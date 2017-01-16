Консервы «Островного» пошли на Большую землю Рыбокомбинат «Островной» на Шикотане полностью обеспечен сырьем для безостановочной работы, во Владивосток уже прибыла первая партия консервов. 2,5 млн банок сайры и скумбрии с возрожденного предприятия разъедутся по всей России.

Корея поставила заслон браконьерской сайре Министерство морских дел и рыболовства Республики Корея пресекло ввоз в страну более 8 центнеров незаконно добытой сайры. Сделать это чиновники смогли благодаря международной информационной системе, действующей в рамках Соглашения о мерах государства порта.

МЧС спасло рыбаков со льдины В Ленинградской области спасатели пришли на помощь рыболовам, отрезанным от берега: всего на сушу переправили 21 любителя рыбалки. В операции было задействовано судно на воздушной подушке.

Иван Фетисов: Российские рыбаки заслужили отраслевую выставку Международный рыбопромышленный форум-выставка в Санкт-Петербурге должен стать специализированной площадкой на уровне крупнейших зарубежных проектов, считает руководитель Expo Solution Group Иван Фетисов.

Приморское ТУ Росрыболовства не согласилось с решением ФАС Комиссия управления ФАС по Приморскому краю выдала предписания об устранении нарушений, допущенных при проведении аукциона по распределению участков под марикультуру. Приморское ТУ Росрыболовства обжалует решения комиссии в краевом арбитражном суде.

Фото дня Во Владивосток прибыла первая партия консервов с возрожденного рыбокомбината «Островной» на Шикотане – 2,5 млн банок сайры и скумбрии

В Хабаровском крае готовятся создать новую ТОР Территорию опережающего развития «Николаевск» собираются организовать в Хабаровском крае. Механизмы ТОР планируется, в частности, использовать для проектов в рыбопереработке.

Крымчанам открыли берег Крымские рыбопромышленники получили возможность доставлять добытую рыбу не только в морские порты, но и в другие места сдачи уловов, которые определят региональные власти.

Госдума поддержала расширение понятия «каботаж» Законопроект, изменяющий понятие каботажа в Кодексе торгового мореплавания, принят в первом чтении. Внесение поправок позволит российским перевозчикам нарастить объемы, полагают в Госдуме.

«Амикус» попался с крабом Сахалинские пограничники задержали в Охотском море транспортный рефрижератор «Амикус»: на борту обнаружено 17 тонн краба. Для того чтобы остановить судно, потребовалось произвести предупредительную стрельбу.

Тюменская область вырастила вдвое больше пеляди Рыбоводы Тюменской области вырастили в прошлом году 1 915 тонн. При этом им удалось превысить показатель, который заложен в отраслевой программе, принятой на федеральном уровне.

Сахалин расставил новые акценты в «рыбной» госпрограмме Внесены изменения в государственную программу «Развитие рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области на 2014-2020 гг.». В частности, в документе прописано создание рыбного кластера на береговых мощностях портов островного региона.

Регламент выдачи сертификатов для ЕС хотят отшлифовать Рыбаков просят проанализировать процедуру выдачи сертификатов на уловы, поставляемые в Евросоюз, и сообщить в теруправление о выявленных проблемных вопросах. Эту информацию планируется использовать для внесения изменений в соответствующий регламент.

В Зауралье ищут желающих на участки для промысла Департамент АПК Курганской области объявил конкурс по распределению участков для промышленного рыболовства. Предполагается найти пользователей для 6 РПУ на озерах региона.

Артемию не выпустили в Казахстан В Омской области пресекли попытку вывоза в Республику Казахстан 20 тонн цист артемии. Ценный биоресурс пытались доставить в сопредельное государство по недействительным ветеринарным сопроводительным документам.

Судовладельцев призвали тщательнее следить за безопасностью Представители госструктур и судовладельцев Северного бассейна обсудили ситуацию с обеспечением безопасности рыбопромыслового флота. Предписано более тщательно проверять суда в порту и в море.

Сенаторы продолжат мониторинг нормативных актов по инвестквотам Профильный комитет Совета Федерации передал в Минсельхоз замечания и предложения к проектам подзаконных актов, устанавливающих порядок и процедуру распределения инвестиционных квот.

Ученые определили рыбное будущее для Волчьих ворот Специалисты АзНИИРХ исследовали состояние рыбных запасов старейшего водохранилища Ставропольского края – Волчьи ворота. В качестве основного направления повышения рыбопродуктивности водоема ученые назвали пастбищную аквакультуру.

Нехватку креветки Китаю восполняют контрабандисты Ежегодно через границу с Вьетнамом в КНР незаконно ввозится до 270 тыс. тонн креветки, пишут британские СМИ. Рост контрабанды стимулируется увеличивающимся внутренним спросом и эпизоотиями на китайских фермах.

