28 декабря 2016 года

Участкам под марикультуру в Приморье будут искать новых хозяев

Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю поставило под сомнение результаты аукционов по распределению участков под марикультуру в Приморском крае.

Как стало известно Fishnews, результаты проведения аукционов в Приморском крае по распределению участков марикультуры признаны недействительными.

«У меня достоверной информации пока нет. Предварительно, да, Федеральная антимонопольная служба вынесла такое решение», – сообщил глава Приморского территориального управления Росрыболовства Александр Громов.

По его словам, результаты аннулированы по 27 из 29 участков (то есть по всем, по которым аукционы состоялись).

Напомним, представители ФАС России являются постоянными членами конкурсных комиссий по распределению участков без права голоса.

По информации руководителя ТУ, пользователи уже оповещены. «Следующий шаг – мы будем с Федеральной антимонопольной службой судиться. Наша позиция – аукционы были проведены согласно закону», - заключил Александр Громов.

Вице-президент дальневосточной Ассоциации «Аквакультура» Елена Януш, комментируя решение ФАС, назвала его «скорее, положительным». «Возможно, это остудит накал страстей вокруг аукционов в Приморье. Ведь на последних торгах цены на участки были просто запредельные», - сказала она.

Связаться с ФАС пока не удалось.

Fishnews