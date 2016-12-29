Порядок предоставления отчетности для аквакультуры скорректировали

29 декабря 2016 года
Финальные проекты постановлений по инвестиционным квотам уже разработаны, поэтому подготовку к участию в распределении этих лимитов рыбопромышленники могут начинать заранее, отметил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
По новым требованиям Евросоюза, суда должны предоставлять документы на уловы за три рабочих дня до захода в порты, сообщает Баренцево-Беломорское теруправление Росрыболовства. ТУ рекомендовало заинтересованным экспортерам своевременно направлять заявления на сертификаты.
Минсельхоз подготовил проект приказа о включении атлантического лосося (семги) в Балтийском море в пределах исключительной экономзоны РФ в список объектов, для которых устанавливается общий допустимый улов. Таким образом, предполагается возобновить отечественный промысел этой рыбы.
28 декабря 2016 года
Из-за решения Приморского теруправления Росрыболовства ООО «Интеррыбфлот» может не получить промбилеты для своих десяти судов до конца года и понести серьезный ущерб. Официально причиной отказа по заявкам стало неверное написание кода ОКАТО, но компания уверена, что все дело в предвзятом отношении.
Вопрос о выборах президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров планируется рассмотреть на внеочередном собрании 25 января.
При подготовке правовых актов по инвестиционным квотам необходимо исходить из целей, которые планируется достичь в итоге, и торопиться с разработкой документов не нужно, считает председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Сергей Сенько.
29 декабря 2016 года
«Русская рыбная фактория» начнет выпускать продукцию под знаменитой в СССР торговой маркой «Чатка». В компании планируют расширять ассортимент и уже в ближайшее время вывести на рынок новые продукты из краба.
Финальные проекты постановлений по инвестиционным квотам уже разработаны, поэтому подготовку к участию в распределении этих лимитов рыбопромышленники могут начинать заранее, отметил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
По новым требованиям Евросоюза, суда должны предоставлять документы на уловы за три рабочих дня до захода в порты, сообщает Баренцево-Беломорское теруправление Росрыболовства. ТУ рекомендовало заинтересованным экспортерам своевременно направлять заявления на сертификаты.
Для того чтобы добиться роста уловов сайры – популярной у россиян рыбы, нужно решить целый ряд вопросов, считают в рыбацком сообществе. Для успешного промысла необходимо совершенствование нормативно-правовой базы и принятие реальных управленческих решений, отметил руководитель АСРКС Сергей Сенько.
30 декабря в район промысла в Охотском море к промысловым судам Преображенской базы тралового флота подойдет ПТР «Титания», который помимо новогодних подарков доставит экипажам разрешительные рыболовные билеты.
Весной в Корсаковском порту начнется строительство объектов логистическо-перерабатывающего центра. Сахалинский проект привлек внимание японских и корейских инвесторов: они готовы принять участие в его создании и оснащении.
Минсельхоз подготовил проект приказа о включении атлантического лосося (семги) в Балтийском море в пределах исключительной экономзоны РФ в список объектов, для которых устанавливается общий допустимый улов. Таким образом, предполагается возобновить отечественный промысел этой рыбы.
28 декабря 2016 года
Из-за решения Приморского теруправления Росрыболовства ООО «Интеррыбфлот» может не получить промбилеты для своих десяти судов до конца года и понести серьезный ущерб. Официально причиной отказа по заявкам стало неверное написание кода ОКАТО, но компания уверена, что все дело в предвзятом отношении.
Уже в следующем году «Курильский универсальный комплекс» планирует запустить на Сахалине завод по производству продукции из дальневосточных морепродуктов, прежде всего краба. Создание предприятия отвечает задачам, которые ставит перед отраслью руководство страны, считают в компании.
Вопрос о выборах президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров планируется рассмотреть на внеочередном собрании 25 января.