10 января 2017 года

Интернет пришел на помощь рыбоохране

Благодаря изучению торговых интернет-площадок сотрудники Нижнеобского территориального управления Росрыболовства смогли выявить и пресечь незаконную реализацию рыбопродукции в Нефтеюганске.

В ноябре прошлого года должностные лица Нижнеобского ТУ ФАР обнаружили на сайте Avito ряд объявлений частных лиц о продаже осетровых и сиговых видов рыб на территории Ханты-Манскийого автономного округа – Югры. Так как в подобных действиях могли усматриваться признаки преступления по части 1 статьи 256 (незаконный вылов с причинением крупного ущерба) и статье 258.1 УК РФ (незаконная добыча и оборот особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу), информация была передана в полицию для совместных проверочных мероприятий.

В результате, как сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления, 14 декабря совместно с сотрудником УМВД России по Нефтеюганску проведена проверка одного из магазинов города. В результате установлен факт реализации муксуна, нельмы и пеляди без документов, подтверждающих легальное происхождение рыбопродукции. Опрошенный владелец торговой точки пояснил, что рыбу он приобрел у неустановленных лиц для дальнейшей продажи.

Собранный в ходе проверки материал был направлен в управление Роспотребнадзора для принятия решения о привлечении владельца магазина к административной ответственности за нарушение правил торговли.

В ходе мониторинга подобных объявлений в интернете представители теруправления столкнулись и с действиями мошенников. Так, для проведения контрольной закупки стерляди сотрудники рыбоохраны и полиции созвонились с продавцами, которые отказались привозить рыбу в условленное место без внесения предварительной оплаты. Встреча с потенциальными нарушителями не состоялась.

Fishnews