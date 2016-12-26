26 декабря 2016 года

«Океанрыбфлот» завершает год на лидирующих позициях

С начала года «Океанрыбфлот» добыл почти 250 тыс. тонн минтая, кальмара и сельди. Несмотря на сложные погодные условия в районах промысла, в 2016 г. предприятию удалось увеличить объемы вылова и производства, обеспечить российский рынок рыбопродукцией глубокой переработки.

Для камчадалов – лучшую рыбу и по лучшей цене

Нынешняя осень преподнесла камчатским рыбакам немало сюрпризов: опытные моряки утверждают, что такого количества штормов в это время года не было много лет. Причем погодная аномалия наблюдалась во всех районах промысла – в Беринговом и Охотском морях, у Северных Курил.

Капитан транспортного судна «Бухта Русская» компании «Океанрыбфлот» Виктор Смирнов называет работу экипажей промысловых судов без преувеличения героической и самоотверженной: «Работать в таких погодных условиях, как в этом году, – циклон за циклоном, ветры по 20-25 метров в секунду… – я считаю, что это настоящий трудовой героизм. Люди трудились добросовестно, ответственно, и я знаю, что экипажи довольны и заработками, и поставленной для потребителя продукцией. Сейчас мы привезли на камчатский берег самую качественную, самую вкусную, самую крупную олюторскую сельдь. Во Владивосток идет тоже ценная, конечно, но самая-самая остается на полуострове – это наш подарок к новогоднему столу камчатских тружеников».

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ПАО «Океанрыбфлот», для жителей Камчатского края сельдь реализуется по льготным ценам: уже несколько лет по договоренности с краевым правительством рыбодобывающая компания снабжает жителей полуострова рыбопродукцией по социальной программе, со скидкой 20% от среднерыночной стоимости. Причем объемов поставляемой рыбы достаточно, чтобы закрыть потребности Камчатки. С транспортного судна «Бухта Русская», пришедшего из района промысла, в начале декабря было отгружено на камчатский берег около 300 тонн самой крупной сельди, произведенной на судовых заводах компании прямо в районе промысла.

Достойные результаты – заслуга команды

На данный момент большинство судов рыбодобывающей компании уже вернулось из промысловых экспедиций, выполнив поставленные задачи, несмотря на крайне сложные погодные условия. С начала года «Океанрыбфлот» добыл почти 250 тыс. тонн минтая, кальмара и сельди.

Этот год для рыбаков оказался суров, но удачен, прокомментировал предварительные итоги генеральный директор ПАО «Океанрыбфлот» Евгений Новеселов. «Компания уже практически освоила все выделенные государством лимиты на 2016 год. Сегодня наши суда возвращаются из районов промысла. Недавно мы закончили промысел сельди олюторской, часть которой будет реализована на Камчатке.

В целом мы показали неплохие результаты, у нас сегодня работники в море получают достойную зарплату. Мы уже можем, как говорится, выбирать лучших, тех, кто реально идет работать и зарабатывать: в отдел кадров у нас стоит очередь, и попасть на пароход «Океанрыбфлота» теперь можно будет только весной, при глобальной смене экипажа. А это очень неплохой показатель», – отметил генеральный директор компании.

Вернувшиеся с промысла траулеры тем временем проходят технический осмотр на базе технического обслуживания, расположенной на территории ПАО «Океанрыбфлот», и готовятся к выходу в море. Часть БМРТ уйдет в охотоморскую промысловую экспедицию уже в конце декабря. Остальные – после Нового года.

Окончательные итоги подводить пора рано, но в компании отмечают, что год был вполне успешным и спокойным. «Океанрыбфлоту» удалось не только сохранить лидирующие позиции, но и увеличить объемы добычи и производства, сделать акцент на глубокой переработке и обеспечить страну высококачественной рыбопродукцией.

Fishnews