринарно-сопроводительные документы до внесения изменений в закон о ветеринарии не оформлялись.
Опубликовано постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о распределении квот для организации традиционного рыболовства на 2017 г. Лимиты получили граждане и общины.
Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства предупредило пользователей о двукратном превышении рекомендованных объемов добычи устрицы в подзоне Приморье южнее 47°20` с.ш.
Саратовские рыбоводы по итогам года увеличили объемы производства прудовой рыбы до 5025 тонн. Власти региона обещают создать условия для привлечения инвестиций в товарное рыбоводство.
Суммарный вылов рыбаков Камчатского края на минтаевой путине в Охотском море превышает уровень прошлого года. По информации Северо-Восточного теруправления Росрыболовства, добыто 33 267 тонн минтая, квота освоена на 10,5%.
Научно-исследовательский институт рыболовства и моря Республики Корея подтвердил, что в октябрьских уловах минтая попались особи, выпущенные учеными в предыдущем году. Объемы зарыбления планируется увеличить.
Начался прием заявок на участие в традиционном рыбацком соревновании «Сахалинский лед», которое пройдет 24 февраля на реке Найба. Состязаться в зимней рыбалке будут не только местные жители, но и гости из множества регионов России.
Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и глава Республики Бурятия Вячеслав Наговицын обсудили меры по восстановлению и сохранению популяции байкальского омуля. Речь, в частности, шла о наращивании объемов выпуска молоди.
Правительство разрешило предоставлять бюджетные кредиты на поставки ряда товаров в регионы на Крайнем Севере. В список внесены, кроме прочего, рыбные консервы.
По итогам работы за прошлый год предприятия Крымского полуострова добыли 59 790 тонн водных биоресурсов, что выше уровня 2015-го на 13%. Многолетнее лидерство по объемам вылова продолжают удерживать севастопольские рыбаки – 66% от общего показателя.
Правоохранительные органы Республики Саха (Якутия) изъяли свыше 15 тонн рыбы после осмотра трех большегрузных КамАЗов. Большая часть продукции перевозилась без документов.
В состав Комиссии Правительства по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса внесли изменения – в связи с переменами в Госдуме, Совете Федерации и Минвостокразвития.
Главы аграрных ведомств России и Бразилии договорились об ускорении процедуры регистрации рыбоперерабатывающих предприятий РФ, заинтересованных в поставках продукции на бразильский рынок.
В Астрахани суд признал двух сотрудников Волго-Каспийского теруправления Росрыболовства виновными в получении взятки. Им назначено наказание в виде штрафов в 1,2 млн и 1 млн рублей, а также лишения права занимать должности на госслужбе на три года.
Почти все выпускники рыбохозяйственных учебных заведений после получения диплома призываются в армию, а потом просто «выпадают» из профессии, отмечает помощник генерального директора Преображенской базы тралового флота по кадрам Игорь Слободян.
Состоянию запасов скумбрии и сардины-иваси в северо-западной части Тихого океана, изменениям в структуре нектона после их «возвращения», а также рациональному использованию этих рыб были посвящены несколько докладов на отчетной сессии ТИНРО-Центра.
Президент Ассоциации добытчиков минтая Герман Зверев вновь избран в Генсовет партии «Единая Россия». Ему поручено сосредоточиться на партийном контроле проектов правовых актов по распределению инвестиционных квот.
Впервые за много лет на охотоморской путине будут дежурить два спасательных судна Дальневосточного отряда Росрыболовства. Во второй половине февраля к ЛСС «Сибирский» присоединится «Суворовец».
Тема таможенного оформления судовых ремонтов, выполненных за границей, весьма актуальна для дальневосточников. Но, как отмечает старший партнер юридической фирмы «Инмар» Дмитрий Кафанов, не всегда таможенные органы верно трактуют статьи Таможенного кодекса.
В 2016 г. Россельхознадзор дважды направлял заявку на внесение изменений в действующий список российских предприятий-поставщиков рыбопродукции в Китай. Главное государственное управление КНР по контролю качества, инспекции и карантину (AQSIQ) оставило обращения без ответа.
В декабре между аграрными ведомствами России и Японии был подписан меморандум по укреплению сотрудничества в сферах сельского и рыбного хозяйства. Страны решили продолжить взаимодействие по перечню приоритетных проектов, в том числе в рыбопереработке.
В первом квартале 2017 г. через аукционы планируется распределить 54 рыбоводных участка на Дальнем Востоке. Более половины акваторий предназначено для использования под марикультуру.
Минтруд утвердил правил по охране труда при добыче и переработке водных биоресурсов. Выполнять требования документа обязательно для работодателя.
31 января вступит в силу приказ об ограничении до конца года добычи сельди в Восточно-Сахалинской подзоне. Запрещается промысел разноглубинными, пелагическими, донными тралами и снюрреводами.