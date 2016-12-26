Новости
Генеральный директор ПАО «Океанрыбфлот» Евгений НОВОСЕЛОВ

«Океанрыбфлот» завершает год на лидирующих позициях

С начала года «Океанрыбфлот» добыл почти 250 тыс. тонн минтая, кальмара и сельди. Несмотря на сложные погодные условия в районах промысла, в 2016 г. предприятию удалось увеличить объемы вылова и производства, обеспечить российский рынок рыбопродукцией глубокой переработки.

Для камчадалов – лучшую рыбу и по лучшей цене

Нынешняя осень преподнесла камчатским рыбакам немало сюрпризов: опытные моряки утверждают, что такого количества штормов в это время года не было много лет. Причем погодная аномалия наблюдалась во всех районах промысла – в Беринговом и Охотском морях, у Северных Курил.

Капитан транспортного судна «Бухта Русская» компании «Океанрыбфлот» Виктор Смирнов называет работу экипажей промысловых судов без преувеличения героической и самоотверженной: «Работать в таких погодных условиях, как в этом году, – циклон за циклоном, ветры по 20-25 метров в секунду… – я считаю, что это настоящий трудовой героизм. Люди трудились добросовестно, ответственно, и я знаю, что экипажи довольны и заработками, и поставленной для потребителя продукцией. Сейчас мы привезли на камчатский берег самую качественную, самую вкусную, самую крупную олюторскую сельдь. Во Владивосток идет тоже ценная, конечно, но самая-самая остается на полуострове – это наш подарок к новогоднему столу камчатских тружеников».

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ПАО «Океанрыбфлот», для жителей Камчатского края сельдь реализуется по льготным ценам: уже несколько лет по договоренности с краевым правительством рыбодобывающая компания снабжает жителей полуострова рыбопродукцией по социальной программе, со скидкой 20% от среднерыночной стоимости. Причем объемов поставляемой рыбы достаточно, чтобы закрыть потребности Камчатки. С транспортного судна «Бухта Русская», пришедшего из района промысла, в начале декабря было отгружено на камчатский берег около 300 тонн самой крупной сельди, произведенной на судовых заводах компании прямо в районе промысла.

Достойные результаты – заслуга команды

На данный момент большинство судов рыбодобывающей компании уже вернулось из промысловых экспедиций, выполнив поставленные задачи, несмотря на крайне сложные погодные условия. С начала года «Океанрыбфлот» добыл почти 250 тыс. тонн минтая, кальмара и сельди.

Этот год для рыбаков оказался суров, но удачен, прокомментировал предварительные итоги генеральный директор ПАО «Океанрыбфлот» Евгений Новеселов. «Компания уже практически освоила все выделенные государством лимиты на 2016 год. Сегодня наши суда возвращаются из районов промысла. Недавно мы закончили промысел сельди олюторской, часть которой будет реализована на Камчатке.

В целом мы показали неплохие результаты, у нас сегодня работники в море получают достойную зарплату. Мы уже можем, как говорится, выбирать лучших, тех, кто реально идет работать и зарабатывать: в отдел кадров у нас стоит очередь, и попасть на пароход «Океанрыбфлота» теперь можно будет только весной, при глобальной смене экипажа. А это очень неплохой показатель», – отметил генеральный директор компании.

Вернувшиеся с промысла траулеры тем временем проходят технический осмотр на базе технического обслуживания, расположенной на территории ПАО «Океанрыбфлот», и готовятся к выходу в море. Часть БМРТ уйдет в охотоморскую промысловую экспедицию уже в конце декабря. Остальные – после Нового года.

Окончательные итоги подводить пора рано, но в компании отмечают, что год был вполне успешным и спокойным. «Океанрыбфлоту» удалось не только сохранить лидирующие позиции, но и увеличить объемы добычи и производства, сделать акцент на глубокой переработке и обеспечить страну высококачественной рыбопродукцией.

Fishnews

  • Генеральный директор ПАО «Океанрыбфлот» Евгений НОВОСЕЛОВ
  • Капитан транспортного судна «Бухта Русская» Виктор СМИРНОВ
  • Олюторская сельдь – самая крупная и с высоким процентом полезной жирности – продукт особенно ценный
    • НазадМетки: владивостоккальмаркамчаткаправительство

    Похожие новости

    26 декабря 2016 года

    АДМ подтвердила курс на устойчивость промысла

    Морской попечительский совет (MSC) опубликовал отчет по результатам аудита тралового промысла минтая в Охотском море. Сертификационная компания Acoura Marine отметила прогресс Ассоциации добытчиков минтая в реализации плана улучшения промысла, три условия уже выполнены.

    Минвостокразвития теперь обоснуется и на Камчатке

    У Министерства по развитию Дальнего Востока появится подразделение в Петропавловске-Камчатском. Оно будет заниматься вопросам территории опережающего развития, свободного порта, инвестиционными проектами на полуострове.

    Поправки по энерготарифам ждут подписи президента

    Совет Федерации поддержал законопроект о внесении изменений в ФЗ «Об электроэнергетике». Законодатели рассчитывают, что уменьшение тарифов на Дальнем Востоке будет способствовать развитию бизнеса.

    23 декабря 2016 года

    Рыбаки Севера подготовят предложения по механизму инвестквот

    Рыбохозяйственные ассоциации Северного бассейна примут активное участие в реализации протокольных поручений по итогам совещания вице-премьеров по подготовке подзаконных актов, касающихся инвестиционных квот.

    Александр Кан: Рыбаки решают социальные вопросы

    В Сахалинской области продолжает работу фонд «Родные острова», созданный рыбопромышленниками для реализации социальных проектов. Достигнув определенного этапа развития, бизнес понял, что может вести такую работу на системной основе, отмечет президент организации Александр Кан.

