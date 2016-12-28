Новости

Отечественные рыбаки ставят новый рекорд

К 27 декабря российские пользователи освоили 4,606 млн. тонн водных биоресурсов. Это на 5,1% выше уровня прошлого года. Напомним, всего за 2015 г. было выловлено 4,4 млн. тонн ВБР.

В Дальневосточном бассейне поймано 3,085 млн. тонн рыбы и морепродуктов - на 8,1% больше, чем на отчетную дату прошлого года. Вылов минтая вырос на 6,27% и достиг 1,710 млн. тонн, уловы сельди увеличились на 4% – до 385,58 тыс. тонн.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, Северный бассейн принес 558,12 тыс. тонн водных биоресурсов, прибавка к уровню 2015 г. составила 1,3%. Трески добыто 388,2 тыс. тонн (+4%), пикши - 112,82 тыс. тонн (+25,5%).

В Азово-Черноморском бассейне добыто 99,76 тыс. тонн ВБР, что на 4,3% больше показателя на отчетную дату прошлого года. На промысле хамсы вылов вырос на 3,26% – до 45,6 тыс. тонн. Вылов тюльки вырос на 9,3% к уровню 2015 г. и достиг 7,3 тыс. тонн.

В Балтийском море поймано 72,13 тыс. тонн, что на 10,7% больше, чем на 27 декабря прошлого года. Шпрота освоено 33,9 тыс. тонн (+5,3%), балтийской сельди - 23,9 тыс. тонн (+17%).

Общий вылов в Волжско-Каспийском бассейне составил 67,97 тыс. тонн, это ниже уровня прошлого года на 0,3%. На промысле кильки уловы увеличились на 3,4% – до 1,46 тыс. тонн.

В конвенционных районах, открытой части Мирового океана и в зонах иностранных государств отечественные рыбаки добыли 672,37 тыс. тонн ВБР. Это на 4,5% меньше показателя на отчетную дату прошлого года.

Fishnews

НазадМетки: росрыболовство

Похожие новости

28 декабря 2016 года

Сахалинские пограничники ответили на вопросы рыбаков

Рыбаки и пограничники – союзники в деле сохранения водных биоресурсов, подчеркнул на совещании с представителями отрасли начальник Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области Сергей Кудряшов. Он отметил важность диалога в решении общих вопросов.

Участкам под марикультуру в Приморье будут искать новых хозяев

Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю поставило под сомнение результаты аукционов по распределению участков под марикультуру в Приморском крае.

Флот крымской «прибрежки» значительно вырос

Сегодня прибрежные бригады Крымского полуострова используют 428 баркасов и яликов, до вхождения региона в состав России в нем работало 279 таких судов. Число пользователей водных биоресурсов увеличилось до 267 (в 2014 г. их было 89).

27 декабря 2016 года

Рыбаков на минтаевой путине ожидают тяжелые льды

От Приморья в охотоморской минатевой путине примет участие 21 предприятие, по расчетам регионального департамента рыбного хозяйства, их вылов к апрелю должен превысить 330 тыс. тонн. Однако наука предупреждает рыбаков о крайне тяжелых условиях мореплавания.

В Волго-Каспийском теруправлении вскрыли ворох нарушений

Проверка Генпрокуратуры в Волго-Каспийском территориальном управлении Росрыболовства выявила многочисленные нарушения. В частности, обнаружены факты незаконной выдачи разрешений и отсутствия должной реакции на браконьерство.

ФАС отправила квоты на новый аукцион

Федеральная антимонопольная служба аннулировала результаты очередного аукциона по продаже долей квот, проведенного Росрыболовством. В ФАС считают незаконным отказ некоторым претендентам в допуске к торгам.

Лента новостей

28 декабря 2016 года

Сахалинские пограничники ответили на вопросы рыбаков

Рыбаки и пограничники – союзники в деле сохранения водных биоресурсов, подчеркнул на совещании с представителями отрасли начальник Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области Сергей Кудряшов. Он отметил важность диалога в решении общих вопросов.

Участкам под марикультуру в Приморье будут искать новых хозяев

Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю поставило под сомнение результаты аукционов по распределению участков под марикультуру в Приморском крае.

Камчатка продолжает развивать рыбную торговлю

В Камчатском крае реализуется проект по увеличению количества точек розничных продаж рыбной продукции. В регионе обеспечивают и стимулируют спрос на рыбу и морепродукты.

