28 декабря 2016 года

Чемпионом по антиоксидантам стал фукус

Исследования ТИНРО-Центра выявили в фукусовых водорослях самые высокие среди растений содержание полифенолов и антиоксидантную активность. Еще одним преимуществом использования этого макрофита в пищевой промышленности и медицине является его абсолютная безопасность.

Результаты изучения рационального использования водорослей Дальневосточного бассейна были представлены на технической секции в ТИНРО-Центре. Ученые рассказали о возможностях применения бурых водорослей в медицинских целях как антиоксидантов и о перспективах использования с этой целью фукусовых водорослей.

Поиск растительных источников с высокой антиоксидантной активностью - это новое направление исследований в медицине. Считается, что за это действие отвечают, главным образом, фенольные соединения растений. Синтетические фенолы и их производные широко используются в качестве антимикробных, противовоспалительных, спазмолитических, жаропонижающих, слабительных и других лекарственных средств. Однако особый интерес сегодня вызывают природные растительные полифенольные соединения.

Как рассказала заведующая лабораторией безопасности и качества морского растительного сырья ТИНРО-Центра Наталья Аминина, исследования показали, что чемпионами по содержанию полифенольных соединений среди макрофитов и наземных растений являются фукусовые водоросли. Они широко распространены в прибрежных водах Тихого океана, в Балтийском, Баренцевом и Белом морях, многие виды являются промысловыми. Анализ выявил в фукусовых водорослях весьма высокое содержание полифенолов и очень высокую антиоксидантную активность, сообщили Fishnews в пресс-службе института.

По словам Натальи Амининой, использование водорослей как антиоксидантов в пищевой промышленности является актуальным и перспективным. Помимо высокой эффективности, еще одним преимуществом водорослевого сырья является его абсолютная безопасность по сравнению с синтетическими аналогами. За рубежом бизнес уже включился в производство экстрактов, содержащих флоротаннин (основной полифенол водорослей), которые позиционируются как антисклеротический препарат.

Специалисты института намерены продолжить исследования макрофитов. В ближайших планах ученых - определить взаимосвязь между составом полифенолов и их активностью, а также составить техническую документацию по определению качества сырья и содержанию биологически активных компонентов.

Fishnews