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В Волго-Каспийском теруправлении вскрыли ворох нарушений

Проверка Генпрокуратуры в Волго-Каспийском территориальном управлении Росрыболовства выявила многочисленные нарушения. В частности, обнаружены факты незаконной выдачи разрешений и отсутствия должной реакции на браконьерство.

Нелегальные рыбаки не пострадали...

Проверку в Волго-Каспийском ТУ ФАР провело Управление Генеральной прокуратуры РФ в Южном федеральном округе. Выяснилось, в частности, что теруправление незаконно предоставляло хозяйствующим субъектам право на добычу водных биоресурсов. В частности, вопреки установленному запрету был заключен договор пользования с артелью, которая в течение двух лет неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение правил рыболовства, повлекшее причинение крупного ущерба. Разрешения на вылов рыбы с использованием судов незаконно выдавались организациям, флот которых не прошел обязательное освидетельствование, сообщили Fishnews в пресс-службе Генпрокуратуры.

«Управление не давало должную правовую оценку нарушениям законодательства о рыболовстве. В результате бездействия его должностных лиц установленной законом ответственности избежали организации, осуществлявшие промышленное рыболовство в запрещенных местах, при отсутствии необходимой документации и с другими нарушениями», – говорится в пресс-релизе.

…А добропорядочные – имели проблемы

Также, по данным Генпрокуратуры, теруправление не соблюдало права субъектов предпринимательства, в рамках документарных проверок необоснованно направлялись требования о личном участии при осуществлении мероприятий по контролю. Имели место факты выдачи предписаний при отсутствии в действиях проверяемых лиц нарушений обязательных требований.

Также ТУ не организовало надлежащий контроль исполнения договоров по искусственному воспроизводству водных биоресурсов, отмечается в сообщении Генпрокуратуры. В частности, одна из нефтяных компаний вовремя не исполнила обязанности по выпуску более 750 тыс. особей молоди осетра. В итоге зарыбление состоялось на год позже запланированного срока.

Кроме того, ведомство не контролировало реализацию региональными органами государственной власти переданных полномочий в области охраны и использования водных биоресурсов, сообщили в Генпрокуратуре. Не был организован и государственный надзор за торговым мореплаванием в рамках установленной компетенции, не соблюдался порядок рассмотрения обращений граждан.

Для обеспечения устранения нарушений законодательства врио руководителя Волго-Каспийского ТУ внесено представление. Результаты его рассмотрения контролируются.

Обвинение во взяточничестве

Вместе с тем стало известно и о том, что прокуратура Астраханской области направила в суд уголовное дело в отношении должностных лиц Волго-Каспийского теруправления Росиыболовства. Старший государственный инспектор ТУ Роман Коноплев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере). Помощнику руководителя управления Марату Темергалиеву инкриминируют организацию получения этой взятки (часть 3 статьи 33 УК РФ).

По версии следствия, Марат Темергалиев организовал получение Романом Коноплевым от индивидуального предпринимателя 80 тыс. рублей. За это вознаграждение бизнесмену обещали возможность беспрепятственной добычи водных биоресурсов и непривлечение к административной ответственности за возможные нарушения, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Fishnews

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