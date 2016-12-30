Проекты по инвестиционным квотам ушли в правительство Минсельхоз России передал в правительство проекты правовых актов по распределению инвестиционных квот. Базовые моменты уже определены, заявил ранее руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

За клыкачом: тяжелая рыбалка на краю земли Хотя добыча антарктического клыкача тяжела и затратна, она необходима для страны в политическом плане, уверен директор ООО «Антей» Андрей Поломарь. В этом промысловом сезоне (он стартовал с декабря) в Антарктике работают два судна компании.

А отрасли желаем… Настала пора загадывать желания, подводить итоги и строить планы. Fishnews решил спросить представителей рыбацкого сообщества, чего они желают отрасли в 2017 году:

Рождественские елки США порадуют и рыбу В нескольких американских штатах откроются пункты для сбора елей, украшавших дома на Рождество и Новый год. Эти деревья затопят в водоемах и превратят в укрытия для рыбы.

В правилах распределения участков для аквакультуры – изменения Правительство внесло изменения в правила организации торгов по рыбоводным участкам. Поправки коснулись вновь того, в какой форме должна осуществляться распределение – аукционов или конкурсов.

Фото дня Территориальные управления Росрыболовства продолжат выдачу разрешений на промысел в дни новогодних праздников

В ТИНРО подвели итоги «пелагических» путин Специалисты ТИНРО-Центра рассказали о научном обеспечении сайровой путины, а также возобновившегося после многолетнего перерыва специализированного промысла сардины-иваси и скумбрии.

Предпринимателям обещают контролера-партнера Актуализировать и систематизировать требования по наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и по всем видам контроля и надзора власти планируют к 2025 г.

Инспекторам могут добавить функций Правительство должно представить предложения по наделению инспекторов лесного надзора, надзора в области охраны водных объектов и надзора в области охраны объектов животного мира дополнительными полномочиями по пресечению нарушений в сфере природопользования.

Сахалин и ДАРД объединяют усилия в развитии биржевой торговли рыбой Агентство по рыболовству Сахалинской области и Дальневосточный аукционный рыбный дом подписали соглашение о сотрудничестве. Властям региона и организаторам электронных торгов предстоит совместно развивать биржевую торговлю рыбо- и морепродуктами, в том числе на экспорт.

Рыбаки рассчитывают на борьбу с барьерами В плане устранения административных препон еще очень много работы, считает председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Сергей Сенько.

Камчатским продавцам рыбы субсидируют аренду торговых мест В Камчатском крае субсидии из регионального бюджета предоставляются предприятиям, которые торгуют продукцией местных производителей. Это позволяет продавать рыбу и морепродукты по более доступным ценам.

Россия ратифицировала соглашение по борьбе с ЧС на Каспии Глава государства Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения, предусматривающего сотрудничество прибрежных государств в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Каспийском море.

Бизнес Дальнего Востока начнет год с новыми тарифами Президент Владимир Путин подписал поправки в закон «Об электроэнергетике», снижающие тарифы для промышленных потребителей ДФО. Изменения вступят в силу с 1 января 2017 г.

Для работы с японцами на Курилах готовят план Власти Сахалинской области и Министерство иностранных дел рассмотрели пакет предложений по совместному российско-японскому хозяйствованию на южных Курильских островах. Напомним, взаимодействовать планируется в том числе в сфере рыбного хозяйства.

Пограничники предлагают варианты контроля добычи краба Важность разработки методики учета живого краба на судах отметили участники совещания в погрануправлении по Сахалинской области. Представители пограничного органа заявили о готовности выдвигать свои предложения по этому вопросу.

Порядок предоставления отчетности для аквакультуры скорректировали Минсельхоз внес изменения в процедуру предоставления хозяйствами, имеющими в пользовании рыбоводные участки, отчетности об объемах выпуска и изъятия объектов аквакультуры.

«Русская рыбная фактория» возрождает бренд «Чатка» «Русская рыбная фактория» начнет выпускать продукцию под знаменитой в СССР торговой маркой «Чатка». В компании планируют расширять ассортимент и уже в ближайшее время вывести на рынок новые продукты из краба.

Илья Шестаков: Рыбаки могут готовить заявки Финальные проекты постановлений по инвестиционным квотам уже разработаны, поэтому подготовку к участию в распределении этих лимитов рыбопромышленники могут начинать заранее, отметил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Поставщикам рыбы в ЕС посоветовали не тянуть с сертификатами По новым требованиям Евросоюза, суда должны предоставлять документы на уловы за три рабочих дня до захода в порты, сообщает Баренцево-Беломорское теруправление Росрыболовства. ТУ рекомендовало заинтересованным экспортерам своевременно направлять заявления на сертификаты.

Сергей Сенько: Для успешного промысла сайры нужны управленческие решения Для того чтобы добиться роста уловов сайры – популярной у россиян рыбы, нужно решить целый ряд вопросов, считают в рыбацком сообществе. Для успешного промысла необходимо совершенствование нормативно-правовой базы и принятие реальных управленческих решений, отметил руководитель АСРКС Сергей Сенько.

Суда ПБТФ начнут промысловый сезон-2017 в срок 30 декабря в район промысла в Охотском море к промысловым судам Преображенской базы тралового флота подойдет ПТР «Титания», который помимо новогодних подарков доставит экипажам разрешительные рыболовные билеты.

