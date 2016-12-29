29 декабря 2016 года

Порядок предоставления отчетности для аквакультуры скорректировали

Минсельхоз внес изменения в процедуру предоставления хозяйствами, имеющими в пользовании рыбоводные участки, отчетности об объемах выпуска и изъятия объектов аквакультуры.

Поправки вносятся в приказ Министерства сельского хозяйства от 25 ноября 2014 г. № 471. Изменения опубликованы на Официальном интернет-портале правовой информации, сообщает корреспондент Fishnews.

Так, в актах выпуска теперь не нужно будет указывать страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и дату выпуска.

Предусмотрено, что акт выпуска должен подписываться уполномоченным представителем рыбоводного хозяйства, представителем теруправления Росрыболовства (только при осуществлении пастбищной аквакультуры во внутренних морских водах, терморе, на континентальном шельфе и в ИЭЗ РФ, а также в отношении тихоокеанских лососей), представителем органа региональной исполнительной власти и (или) органа местного самоуправления.

Если изъятие осуществляется при помощи судна, в журнале учета теперь придется указывать сведения о регистрации плавсредства в ГИМС, а также других органах и организациях.

По новым правилам, кроме количества изъятых объектов, надо указывать их объем в отношении каждого вида с нарастающим итогом (штук на тонну).

Сведения из журнала изъятия рыбоводное хозяйство теперь должно направлять в теруправление ежеквартально, в виде копий страниц, заверенных и скрепленных печатью (при наличии).

Fishnews