Насущные вопросы аквакультуры обсудят в столице Конгресс «Правовое регулирование аквакультуры в России - 2017» пройдет в Москве 14 марта. Особое внимание уделят поправкам к закону о рыболовстве и законопроекту о любительской рыбалке, а также изменениям условий пользования рыбоводными участками.

Минвостокразвития формирует программу ВЭФ-2017 Организаторы третьего Восточного экономического форума принимают предложения по тематическому наполнению деловой программы, а также организации и проведению мероприятий ВЭФ-2017.

Евгений Кац: Наша главная задача – эффективное правоприменение Цель регулятора – не в увеличении количества принятых законов или постановлений, а в том, чтобы эти решения работали на благо отрасли, подчеркнул директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза Евгений Кац.

Роспотребнадзор предложил согласовать законы с техрегламентами Публичные консультации проводятся по законопроекту, разработанному Роспотребнадзором. Это поправки в законы о ветеринарии, о безопасности пищевой продукции и о санитарно-эпидемиологической безопасности населения.

Для Китая готовят рыбное место в Камбодже Китайский и камбоджийский холдинги презентовали совместный проект по созданию в королевстве аквафермы, кормозавода и рыбоперерабатывающей фабрики. Планируется, что общая сумма вложений составит 100 млн. долларов, продукцию будут поставлять в КНР.

Фото дня У сахалинских школьников появится новое увлечение – в Невельске открылось отделение парусного спорта

ФАС видит уменьшение «серой зоны» По данным антимонопольного ведомства, ситуация с ценообразованием на рыбном рынке изменилась скорее в лучшую сторону. Наценка на рыбопродукцию стала распределяться более равномерно на всех этапах – от производителя до розничной торговли.

Группа иностранцев пойдет под суд за крабовое браконьерство В Хасанском районе Приморского края направлено в суд уголовное дело в отношении шести иностранных граждан, обвиняемых в незаконной добыче краба-стригуна опилио. По данным следствия, стоимость улова составила 915 тыс. рублей

На Сахалине собираются расширить свободный порт Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поддержал предложение о включении Углегорского городского округа в состав свободного порта. Руководство Сахалинской области также считает возможным наделить особым статусом Невельский район.

Осетровый след вывел на предприимчивую рыбачку В Хабаровском крае из незаконного оборота изъято более 46 кг осетровых. По признанию продавца – жительницы Николаевска-на-Амуре, – запрещенную к добыче рыбу она наловила сама. Решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела.

Рыбе из Новой Зеландии могут перекрыть путь в Россию Россельхознадзор рассматривает возможность введения временных ограничений на ввоз из Новой Зеландии рыбной продукции. В ее товарных партиях неоднократно выявляли опасные бактерии и повышенное содержание тяжелого металла.

Рыбаки Карелии поборются за инвестквоты Карельские рыбопромышленники готовятся участвовать в заявительной кампании по инвестиционным квотам – в части как строительства новых судов, так и развития береговой рыбопереработки.

Портовый проект на Камчатке воспользуется особым режимом Компания «Терминал «Сероглазка» (группа «Норебо») стала резидентом свободного порта на Камчатке. Резидент реализует масштабный проект по организации на полуострове порта-хаба.

Юные сахалинцы покорят море Отделение парусного спорта в Невельске встречает первых учеников. Занятия здесь начнутся уже с февраля. При участии благотворителей и региональных властей проект удалось завершить за считанные месяцы и укомплектовать учебный центр необходимым инвентарем.

Данные о КМНС могут собрать в реестр Федеральное агентство по делам национальностей предлагает сформировать и применять реестр информации о коренных малочисленных народах. Заявлено, что это поможет гражданам в полном объеме пользоваться возможностями, которые предусмотрены для них в законодательстве.

Вопросы арктического рыболовства рассмотрят в Заполярье IV Международная конференция «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы» пройдет в Мурманске 22 и 23 марта. Одной из главных тем станет модернизация флота.

Рыбе нужны и корма и лекарства Участники конференции «Инновации в области технологий выращивания и кормления рыб в товарном рыбоводстве» обсудили тенденции и перспективы импортозамещения в индустрии производства кормов для аквакультуры.

Япония и Россия обсудят совместные проекты на Курилах Министерства иностранных дел России и Японии договорились о первом раунде консультаций по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах.

Росрыболовство рассказало о планах в законодательстве В нынешнем году Минсельхоз и Росрыболовство сосредоточатся на доработке трех основных отраслевых законов и законопроектов: о рыболовстве, о любительской рыбалке и об аквакультуре.

Александр Христенко пообещал сюрпризы браконьерам Подготовка к лососевой путине 2017 г. началась уже зимой, и на первом плане – вопросы браконьерства. В Северо-Восточном теруправлении Росрыболовства анализируют лучшие практики борьбы с нелегальным промыслом и готовят новую программу рыбоохранных мероприятий.

