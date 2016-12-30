30 декабря 2016 года

Сахалин и ДАРД объединяют усилия в развитии биржевой торговли рыбой

Агентство по рыболовству Сахалинской области и Дальневосточный аукционный рыбный дом подписали соглашение о сотрудничестве. Властям региона и организаторам электронных торгов предстоит совместно развивать биржевую торговлю рыбо- и морепродуктами, в том числе на экспорт.

На условиях партнерства стороны намерены создать эффективную систему сбыта водных биоресурсов и продукции их переработки на территории Сахалинской области путем внедрения технологий аукционной и биржевой торговли. Работа в этом направлении ведется в рамках поручений президента России.

Помимо организации электронных торгов на площадке Биржи «Санкт-Петербург», Дальневосточный аукционный рыбный дом – официальный представитель БСП – будет обеспечивать обучение и консультирование представителей всех заинтересованных коммерческих и государственных структур, а также совместно с властями Сахалинской области работать над созданием инфраструктурного комплекса для аукционной и биржевой торговли.

В настоящее время идет работа по созданию плана мероприятий («дорожной карты») по реализации соглашения. В будущем году также планируется открыть представительство Дальневосточного аукционного рыбного дома в Южно-Сахалинске.

В агентстве по рыболовству Сахалинской области рассчитывают уже в скором времени воспользоваться возможностями и опытом новых партнеров – АО «ДАРД».

«На сегодняшний день совместно со Сбербанком мы запустили рыбный аукцион на площадке «Сбербанка-АСТ». Но биржевая торговля даст нам право торговать сделками, которые совершаются в будущем – это так называемые фьючерсные сделки. То есть рыбак и потребитель, заключив на бирже сделку, определяют объем, время и этапы, в которые продукция будет выловлена и доставлена до потребителя. На сегодняшний день это востребованный инструмент. Однако получение лицензии на право биржевой деятельности – довольно длительный процесс, поэтому мы решили работать с теми, кто уже имеет опыт в этой области», – прокомментировал заключение соглашения ведущий советник организационно-правового управления агентства по рыболовству Сахалинской области Евгений Капитонов.

Не меньший интерес для сахалинцев представляет и недавно появившаяся возможность доступа иностранных покупателей к рыбным торгам на российской бирже.

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы организовать пробную сделку на площадке Биржи «Санкт-Петербург» с японскими покупателями, надеемся, что в январе будут подписаны необходимые документы. Скорее всего, это будут сделки по продаже сахалинской наваги и, возможно, деликатесной морепродукции (морского ежа, краба)», - сообщил Евгений Капитонов.

Партнерское соглашение с агентством по рыболовству Сахалинской области позволит расширить возможности биржевой торговли рыбой и привлечь к современной и перспективной форме торгов новых участников, отмечают в АО «ДАРД».

В настоящее время специалисты аукционного рыбного дома на практике отрабатывают биржевые инструменты. В частности, 28 декабря было заключено четыре сделки на Бирже «Санкт-Петербург» по продаже нового вида рыбопродукции – камбалы штучной заморозки, которая рассчитана на продажу в розничные сети и рестораны.

«Мы стараемся вводить на торги новую продукцию, и состоявшиеся накануне сделки подтверждают успешность этой работы. Вся проданная рыба отправилась на внутренний рынок, – рассказала руководитель департамента аукционной и биржевой торговли АО «ДАРД» Анна Вейс. – Что касается участия в торгах иностранцев, то над этим мы сейчас плотно работаем, ведем переговоры с компаниями из Японии и Южной Кореи. В частности, в декабре уже состоялись переговоры с президентом японской компании «Морикава Шодзи Кайша, Лтд.», сейчас предметно обсуждаем условия будущего договора.

Ждем, что в наступающем году благодаря партнерскому соглашению с властями Сахалинской области работа в этом направлении получит новый импульс».

Fishnews