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Концентрация минтая ожидается в Камчатско-Курильском районе

На Дальнем Востоке к вылову в первом квартале 2017 г. рекомендовано почти 1,2 млн. тонн водных биоресурсов. Свыше 90% этого объема приходится на минтай и сельдь, а основным районом промысла станет Охотское море.

Ученый совет ТИНРО-Центра рассмотрел и одобрил прогноз промысловой обстановки, распределения и возможного изъятия гидробионтов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне в первом квартале 2017 г. Основной промысел традиционно сосредоточится в Охотском море, там ожидается более высокая по сравнению с прошлым годом ледовитость, что может осложнить работу рыбаков. Максимум штормовых дней ожидается в январе.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе института, всего в 2017 г. на Дальнем Востоке в исключительной экономической зоне, территориальном море и внутренних водах России рекомендуется к освоению 4222,47 тыс. тонн рыбы и других объектов промысла (без учета морских млекопитающих). В первом квартале к промышленному изъятию предлагается 1189,7 тыс. тонн.

Основу уловов составят минтай и сельдь – 1021,3 тыс. тонн (85,8%) и 60,1 тыс. тонн (5,1%) соответственно. Среди других важных объектов промысла – треска (22 тыс. тонн), камбалы (20,3 тыс. тонн), терпуги (9,585 тыс. тонн), навага (13,2 тыс. тонн) и крабы (7,9 тыс. тонн).

Максимальное изъятие ожидается в зоне Охотского моря – около 1024,1 тыс. тонн, где развернется минтаевая путина. В связи с прогнозируемой ледовой обстановкой основные скопления минтая в районе объединенных Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзон могут концентрироваться в Камчатско-Курильской подзоне, где сосредоточится и добывающий флот.

Fishnews

НазадМетки: дальний востоккрабминтайнавага

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