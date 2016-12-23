26 декабря 2016 года

Уловы Северной Кореи проникают на запретные рынки через КНР

Часть рыбной продукции, поставляемой из Китая на экспорт, может быть произведена из северокорейского сырья. Такие товары попадают в том числе в Соединенные Штаты и другие страны, которые запретили ввоз продуктов из КНДР.

США, Япония и Южная Корея ввели эмбарго на импорт любой продукции из Северной Кореи, а также продуктов, произведенных из ее сырья. Как сообщает корреспондент Fishnews, в конце ноября Совбез ООН ввел новые санкции против КНДР с целью сократить на 25% доходы государства в ответ на проведение Пхеньяном в сентябре очередных испытаний ядерного оружия.

Однако китайский бизнес все еще имеет право закупать морепродукты у обычных северокорейских рыбаков, помогая выжить их семьям. Но водные биоресурсы, добываемые «частниками», почти невозможно отделить от тех, которые вылавливают связанные с государством компании, пишет журнал Fortune.

Так, опрошенные корреспондентами Reuters 15 продавцов на рынке китайского города Янцзы (он расположен рядом с КНДР) заявили, что реализуемый ими минтай был переработан на территории Северной Кореи. По словам торговцев, часть этой рыбы поступает на рынки Южной Кореи, Японии и США под видом китайской: на упаковке в качестве страны-производителя указана КНР.

Через Китай идет большая часть северокорейского экспорта, и водные биоресурсы – одна из самых быстрорастущих позиций. Сейчас они находятся на четвертом месте после угля, текстильных изделий и полезных ископаемых. По информации Fortune, с января по октябрь 2016 г. КНДР экспортировала в Поднебесную морепродуктов на 156 млн. долларов, на 74% превысив уровень прошлого года. При этом нет никакой надежной информации о том, сколько ввезенных в Китай северокорейских ВБР впоследствии реэкспортируется.

Fishnews