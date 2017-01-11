09 января 2017 года

Переработчики обеспокоены ситуацией с налогами

В «Рыбной ассоциации» создан специальный комитет, которому поручено проанализировать ситуацию с неуплатой налогов со стороны предприятий-участников рыбного рынка и оценить возможные потери бюджета.

В конце 2016 г. в рамках «Рыбной ассоциации» начал действовать комитет по налогам, который возглавила финансовый директор ЗАО «Русская рыбная компания» Екатерина Астахова. В состав комитета вошли представители перерабатывающих предприятий, входящих в отраслевое объединение.

Новая структура, как сообщили Fishnews в ассоциации, прежде всего, призвана способствовать устранению недобросовестной конкуренции, возникающей в результате существования «налога на крупный бизнес» в рыбохозяйственном комплексе и, одновременно, массовой неуплаты налогов со стороны мелких и средних компаний.

В настоящее время эксперты комитета анализируют размер невзысканных налогов. Полученную по результатам исследования информацию планируется направить в ФНС России и другие органы исполнительной власти. Кроме того, комитет подготовит предложения, направленные на «обеление» рынка.

Fishnews