Крым подсчитывает годовые достижения Предприятия Республики Крым за 11 месяцев 2016 г. выловили 18702 тонны водных биоресурсов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем добычи увеличился более чем на 35%.

Предложения РСПП учли в проектах по инвестквотам В переданных в Правительство проектах правовых актов по распределению инвестиционных квот нашли отражение предложения, подготовленные Российским союзом промышленников и предпринимателей.

Глава Бурятии предложил в спасении омуля поставить на рыбоводов Планируемый мораторий на вылов байкальского омуля не даст нужного результата, заявил министру природных ресурсов Сергею Донскому глава Бурятии Вячеслав Наговицын. По его мнению, для восстановления популяции необходимо прежде всего заниматься рыборазведением.

ТИНРО подвел итоги 2016 года В ТИНРО-Центре прошла отчетная сессия по результатам выполнения программы рыбохозяйственных исследований в Дальневосточном бассейне за минувший год. Участники поделились опытом и подняли актуальные для науки вопросы.

Список видов ВБР под инвестиционные квоты может быть дополнен Минсельхоз предложил виды водных биоресурсов для выделения инвестиционных квот – как заявили в ведомстве, это наиболее привлекательные для потенциальных инвесторов виды водных биоресурсов.

Лососевые нерестилища защитят заказником В этом году в Хабаровском крае создадут новые особо охраняемые природные территории. Одна из них охватит крупные нерестилища лососей на реке Нимелен.

Минсельхоз обновил условия для стипендии имени А.А. Ишкова Учащиеся подведомственных Росрыболовству вузов вновь смогут претендовать на получение стипендий имени Александра Ишкова за особые успехи в учебе, спорте и активность в общественной жизни. Новым приказом изменены условия назначения и размер выплат.

Объекты инвестиций разбили на 24 типа Минсельхоз остановился на распределении инвестиционной квоты в зависимости от производственных характеристик судов и береговых заводов, в том числе установленного на них оборудования, а также – применительно к судну – размеров и тоннажа.

Министр пригласил депутатов вместе бороться с браконьерством Глава Минвостокразвития Александр Галушка предложил депутатам присоединиться к работе по декриминализации рыбной отрасли на Дальнем Востоке и совместно готовить предложения по изменению законодательства.

От северян ждут предложений в правила рыболовства Баренцево-Беломорское теруправление Росрыболовства принимает предложения по внесению изменений в действующие Правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна.

Минувший год стал удачным для рыбаков Ямала В прошедшем году компании Ямало-Ненецкого автономного округа освоили 9 892 тонны рыбы, превысив результаты 2015 г. на 1 280 тонн. 63% общего улова составили частиковые и тресковые виды.

В Приморье рассчитывают повысить доступность рыбы через аукционы Власти Приморского края пригласили бизнес на аукционы по реализации сахалинской наваги-ворошенки. Электронные торги пройдут в январе на площадке Биржи «Санкт-Петербург». Свежемороженая рыба будет выставляться по цене производителя – 70 рублей за килограмм.

Законопроекту о рыбалке дали очередной шанс на принятие Проект закона «О любительском рыболовстве» депутаты Государственной Думы собираются рассмотреть во втором чтении в марте этого года. Со времени принятия документа в первом чтении прошло уже больше трех лет.

Сахалинские компании присоединяются к «прибрежному эксперименту» В этом году на наважьей путине решили опробовать особый режим промысла в 6-мильной зоне 12 компаний Сахалинской области, рассказали в администрации региона.

Основания для выдачи ветсертификатов прописали в приказе В новом приказе Минсельхоза, вступившем в силу 10 января, перечислено, на основании чего оформляются ветеринарные сопроводительные документы на подконтрольную продукцию.

В Уругвае построят новый рыбный хаб Менее чем в пяти милях от столицы Уругвая Монтевидео будет построен новый рыбный терминал для швартовки судов и перевалки уловов. Он должен повысить роль страны в качестве одного из ведущих рыбных хабов Латинской Америки.

ЮгНИРО влился в АзНИИРХ Завершилась процедура реорганизации Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства – к нему присоединен Южный НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Регулятор разъяснил требования по ТСК В Пограничную службу ФСБ России направлено письмо Минсельхоза с разъяснениями положений приказа о порядке оснащения судов техническими средствами контроля, подтвердили в Росрыболовстве.

Участки для лососеводства в Хабаровском крае выставили на торги 6 марта в Хабаровске планируется провести аукцион по распределению участков для аквакультуры. Прием заявок от желающих выйти на торги Амурское теруправление Росрыболовства открыло 10 января.

Норвежскую семгу поразил опасный вирус В норвежской губернии Финнмарк (местность Kleppnes) зарегистрирована вспышка инфекционной анемии лосося (ISA). На проблемной ферме содержится более 1,3 млн рыб, которые будут уничтожены.