Сахалин возлагает большие надежды на рыбный кластер Весной в Корсаковском порту начнется строительство объектов логистическо-перерабатывающего центра. Сахалинский проект привлек внимание японских и корейских инвесторов: они готовы принять участие в его создании и оснащении.

Власти готовятся организовать промысел семги на Балтике Минсельхоз подготовил проект приказа о включении атлантического лосося (семги) в Балтийском море в пределах исключительной экономзоны РФ в список объектов, для которых устанавливается общий допустимый улов. Таким образом, предполагается возобновить отечественный промысел этой рыбы.

Судам «Интеррыбфлота» грозит январский простой Из-за решения Приморского теруправления Росрыболовства ООО «Интеррыбфлот» может не получить промбилеты для своих десяти судов до конца года и понести серьезный ущерб. Официально причиной отказа по заявкам стало неверное написание кода ОКАТО, но компания уверена, что все дело в предвзятом отношении.

На Сахалине собираются открыть крабовый завод Уже в следующем году «Курильский универсальный комплекс» планирует запустить на Сахалине завод по производству продукции из дальневосточных морепродуктов, прежде всего краба. Создание предприятия отвечает задачам, которые ставит перед отраслью руководство страны, считают в компании.

Андрея Крайнего предлагают в президенты ВАРПЭ Вопрос о выборах президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров планируется рассмотреть на внеочередном собрании 25 января.

Сергей Сенько: Вопросов пока больше, чем ответов При подготовке правовых актов по инвестиционным квотам необходимо исходить из целей, которые планируется достичь в итоге, и торопиться с разработкой документов не нужно, считает председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Сергей Сенько.

Хабаровские браконьеры не спешат возмещать ущерб По данным прокуратуры Хабаровского края, за 11 месяцев 2016 г. общая сумма ущерба, причиненного водным биоресурсам, превысила 78 млн рублей, однако в добровольном порядке возмещено всего около 4 млн. Столь низкий показатель связывают с недостаточной эффективностью раскрытия и расследования дел.

Сахалинские пограничники ответили на вопросы рыбаков Рыбаки и пограничники – союзники в деле сохранения водных биоресурсов, подчеркнул на совещании с представителями отрасли начальник Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области Сергей Кудряшов. Он отметил важность диалога в решении общих вопросов.

Участкам под марикультуру в Приморье будут искать новых хозяев Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю поставило под сомнение результаты аукционов по распределению участков под марикультуру в Приморском крае.

Камчатка продолжает развивать рыбную торговлю В Камчатском крае реализуется проект по увеличению количества точек розничных продаж рыбной продукции. В регионе обеспечивают и стимулируют спрос на рыбу и морепродукты.

Отечественные рыбаки ставят новый рекорд К 27 декабря российские пользователи освоили 4,606 млн тонн водных биоресурсов. Это на 5,1% выше уровня прошлого года. Напомним, всего за 2015 г. было выловлено 4,4 млн тонн ВБР.

Флот крымской «прибрежки» значительно вырос Сегодня прибрежные бригады Крымского полуострова используют 428 баркасов и яликов, до вхождения региона в состав России в нем работало 279 таких судов. Число пользователей водных биоресурсов увеличилось до 267 (в 2014 г. их было 89).

Чемпионом по антиоксидантам стал фукус Исследования ТИНРО-Центра выявили в фукусовых водорослях самые высокие среди растений содержание полифенолов и антиоксидантную активность. Еще одним преимуществом использования этого макрофита в пищевой промышленности и медицине является его абсолютная безопасность.

О роли ассоциаций и союзов в управлении отраслью сегодня Вышел в свет очередной выпуск журнала «Fishnews – Новости рыболовства». В этот раз под конец года мы не только подводим итоги работы ведущих «рыбных» регионов страны, но и оцениваем роль, которую за последние 10 лет приобрели отраслевые объединения, приурочив номер к юбилею Ассоциации добытчиков минтая.

Рыбаков на минтаевой путине ожидают тяжелые льды От Приморья в охотоморской минатевой путине примет участие 21 предприятие, по расчетам регионального департамента рыбного хозяйства, их вылов к апрелю должен превысить 330 тыс. тонн. Однако наука предупреждает рыбаков о крайне тяжелых условиях мореплавания.

Реконструкция в правильной формулировке подойдет для инвестквот В АРПП уверены: в правовые акты по инвестквотам стоит включить не только строительство новых заводов для переработки рыбы, но и реконструкцию объектов капитального строительства портовой инфраструктуры для размещения в них новых рыбоперерабатывающих производств.

В Волго-Каспийском теруправлении вскрыли ворох нарушений Проверка Генпрокуратуры в Волго-Каспийском территориальном управлении Росрыболовства выявила многочисленные нарушения. В частности, обнаружены факты незаконной выдачи разрешений и отсутствия должной реакции на браконьерство.

Приморье подсчитало годовой вылов На заседании Приморского рыбохозяйственного совета обнародовали информацию по основным путинам 2016 г. Общий вылов региона на 15 декабря составил 774,813 тыс. тонн, что на 66,9 тыс. тонн выше уровня прошлого года.