Российский вылов вышел в плюс К 30 января отечественные пользователи в сумме освоили 343,6 тыс. тонн водных биоресурсов - на 1,6% выше уровня прошлого года. В Дальневосточном бассейне освоено 271,5 тыс. тонн (+7,8 тыс. тонн).

Корея собирается ужесточить требования к ввозимой рыбе и морепродуктам Республика Корея планирует внести изменения в закон о развитии океанического рыболовства для противодействия импорту нелегальных водных биоресурсов. Поправки касаются документов, подтверждающих законность улова.

Передачу данных институтам упорядочат ТИНРО-Центр и ЦСМС заключили соглашение о предоставлении информации из отраслевой системы мониторинга для проведения научно-исследовательских работ. Аналогичные договоренности планируются и с другими институтами.

Камчатского краба стали ловить эффективнее В прошлом году в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзоне рыбаки добыли 8950 тонн камчатского краба. В профильной ассоциации указывают на рост эффективности работы флота.

Аквакультуру оставили без льгот Лишить аквакультуру субсидий для сельхозтоваропроизводителей – большая ошибка, уверены в Ассоциации «Росрыбхоз». По мнению рыбоводов, без господдержки ускоренного развития отрасли не добиться.

Юрий Трутнев надеется на успех инвестквот Введение инвестиционных квот долго обсуждалось, они должны внести свой вклад в развитие рыбной отрасли, считает вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

«Прибрежке» и марикультуре помогут договориться Не допустить конфликт между предприятиями марикультуры и организациями, занимающимися прибрежным рыболовством, должна специальная рабочая группа в Приморском крае. Создать ее поручил заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук.

Минэк отметил проекты в береговой рыбопереработке Минэкономразвития озвучило, какие тенденции наблюдались в различных отраслях экономики в 2016 г. Среди проектов, которые реализованы в пищевой промышленности, министерство назвало открытие берегового завода РХ «КАРАТ» (сейчас – ГК «Норебо») и запуск модернизированного цеха Южно-Курильским рыбокомбинатом.

Больше всего субсидий получит аквакультура Калужской области Правительство распределило между субъектами Федерации 372,5 млн рублей на поддержку аквакультуры. Средства предусмотрены для шести регионов.

Форелевые воры ждут суда В Карелии задержана группа из 6 человек, которая, по данным следствия, четыре года совершала разбойные нападения на рыбоводные хозяйства в Кондопожской губе Онежского озера. Сообщается, что всего из садков украли около 60 тонн радужной форели.

Рыбоводные хозяйства Кубани загрузят заказами Уже этой осенью в лиманы Краснодарского края планируется выпустить молодь белого амура и толстолобика, специально выращенную для биологической мелиорации заливов. По подсчетам ученых, для эффективной расчистки лиманов ежегодный выпуск молоди должен составлять более 20 млн экземпляров.

ОДУ краба вышел на рекорд Общий допустимый улов крабов в Дальневосточном и Северном бассейне на нынешний год составляет 83 600 тонн. Это самая высокая величина за всю историю отечественного крабового промысла, отметили в профильной ассоциации.

Сибирским аквафермерам помогут субсидиями В этом году министерство сельского хозяйства Иркутской области выделит 6 млн рублей на господдержку предприятий, занимающихся товарной аквакультурой. За 2016 г. в регионе вырастили более 70 тонн живой рыбы.

На российский берег идет все больше отечественных уловов По предварительным данным, с начала года российские рыбопромышленники сдали в порты РФ 107,5 тыс. тонн сырца. Это на 19% выше уровня 2016 г. и почти вдвое больше, чем в январе 2014 г. – до введения контрсанкций.

Росрыболовство определит курс на 2017 год 29 марта Федеральное агентство по рыболовству подведет итоги 2016 г. и озвучит задачи на нынешний год. За время, которое прошло с прошлой коллегии ведомства, отрасль получила новые правила.

Контролерам дадут чек-лист Планируется, что при плановых проверках будут использоваться проверочные листы – утвержденные списки контрольных вопросов. Минэкономразвития передало в Правительство проект постановления, устанавливающего общие требования к подготовке таких перечней.

Китай задумал реформу рыболовства Власти Китая намерены ввести новую систему управления морскими биоресурсами. Планируется сократить объемы добычи до 10 млн тонн, а для поддержки рыбаков, которые потеряют работу, выделить средства из бюджета страны.

Сенаторы указали на риски инвестквот Рабочая группа Совета Федерации рассмотрела доработанные проекты подзаконных актов по инвестквотам, внесенные в Правительство. Сенаторы высказали ряд замечаний, в том числе касающихся требований к береговым рыбоперерабатывающим заводам.

Владивосток готовится к Boat Show IX Международная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show пройдет в столице Приморья с 19 по 21 мая. Планируется, что ее участниками станут компании Дальнего Востока, Центрального, Северо-Западного и других регионов России, и других стран АТР.

Уловам станет легче попасть на крымский берег Пользователям водных биоресурсов Крыма рассказали о поправках в законодательство в части доставки уловов на берег. Изменения призваны облегчить работу рыбакам.