10 января 2017 года

Минтай ждет улучшения обстановки

За первую неделю охотоморской путины дальневосточные рыбаки освоили более 23 тыс. тонн минтая. Стабильные уловы отмечаются и на промысле сельди. Всего в экспедиции занято свыше ста судов.

По данным на 8 января, в Охотском море российские суда добыли более 23 тыс. тонн минтая и 19,6 тыс. тонн тихоокеанской сельди. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, промысловая обстановка в Северо-Охотоморской подзоне по сельди остается удовлетворительной. В добыче занято 47 судов – на 20 больше, чем в конце декабря 2016 г. Уловы колеблются от 50 до 200 тонн на судно в сутки.

Напротив, на промысле минтая обстановка пока нестабильна: скопления сильно разрежены и подвижны. Флотилия из 54 судов постепенно расширяет район поиска скоплений рыбы. В Северо-Охотоморской подзоне среднесуточный вылов составляет 64 тонны, в Западно-Камчатской уловы доходят до 100 тонн на судно, приловы молоди от 15% до 30%. Лучше промысловая обстановка в Камчатско-Курильской подзоне – до 180 тонн на судно.

По информации Росрыболовства, 8 января в порты Владивосток и Находка направились два транспортных судна с рыбной продукцией на борту.

В районе работы флота находятся шесть научных наблюдателей: один сотрудник МагаданНИРО, четверо – ТИНРО-Центра и один из КамчатНИРО, а также 25 инспекторов береговой охраны. Часть транспортов ищут места для перегруза из-за штормового ветра.

Безопасность судов в экспедиции обеспечивает ледокольно-спасательное судно «Сибирский» Дальневосточного отряда. В западной части Охотского моря продолжается интенсивное льдообразование. Под влиянием ветров северных направлений наблюдается дрейф ледовых полей в юго-восточном направлении. Промысловые изобаты в Восточно-Сахалинской подзоне закрыты полями льда.

В восточной части Охотского моря на периферии циклона на юге Камчатки и Северных Курилах ветер достигает 30 м/с. В центральной части моря ветер – до 20 м/с. Часть флота ушла в укрытия к берегу.

Fishnews