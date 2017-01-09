09 января 2017 года

Хабаровчане перевыполнили план по лососям

За прошедший год рыбоводные заводы Хабаровского края выпустили в реки 62,7 млн штук молоди лососевых. Плановые показатели превышены на 2%.

«В этой отрасли в крае работает семь предприятий. Из них три – государственные, они выпускают рыбу в притоки Амура – реки Анюй, Гур и Уда. Еще четыре частных завода расположены в Советско-Гаванском, Охотском и Ванинском районах», - рассказала заместитель председателя комитета рыбного хозяйства регионального минприроды Вера Гуль.

В рамках пастбищной аквакультуры одна из компаний в прошлом году произвела 180 тонн горбуши. С 2018 г. к этому направлению планируют присоединиться еще три организации, сообщили Fishnews в пресс-службе губернатора и правительства края.

По словам Веры Гуль, в регионе набирает обороты и искусственное разведение осетровых видов. В прошлом году Анюйский рыбоводный завод превысил план сразу на 35,5%, выпустив в Амур 0,67 млн штук молоди осетров.

Также в Хабаровском крае постепенно развивается товарная аквакультура. Так, в 2015 г. одна из региональных компаний начала выращивание морских деликатесов в бухте Бяуде. Сообщается, что предприятие высадило более 2 млн трепангов, гребешков и устриц. Ожидается, что первый урожай с плантации будет собран в 2017 г.

Fishnews