    Крабовая путина удалась

    У Западной Камчатки завершается лов камчатского краба, стартовавший 1 сентября. В этом сезоне промысел характеризуется максимальным количеством судов, наибольшими величинами уловов на судосутки и высокой степенью освоения ОДУ.

    Лента новостей

    26 декабря 2016 года

    Россия разработает программу оценки запасов в водах Сенегала

    В рамках сотрудничества в области рыболовства Россия и Сенегал договорились о подготовке кадров для отрасли африканского государства на базе российских вузов. Также специалисты РФ подготовят научно-исследовательскую программу по оценке запаса пелагических рыб в ИЭЗ Сенегала.

    Уловы Северной Кореи проникают на запретные рынки через КНР

    Часть рыбной продукции, поставляемой из Китая на экспорт, может быть произведена из северокорейского сырья. Такие товары попадают в том числе в Соединенные Штаты и другие страны, которые запретили ввоз продуктов из КНДР.

    АДМ подтвердила курс на устойчивость промысла

    Морской попечительский совет (MSC) опубликовал отчет по результатам аудита тралового промысла минтая в Охотском море. Сертификационная компания Acoura Marine отметила прогресс Ассоциации добытчиков минтая в реализации плана улучшения промысла, три условия уже выполнены.

    Сахалинские и хабаровские рыбоводы объединили усилия

    В нынешнем году Амурское и Сахалинское бассейновые управления продолжили совместную работу в сфере воспроизводства водных биоресурсов. Специалисты обмпенялись опытом в мечении кеты и бонитировке осетра.

    Суд рассмотрит дело о взятке за рыбоводные участки

    В Астраханской области направлено в суд уголовное дело в отношении замминистра сельского хозяйства и рыбной промышленности региона. Чиновник обвиняется в получении взятки в размере 50 тыс. рублей за способствование формированию рыбоводных участков.

    ВАРПЭ: В контроле пора переходить к оценке рисков

    Внедрение риск-ориентированного подхода в пограничной деятельности позволит создать более комфортные условия для работы рыбаков, считают во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий.

    Минвостокразвития теперь обоснуется и на Камчатке

    У Министерства по развитию Дальнего Востока появится подразделение в Петропавловске-Камчатском. Оно будет заниматься вопросам территории опережающего развития, свободного порта, инвестиционными проектами на полуострове.

    Колхозы НАО завершают ремонт флота

    Рыболовецкие колхозы Ненецкого автономного округа завершили год, полностью освоив выделенные квоты, и готовят флот к новому промысловому сезону. На судах проводится ремонт и обновляется оборудование.

    Поправки по энерготарифам ждут подписи президента

    Совет Федерации поддержал законопроект о внесении изменений в ФЗ «Об электроэнергетике». Законодатели рассчитывают, что уменьшение тарифов на Дальнем Востоке будет способствовать развитию бизнеса.

    23 декабря 2016 года

    Владимир Путин отметил потенциал судостроения в Крыму

    Судоремонт и судостроение глава государства Владимир Путин назвал в числе основных отраслей, которые могут быть перспективными на Крымском полуострове. В Росрыболовстве между тем заявили о возможности постройки в Севастополе пяти траулеров океанического класса.

    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Планируете ли вы воспользоваться квотами «на инвестиционные цели»?

    От первого лица

    Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Александр ФОМИН

    Президент ВАРПЭ

    Александр ФОМИН

    Чего добился регулятор?

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

    Заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства

    Илья ШЕСТАКОВ

    Мы заложили стимул для рыбаков обновлять флот

    Все материалы

    Интервью

    Президент регионального фонда «Родные острова» Александр КАН

    Президент регионального фонда «Родные острова»

    Александр КАН

    Рыбаки решают социальные вопросы

    И.о. генерального директора «Нацрыбресурса» Евгений МАРЧУК

    И.о. генерального директора ФГУП «Нацрыбресурс»

    Евгений МАРЧУК

    Интересы рыбаков – в приоритете

    Начальник Центра мониторинга рыболовства и связи Артем ВИЛКИН

    Начальник Центра мониторинга рыболовства и связи

    Артем ВИЛКИН

    Наша цель – полностью уйти от бумаги

    Заведующий лабораторией промысловых ракообразных ТИНРО-Центра Валерий КОБЛИКОВ

    Заведующий лабораторией промысловых ракообразных ТИНРО-Центра

    Валерий КОБЛИКОВ

    Ситуация с крабами в целом спокойная

    Все интервью

    Личное мнение

    Управляющий делами Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Вячеслав БЫЧКОВ

    Управляющий делами ВАРПЭ

    Вячеслав БЫЧКОВ

    Замалчивать барьеры для бизнеса не получится

    Исполнительный директор НКО «Ассоциация добытчиков минтая» Алексей БУГЛАК

    Исполнительный директор НКО «Ассоциация добытчиков минтая»

    Алексей БУГЛАК

    К чему может привести «допинговый скандал» в рыболовстве?

    Все материалы

    Крупным планом

    Дальневосточники оценили возможности тралов

    Дальневосточники оценили возможности тралов

    Сибирь заполонила «крымская» артемия

    Сибирь заполонила «крымская» артемия

    Все материалы

    События

    Траловый промысел минтая. Фото предоставлено РРПК

    АДМ подтвердила курс на устойчивость промысла

    Росрыболовство и 15 ведущих отраслевых компаний России презентовали в Китае объединенную национальную экспозицию

    Азиатский рынок узнал новый формат российской рыбы

    Все события

    Продвигая рыбу: Кухня против школы

    Кухня против школы. Шашки

    Шашки. Видео-рецепт

    Корейский салат с кальмарами

    Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

    Все материалы

    Выставки

    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2016 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.