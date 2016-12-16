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США и Канада запретили бурение на шельфе в Арктике

Администрация президента США Барака Обамы опубликовала совместное с Канадой заявление о запрете бурения на шельфе в Атлантическом и Северном Ледовитом океанах. Отмечается, что американским законодательством не предусмотрена возможность отмены этого решения новым президентом.

Заявление было опубликовано на сайте Белого дома 20 декабря. В частности, администрация президента Барака Обамы объявила о решении запретить бурение в 31 подводном каньоне от Новой Англии до Чесапикского залива, а также на 115 млн акров (более 465 тыс. кв. км) территорий США в Чукотском и Баренцевом морях.

Этот шаг уже вызвал ответную реакцию со стороны республиканцев и представителей энергетической отрасли. Избранный президент США Дональд Трамп пообещал увеличить производство газа и нефти и изменить федеральные экологические нормы, которые, по его словам, вредят экономике, сообщают зарубежные СМИ.

Вместе с тем чиновники Белого дома и экологи подчеркивают, что в «Законе о землях внешнего континентального шельфа» от 1953 г. нет статьи, которая предусматривала бы возможность отмены будущим президентом решений, принятых его предшественником. Таким образом, данный шаг президента Обамы защищен юридически, отмечают аналитики.

Бурение на атлантическом шельфе Соединенных Штатов было прекращено десятки лет назад, однако в прошлом году администрация Барака Обамы предложила открыть миллионы акров шельфа от Вирджинии до Джорджии для этого вида деятельности. Позже президент США поменял выбранный курс из-за критики со стороны экологов, сообщает корреспондент Fishnews.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поддержал позицию Барака Обамы и объявил о решении наложить подобный мораторий на выдачу лицензий на бурение в арктических водах своего государства.

В совместном заявлении лидеров двух стран говорится о создании нового партнерства «ради обретения возможностей и противостояния вызовам в изменяющейся Арктике». Власти США и Канады подготовили ряд мер «для обеспечения сильной, устойчивой и конкурентоспособной арктической экономики и экосистемы». Среди них – судоходство с низким воздействием на окружающую среду; управление морскими биоресурсами, основанное на научном подходе, а также запрет на бурение.

Отмечается, что данное решение подлежит пересмотру каждые пять лет на основе научной оценки жизненного цикла моря и климата.

Кроме того, в совместном заявлении стороны подтвердили свое решение о заключении обязывающего соглашения для предотвращения ННН-промысла в Арктике «до создания признанной международным сообществом региональной организации по управлению рыболовством в данном регионе». Сообщается, что работы над заключением такого соглашения начнутся в ближайшие месяцы.

Fishnews

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