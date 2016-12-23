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Дальневосточники оценили возможности тралов

У российских тралов большое будущее

В этом году капитаны и трал-мастера нескольких дальневосточных компаний побывали на предприятиях ведущих мировых производителей орудий лова в Дании, Норвегии и западной части России. Этот опыт позволил рыбакам сложить свое мнение об известных брендах.

Местом сбора для всех участников дальневосточной делегации, в которую вошли представители «Русской рыбопромышленной компании», «Интеррыбфлота» и «Сигма Марин Технолоджи», стал Калининград. Здесь специалистам представили производственную базу компании «Фишеринг Сервис» – единственного российского предприятия, которое входит в пятерку крупнейших мировых производителей орудий лова, – и организовали обучающий семинар. Гостям рассказали о современных материалах и новых моделях тралов, особенностях настройки и поведении орудий лова в толще воды. Кстати, именно эта часть семинара, которая проводилась с использованием гидролотка в АтлантНИРО, по отзывам многих, заставила по-другому взглянуть на то, что происходит с тралом на промысле. Ведь даже самые опытные капитаны и трал-мастера видят происходящее в море лишь на экранах приборов.

Еще больше знаний такого рода позволили получить испытания в Институте изучения Северной Атлантики (SINTEF) в городе Хиртсхальс (Дания). Здесь в крупнейшем в Европе гидролотке рыбакам показали работу современных тралов от «Фишеринг Сервис» и исландской компании Hampidjan. Моделировались различные ситуации, которые возникают на реальном промысле. По словам участников семинара, в ходе испытаний возникало много вопросов, которые нередко ставили в тупик европейских инженеров: многие из них, как выяснилось, даже не работали в море.

Позже уже самостоятельно представители РРПК продолжили знакомство с промысловым вооружением в Норвегии, посетив компании Mørenot, Selstad и Simrad.

Все эти бренды представлены на российских рыболовных судах как на Западе, так и на Дальнем Востоке. Причем в тихоокеанских морях им приходится конкурировать с азиатскими производителями орудий лова.

Среди факторов, влияющих на выбор дальневосточных рыбаков, приходится учитывать и более суровые по сравнению с Атлантикой условия работы. Легкие, тонкие современные материалы, которые необходимы для промысла в Атлантическом океане, делают сети более уязвимыми во льдах. В то же время потребность в облегченных и маневренных тралах в последние годы начали ощущать и дальневосточные рыбаки, вступившие в гонку за скумбрию и иваси.

Находить решение в этом вопросе, по словам самих промысловиков, гораздо проще и эффективнее в сотрудничестве с западными российскими производителями тралов, нежели с зарубежными фирмами. Дело здесь не столько во взаимопонимании, сколько в компетентности, наличии практического опыта и гибкости инженерной мысли. Как ни странно, но в этом плане иностранное – не всегда лучшее, поделились выводами с корреспондентом Fishnews участники нынешней поездки.

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

  • Дальневосточники оценили возможности тралов
  • В крупнейшем в Европе гидролотке в городе Хиртсхальс (Дания) дальневосточникам показали работу современных тралов от «Фишеринг Сервис» и исландской компании Hampidjan
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