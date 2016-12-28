28 декабря 2016 года

Отечественные рыбаки ставят новый рекорд

К 27 декабря российские пользователи освоили 4,606 млн. тонн водных биоресурсов. Это на 5,1% выше уровня прошлого года. Напомним, всего за 2015 г. было выловлено 4,4 млн. тонн ВБР.

В Дальневосточном бассейне поймано 3,085 млн. тонн рыбы и морепродуктов - на 8,1% больше, чем на отчетную дату прошлого года. Вылов минтая вырос на 6,27% и достиг 1,710 млн. тонн, уловы сельди увеличились на 4% – до 385,58 тыс. тонн.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, Северный бассейн принес 558,12 тыс. тонн водных биоресурсов, прибавка к уровню 2015 г. составила 1,3%. Трески добыто 388,2 тыс. тонн (+4%), пикши - 112,82 тыс. тонн (+25,5%).

В Азово-Черноморском бассейне добыто 99,76 тыс. тонн ВБР, что на 4,3% больше показателя на отчетную дату прошлого года. На промысле хамсы вылов вырос на 3,26% – до 45,6 тыс. тонн. Вылов тюльки вырос на 9,3% к уровню 2015 г. и достиг 7,3 тыс. тонн.

В Балтийском море поймано 72,13 тыс. тонн, что на 10,7% больше, чем на 27 декабря прошлого года. Шпрота освоено 33,9 тыс. тонн (+5,3%), балтийской сельди - 23,9 тыс. тонн (+17%).

Общий вылов в Волжско-Каспийском бассейне составил 67,97 тыс. тонн, это ниже уровня прошлого года на 0,3%. На промысле кильки уловы увеличились на 3,4% – до 1,46 тыс. тонн.

В конвенционных районах, открытой части Мирового океана и в зонах иностранных государств отечественные рыбаки добыли 672,37 тыс. тонн ВБР. Это на 4,5% меньше показателя на отчетную дату прошлого года.

Fishnews