10 января 2017 года

Перечень сельхозпродукции учел смену классификатора

С 2017 г. перестал действовать Общероссийский классификатор продукции (ОКП) ОК 005-93. Правительство отразило эти изменения в перечне видов продукции, относимой к сельскохозяйственной.

С 1 января 2017 г. отменено действие Общероссийского классификатора продукции (ОКП) ОК 005-93 и осуществлен переход на новую редакцию Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008).

В связи с этим постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2016 г. № 1563 утвержден в новом виде Перечень видов продукции, относимой к сельскохозяйственной продукции и Перечень продукции, относимой к продукции первичной переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства. Постановление вступило в силу с 1 января 2017 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что такой документ необходим для реализации статьи Налогового кодекса, регламентирующей уплату единого сельхозналога, в том числе в рыбной отрасли.

Fishnews