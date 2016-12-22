23 декабря 2016 года

Корейские специалисты оценили безопасность российской рыбы

На Дальнем Востоке России завершила работу группа специалистов Министерства морских дел и рыболовства Республики Корея. В ходе инспекции на одном из предприятий были выявлены нарушения.

Визит корейской делегации проходил с 6 по 21 декабря. Целью поездки было инспектирование предприятий и судов, поставляющих продукцию водного промысла в Южную Корею.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, зарубежные специалисты высоко оценили российскую систему обеспечения безопасности рыбной продукции, предназначенной для экспорта.

Вместе с тем на одном из береговых предприятий Камчатского края были выявлены нарушения законодательства Республики Корея по обеспечению безопасности выпускаемой продукции. После их устранения и подтверждения российским компетентным органом выполнения мероприятий будет принято окончательное решение о возможности поставок продукции данной компании в Республику Корея, отметили в российском ведомстве.

Fishnews