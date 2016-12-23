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В Ненецком автономном округе заключены договоры на право пользования двумя промысловыми участками для традиционного рыболовства. Фото с сайта департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО

НАО нашел хозяев для рыбных участков

В Ненецком автономном округе заключены договоры на право пользования двумя промысловыми участками для традиционного рыболовства. Семейная (родовая) община «Некуця» сможет пользоваться этими РПУ в течение 10 лет.

Оба участка – «река Песчанка» и «Роман Яха» – находятся в районе поселка Варандей. Они достались «Некуце» по итогам конкурса, который ранее проводил департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО. Как сообщили Fishnews в пресс-центре ведомства, десятилетнее разрешение на промысел не распространяется на анадромные, катадромные и трансграничные виды рыб.

Всего на конкурс выставили четыре участка для традиционного рыболовства общей протяженностью по длине русла рек 92,8 км. РПУ «Ярейю» и «Сибирчата-Яха», находящиеся возле поселка Усть-Кара, никого из коренных малочисленных народов округа не заинтересовали.

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