Флот крымской «прибрежки» значительно вырос

Сегодня прибрежные бригады Крымского полуострова используют 428 баркасов и яликов, до вхождения региона в состав России в нем работало 279 таких судов. Число пользователей водных биоресурсов увеличилось до 267 (в 2014 г. их было 89).

Чемпионом по антиоксидантам стал фукус

Исследования ТИНРО-Центра выявили в фукусовых водорослях самые высокие среди растений содержание полифенолов и антиоксидантную активность. Еще одним преимуществом использования этого макрофита в пищевой промышленности и медицине является его абсолютная безопасность.

27 декабря 2016 года

О роли ассоциаций и союзов в управлении отраслью сегодня

Вышел в свет очередной выпуск журнала «Fishnews – Новости рыболовства». В этот раз под конец года мы не только подводим итоги работы ведущих «рыбных» регионов страны, но и оцениваем роль, которую за последние 10 лет приобрели отраслевые объединения, приурочив номер к юбилею Ассоциации добытчиков минтая.

Рыбаков на минтаевой путине ожидают тяжелые льды

От Приморья в охотоморской минатевой путине примет участие 21 предприятие, по расчетам регионального департамента рыбного хозяйства, их вылов к апрелю должен превысить 330 тыс. тонн. Однако наука предупреждает рыбаков о крайне тяжелых условиях мореплавания.

Реконструкция в правильной формулировке подойдет для инвестквот

В АРПП уверены: в правовые акты по инвестквотам стоит включить не только строительство новых заводов для переработки рыбы, но и реконструкцию объектов капитального строительства портовой инфраструктуры для размещения в них новых рыбоперерабатывающих производств.

В Волго-Каспийском теруправлении вскрыли ворох нарушений

Проверка Генпрокуратуры в Волго-Каспийском территориальном управлении Росрыболовства выявила многочисленные нарушения. В частности, обнаружены факты незаконной выдачи разрешений и отсутствия должной реакции на браконьерство.

Приморье подсчитало годовой вылов

На заседании Приморского рыбохозяйственного совета обнародовали информацию по основным путинам 2016 г. Общий вылов региона на 15 декабря составил 774,813 тыс. тонн, что на 66,9 тыс. тонн выше уровня прошлого года.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Планируете ли вы воспользоваться квотами «на инвестиционные цели»?

От первого лица

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Александр ФОМИН

Президент ВАРПЭ

Александр ФОМИН

Чего добился регулятор?

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

Мы заложили стимул для рыбаков обновлять флот

Все материалы

Интервью

Председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Сергей СЕНЬКО

Председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области»

Сергей Сенько

Вопросов пока больше, чем ответов

Президент регионального фонда «Родные острова» Александр КАН

Президент регионального фонда «Родные острова»

Александр КАН

Рыбаки решают социальные вопросы

И.о. генерального директора «Нацрыбресурса» Евгений МАРЧУК

И.о. генерального директора ФГУП «Нацрыбресурс»

Евгений МАРЧУК

Интересы рыбаков – в приоритете

Начальник Центра мониторинга рыболовства и связи Артем ВИЛКИН

Начальник Центра мониторинга рыболовства и связи

Артем ВИЛКИН

Наша цель – полностью уйти от бумаги

Все интервью

Личное мнение

Управляющий делами Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Вячеслав БЫЧКОВ

Управляющий делами ВАРПЭ

Вячеслав БЫЧКОВ

Замалчивать барьеры для бизнеса не получится

Исполнительный директор НКО «Ассоциация добытчиков минтая» Алексей БУГЛАК

Исполнительный директор НКО «Ассоциация добытчиков минтая»

Алексей БУГЛАК

К чему может привести «допинговый скандал» в рыболовстве?

Все материалы

Крупным планом

Дальневосточники оценили возможности тралов

Дальневосточники оценили возможности тралов

Сибирь заполонила «крымская» артемия

Сибирь заполонила «крымская» артемия

Все материалы

События

Траловый промысел минтая. Фото предоставлено РРПК

АДМ подтвердила курс на устойчивость промысла

Росрыболовство и 15 ведущих отраслевых компаний России презентовали в Китае объединенную национальную экспозицию

Азиатский рынок узнал новый формат российской рыбы

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2016 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.